 В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории Киева и области осуществляется незаконное хранение с целью сбыта фальсифицированного алкоголя.
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