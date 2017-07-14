 В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории Киева и области осуществляется незаконное хранение с целью сбыта фальсифицированного алкоголя.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 77 тысяч гривен и 12,9 тысяч долларов США наличными, почти 20 тысяч литров фальсифицированных водки и коньяка, разлитых по бутылкам и упаковкам бег-ин-бокс, а также два микроавтобуса, которые использовались для транспортировки фальсификата. Общая стоимость изъятого составляет 3,5 миллиона гривен.

Следственные действия продолжаются.