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Все про:алкоголь (1603) Киевская область (1612) налоговая милиция (1486) ГФС (3028)

 В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники столичного управления налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины изъяли из незаконного оборота почти 20 тысяч литров фальсифицированных алкогольных напитков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории Киева и области осуществляется незаконное хранение с целью сбыта фальсифицированного алкоголя.

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В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 01

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 77 тысяч гривен и 12,9 тысяч долларов США наличными, почти 20 тысяч литров фальсифицированных водки и коньяка, разлитых по бутылкам и упаковкам бег-ин-бокс, а также два микроавтобуса, которые использовались для транспортировки фальсификата. Общая стоимость изъятого составляет 3,5 миллиона гривен.

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 02

Следственные действия продолжаются.

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 03

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 04

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 05

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 06

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 07

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 08

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 09

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 10

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 11

В Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя 12


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Заоблачными ценами на алкоголь Украинская власть гробит народ Украины палёнкой ,это как дважды два четыре !!!
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Бабулька на поминки деда гнала, а они гады спалили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киевской области налоговики изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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