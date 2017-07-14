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Все про:Житомирщина (641) рэкет (69) СБУ (14601)

 СБУ задержала банду рэкетиров в Житомирской области. ФОТО

Организованную группировку рэкетиров под руководством "криминального авторитета", ранее судимого за разбой и кражи, обезвредила в Новограде-Волынском на Житомирщине Служба безопасности Украины совместно с полицией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Организатор банды - ставленник одного из "воров в законе". Применяя физическое и психологическое давление, рэкетиры заставляли местных предпринимателей платить им "дань" за беспрепятственную предпринимательскую деятельность.

14 июля с.г. в Новоград-Волынском правоохранители задержали трех членов группировки при передаче им одной из жертв рэкета части ежемесячной "дани".

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства бандитов в Житомире и Новоград-Волынском.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения".

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СБУ задержала банду рэкетиров в Житомирской области 01

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СБУ задержала банду рэкетиров в Житомирской области 02

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Обосцался сцуко от страха ,а мог и обосраться ,это они в толпе ,на одного герои млять ,а так,то сыкливые гавнюки.
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Не факт, что не обосрался, штаны ведь не стягивали!
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Твари нехотят работать только получать обосанцы хреновы
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чёйто у одного рекетира штаны слишом мокрые ... Это видимо от радости встречи с компетентными органами
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Те що спіймали то звісно добре, але навіщо було знущатися і водою в них плескати, це якось по детячому, краще б докази зібрати та надати до суду, щоб не ухилилися від звинувачень.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала банду рэкетиров в Житомирской области. ФОТО
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