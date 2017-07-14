 СБУ задержала банду рэкетиров в Житомирской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Организатор банды - ставленник одного из "воров в законе". Применяя физическое и психологическое давление, рэкетиры заставляли местных предпринимателей платить им "дань" за беспрепятственную предпринимательскую деятельность.
14 июля с.г. в Новоград-Волынском правоохранители задержали трех членов группировки при передаче им одной из жертв рэкета части ежемесячной "дани".
Сейчас продолжаются обыски по месту жительства бандитов в Житомире и Новоград-Волынском.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения".
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