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Все про:Египет (684) туризм (1045) убийство (5056)

 Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте, - Reuters. ФОТО

нож

Два украинских туриста были убиты и еще четыре человека ранены в результате нападения на них неизвестного с ножом на египетском курорте в Хургаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили агентству в МВД Египта и источники в службе безопасности в пятницу, мотив нападения все еще выясняется.

Предварительное следствие установило, что злоумышленник, скорей всего, добрался до территории отеля вплавь с близлежащего общественного пляжа

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения Египта из-за сложной ситуации с безопасностью

Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте, - Reuters 01

Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте, - Reuters 02

Фото - almasryalyoum

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охренеть...я в ней отдыхал,мирнейший отельчик,даже не верится..
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Ніколи не була в Єгипті, але коли вибірали місце для відпочинку, нам саме цей отель пропонували. Він не дуже дорогий. Але ми дочекалися зими і полетіли в Занзібар)
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там було неабияк затишно та комфортно,повно європейців з маленькими діточками та ввічливих німецьких бабусь та дідусів,кацапів дуже мало,адже бухати в готелі сімейного типу їм не цікаво,охорона на вході дуже пильна,навіть не уявляю,звідки цей дебіл міг взятися..
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Та це невгадано. Їх скрізь хватає. В новинах ще було .що поранено 5 - ьох німців.
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просто несподівано...
ти собі на повному релаксі,а тут таке..
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Уявляю як наразі родичам(
Та й відпочиваючим.....
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В англоязычных сми пишут что через пляж проник .
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В Египте сейчас пустынные пляжи!
На пляже со всех сторон можно увидеть максимум 15 человек!
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3,1415926здец епу нах отдых в Ебипте!
И самолёты там падают!
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Пекло невыносимое в Египте!
Вода нихрена не спасает!!!
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На кой йух ездить в эту помойку? Предупреждали ведь.
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На ордынской ленте назвали место-отель в Хургаде. Злорадствуют.
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Вот интиресно какому егептянино украинцы на мазоль наступили? Просто это какойто не реальный случай. Насколько я знаю египтяни не каких притензий украинцам не имеют
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это должно было рано или поздно случится. Наши люди наплевательски относятся к всяким предупреждениям, все на авось или пронесет...
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УП: "У посольстві спростовують загибель українців у Єгипті..." http://www.pravda.com.ua/news/2017/07/14/7149649/
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте, - Reuters. ФОТО
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