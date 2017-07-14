 Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте, - Reuters. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщили агентству в МВД Египта и источники в службе безопасности в пятницу, мотив нападения все еще выясняется.
Предварительное следствие установило, что злоумышленник, скорей всего, добрался до территории отеля вплавь с близлежащего общественного пляжа
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/stalo-izvestno-kakom-otele-proizoshlo-napadenie-1500045182.html
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ти собі на повному релаксі,а тут таке..
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Та й відпочиваючим.....
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На пляже со всех сторон можно увидеть максимум 15 человек!
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И самолёты там падают!
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Вода нихрена не спасает!!!
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