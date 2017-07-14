 Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщили агентству в МВД Египта и источники в службе безопасности в пятницу, мотив нападения все еще выясняется.
Предварительное следствие установило, что злоумышленник, скорей всего, добрался до территории отеля вплавь с близлежащего общественного пляжа
11333 96
МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения Египта из-за сложной ситуации с безопасностью(12)
Украина, Беларусь и Польша создадут Фонд защиты памяти Павла Шеремета(12)
Следствию необходимо изучить журналистскую работу Шеремета в Украине как возможный мотив убийства, - Комитет защиты журналистов (обновлено)(10)
71,5% украинцев не планируют посещать ЕС в ближайшее время в основном из-за материальных проблем, – опрос(105)
Смертельний постріл у пах помічнику нардепа Кишкаря був помстою за зґвалтування, – прокуратура(0)
Концерт памяти убитого в Киеве ветерана АТО Сергея Олейника пройдет 16 июля в парке им. Шевченко. ФОТО(16)
Иностранца, которого за убийство разыскивал Интерпол, задержали в Чернигове(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подивись,що твої единовірці роблять в Європі.
Допоміг їм Іслам стати людянішими? Чи це просто сорт людей такий?
Поясни мені,прошу.
Ответить
Ответить
Більш того - перед голосом розуму відмінності блякнуть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нічого особистого-але давайте будем чесними.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я маю на увазі не вчителів,чи музикантів-а саме тих,хто нападає зграями на мешканців Європи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
От давай так-якщо це були мусульмани,то прими це як факт.
А якщо це були не мусульмани-я перед тобою тут вибачуся.
Ответить
Ответить
А викручуватися навіть і не подумаю-не варто сприймати нашу дискусію таким чином
Ответить
Ответить
Стрілки переводити негарно,давай триматися в руслі дискусії.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо ви справжні мусульмани-певне Аллах не велів вам вбивати та гвалтувати людей,що не сповідують вашу релігію.Хоча християнство теж по горло в крові(інквізиція,хрестові походи,мракобісся та переслідування вчених)-але принаймні воно ці гріхи спокутувало (я не кажу зараз про росіян,це незрозуміло що,але тільки не християнство).Проте іслам,як релігія молодша,зараз переживає ненайкращі часи-як на мене є ризик перетворення його на загрозливу для розвитку світу секту,як це було з християнством,але вже з сучасними можливостями (міграції,технічний розвиток,тощо).
Ответить
Ответить
Ответить
А цифри виникли в Індії-араби просто принесли їх до Європи.
Шахмати-теж Індія.
Ответить
Ответить
Можеш назвати мені видатного арабського математика сучасності?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Соболезнования родным погибших......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
соболезнование родным погибших.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На пляже со всех сторон можно увидеть максимум 15 человек!
Ответить
Ответить
И самолёты там падают!
Ответить
Вода нихрена не спасает!!!
Ответить
Ответить
Ответить