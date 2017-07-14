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Все про:Египет (683) туризм (1044) убийство (5056)

 Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте. ФОТО

нож

Два украинских туриста были убиты и еще четыре человека ранены в результате нападения на них неизвестного с ножом на египетском курорте в Хургаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили агентству в МВД Египта и источники в службе безопасности в пятницу, мотив нападения все еще выясняется.

Предварительное следствие установило, что злоумышленник, скорей всего, добрался до территории отеля вплавь с близлежащего общественного пляжа

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения Египта из-за сложной ситуации с безопасностью

Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте 01

Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте 02

Фото - almasryalyoum

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МИД Украины предупреждал - "Не ходите, дети, в Африку гулять". Соболезнование семьям погибших
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Мда,мусульмани почасти невігласи та обмежені люди.
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Одразу зауважу толерастам-подивіться на те,що відбувається в Європі.Звичайно,серед мусульман є освідчені та інтелигентні люди,але широкий загал чомусь викликає асоціацію зі зграєю мавп.
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к Исламу,эти мавпы имеют такое же отношение,как и московский патриархат к Христианству.
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Гораздо хуже. Только вернулся из Греции - это жуть. Там нет ничего человеческого. Потому Польша так отстаивает навязанные ЕС квоты по беженцам, говорит: украинцев примем до 2 - 2,5 млн, но вот чернушку всякую - увольте, нет.
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Скажіть-хіба я сказа в своїх коментарях щось незвичне,чи щось придумав? Незрозуміла реакція декількох наших дописувачів,що сповідуют іслам.
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Тобто по цьому випадку Ви засудили мусульман всього світу, хоча невідомо хто вбивав?
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Тоді будьте чесними та засудить християн всього Світу за теракти на сході України.
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Принципіально так, але на практиці на світі дуже мало християнських країн де треба з острахом ходити по вулицях. А з мусульманських, окрім Турції та Єгипту, я б і задарма нікуди б не поїхав.
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Ти неуважний-я засудив мусульман-мавп,а не всіх мусульман.
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Ти українську добре розумієш? Значення слова "почасти" тобі відомо?
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Навіть почасти від Вас є звинуваченням Ісламу, хоча це невідомо.
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Алі,ти ж необмежена людина.
Подивись,що твої единовірці роблять в Європі.
Допоміг їм Іслам стати людянішими? Чи це просто сорт людей такий?
Поясни мені,прошу.
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По-перше я не записую та не стверджую, що вони єдиновірці. По друге так само я можу приписати тобі єдиновірців серед просійських терористів. Прийде час і ти зрозумієш, що люди не поділяються за релігією.
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Хотілося би в це вірити
Більш того - перед голосом розуму відмінності блякнуть.
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І потім-я навіть в страшному сні не уявляю себе з ножем,який штрихкаю в невідомих людей,наприклад,в черзі до ресепшена.
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А что твои единоверцы творят на востоке Украины?
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В Украине уже четвертый год совершают теракты каждый день как раз православные.На Майдане в людей стреляли тоже православные. И так далее....А вот я уверен,шо ты поставил бы мировой рекорд по обсиранию портков,попытавшись выдавить свою фразу перед любым мусульманином из бат.Дж.Дудаева.
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Саме тому вважаю деяких мусульман мавпами-через їх нетерпимість .
Нічого особистого-але давайте будем чесними.
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И почему меня должно интересовать мнение отморозка-террориста? О нетерпимости оно замяукало
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Дурню-ми з тобою про зброю бесідували,ти мій друг,і мешкаєш в США.
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Я ничего не забываю. И мало шо прощаю.И знаю,шо самая православная страна в Мире,на восток от Украины, - рассадник терроризма.Я также знаю,шо христиане начали резать друг дружку лет за 200 до появления Ислама,и продолжают это делать до сих пор,перерезав достаточно народу,шоб заселить небольшую планету.Это к вопросу о нетерпимости и кровожадных обезьянах.....При этом таки да, террорист любого вероисповедания для меня - именно кровожадная обезьяна.
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Добре,погоджуюся.Прокоментуй поведінку мігрантів-мусульман в Європейських країнах.
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Тобто вони кровожерливі мавпи,чи мусульмани?
Я маю на увазі не вчителів,чи музикантів-а саме тих,хто нападає зграями на мешканців Європи.
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Послухайте пранкиЄвгена Вольнова з мусульманами-це просто жах.Суцільний гомосексуалізм та горлорізство.
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Посмотри на своих православных братух - гомосексуализм,педофилия,пытки,убийства,теракты.
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Я не виправдовую ніяких терористів.Ви разом з Алі Хасаном неуважні,я не вів мову про всіх мусульман-лише про невиховане бидло.Адже ви не вважаєте себе такими? Тоді вам нема через що перейматися.
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Звідки тобі відомо, що саме Іслам винен у цьому злочині? Можливо вбили конкуренти або з іншої мотивації.
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Кого вбили конкуренти? Туристів?
От давай так-якщо це були мусульмани,то прими це як факт.
А якщо це були не мусульмани-я перед тобою тут вибачуся.
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Давай с початку. Ти написав не про конкрентних мусульман. Так, що не викручуйся. Там не обов'язково стався злочин на релігійному підгрунтті.
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В Європі мусульмани гвалтують жінок.Цікаво на якому підгруннті відбувається такий злочин-на сексуальному,чи на релігійному?
А викручуватися навіть і не подумаю-не варто сприймати нашу дискусію таким чином
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На Донбассе женщин насилуют православные.Интересно,из каких побуждений - сексуальных или религиозных? Продолжим?
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Як можуть бути православними,якщо вони таке роблять? Смішно просто.
Стрілки переводити негарно,давай триматися в руслі дискусії.
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Звичайно на сексуальному підгрунтті, а ще є сексуальні злочинці, які сповідують інші релігії.
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И взагали...нафик ты открыл эту банку с червями? Не знал,какой срач неминуемо начнется?
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Его замучила ксенофобия, это очевидно. Ладно, пойду поем.
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Я не для срача.Я констатую факти.
Якщо ви справжні мусульмани-певне Аллах не велів вам вбивати та гвалтувати людей,що не сповідують вашу релігію.Хоча християнство теж по горло в крові(інквізиція,хрестові походи,мракобісся та переслідування вчених)-але принаймні воно ці гріхи спокутувало (я не кажу зараз про росіян,це незрозуміло що,але тільки не християнство).Проте іслам,як релігія молодша,зараз переживає ненайкращі часи-як на мене є ризик перетворення його на загрозливу для розвитку світу секту,як це було з християнством,але вже з сучасними можливостями (міграції,технічний розвиток,тощо).
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Да какая разница мусульмане,иудеи христиане ,если ушлепок то вера не причем,везде говна хватает.
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ти себе в зеркалі бачив "просФещьонний" ? ...якби не мусульмати ти до сих пір "палочки" рахував...про медицину теж мовчу як і про хімію...не в мусульманах справа ... а в тобі подібних невігласах ...
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Добре-де їхня медицина та хімія зараз?Чому вона не розвинулася в імплантологію та нейрохірургію так,як наприклад в Німеччині?
А цифри виникли в Індії-араби просто принесли їх до Європи.
Шахмати-теж Індія.
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В Індії багато мусульман, а ще є терористи не мусульмани...
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Може і так.Але серед індусів мені невідомі терористи Програмістів доречі багато.
Можеш назвати мені видатного арабського математика сучасності?
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"арабські" цифри насправді - індійські, це загальновідомо....
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Ти всіх рубаєш тут , цілодобово , не надокучило?
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Він раніше всіх гриз, а тепер зіпсовані зуби. Після реформ він не може оплатити стоматолога.
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В Одессе надо отдыхать или в Рыбаковке на крайняк ...хотя по пьяни и там зарезать могут ...
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Надо дождаться подробностей! Египет-прекрасное место отдыха....и по ценам и ,главное, наличием неповторимого моря. Летом ,конечно,жарко,но октябрь это чудо! Где именно произошел теракт? Какова его цель и кто за этим стоит? Вряд ли целили именно в украинцев.Подождем....
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Какая разница теперь? Людей уже НЕТ! А на счет "прекрасного места"- МИД неоднократно предупреждал. Вы с Луны?
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Во-первых ,я о погибших не высказывался,ибо не знаю обстоятельств...Если они невинные и случайные жертвы ,то -Царствие им небесное! И сочувствие близким! Во вторых,я не с луны,и могу ответственно заявить ,что отдых в Египте лучше отдыха в Железном порту,Одессе или (не дай Бог!) в Крыму, на порядок.! (а цены ниже!) Зная как тщательно организована охрана отелей в Шарме (не говоря про Марсу -эль Алам) ,новость,конечно, шокирует... А пугать людей ,право, не стоит!
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А ведь сколько МИД предупреждал- не ездить в Египет! Кроме всего, есть СМИ, где регулярно рассказывается, что там творится..... Но нашим людям всё не по чём- лишь бы "дёшево" отдохнуть, пусть даже заплатив за это жизнью.....
Соболезнования родным погибших......
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А хрен вас знаешь кацапов - вы везде преуспеваете.
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а ведь про Египет предупреждали.просили воздержаться от поездок...не помогло.
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А где ты увидел русских? Я говорил о казламордых!
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вчера только было предупреждение от мид. совпадение или мид знал больше чем сообщил.
соболезнование родным погибших.
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Самый лучший (и безопасный) отдых на своей даче.
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мне по работе в Ебибед приходится ездить, но сцука отдыхать в эту помойку с обезьянами?
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Ну какой остолоп поедет отдыхать в страну, где отели представляют собой серьезно огражденные, охраняемые с оружием в руках не только охраной отеля, но и армией закрытые зоны...? Типа комфортабельного концлагеря. Дешевизна привлекает? Вот она и вылезла боком.... в Болгарии или Хорватии не намного дороже, и намного безопаснее.
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Ну...Хорватия не такая уж и не дорогая) Болгария да.. но это тоже Черное море... Если говорить о Адриатике, то пока не очень опустошит карман разве что Черногория...
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Наверняка целью атаки были русские - но ведь в такую жару вышиванку не оденешь, так что нужно быть осмотрительнее, не злоупотреблять спиртным и шведским столом в целом, не вести себя развязано,в общем избегать характерных для россиян повадок и если уж общаться между собой на великом и могучем, то по возможности тихо и реже.
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опять кацап скреп нахватался.. Когда уже они лопнут от них.
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как можно на пляже зарезать людей днем когда народу много и не быть пойманным странно
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Єгипетська поліція повідомила, що затримала нападника.
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В Египте сейчас пустынные пляжи!
На пляже со всех сторон можно увидеть максимум 15 человек!
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3,1415926здец епу нах отдых в Ебипте!
И самолёты там падают!
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Пекло невыносимое в Египте!
Вода нихрена не спасает!!!
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На кой йух ездить в эту помойку? Предупреждали ведь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте. ФОТО
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