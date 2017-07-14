 Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" был установлен гражданин, житель Мариуполя, который наладил поставки в город незаконно изготовленных и ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля табачных изделий. Доставка сигарет осуществлялась через одного из почтовых операторов, после чего они реализовывались мелкими партиями через розничные сети.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 55 тысяч сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти 1,4 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
398 0
Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам. ФОТОрепортаж(46)
Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист. ФОТОрепортаж(150)
СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине. ФОТОрепортаж(15)
В Одесской области налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 17 миллионов гривен. ФОТО(4)
Ожидаем попытки новых диверсий, - Кабакаев(0)
Тука о контрабанде: "На западе Украины этим занимаются пограничники, на востоке - ВСУ, а это тайна?". ВИДЕО(52)
Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье. ФОТОрепортаж(7)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума