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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1954) контрафакт (263) Мариуполь (4108) сигареты (654) Донецкая область (4450) ГФС (3028)

 Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области и спецподразделения "Фантом" совместно с прокуратурой изъяли из незаконного оборота почти 55 тысяч пачек сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" был установлен гражданин, житель Мариуполя, который наладил поставки в город незаконно изготовленных и ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля табачных изделий. Доставка сигарет осуществлялась через одного из почтовых операторов, после чего они реализовывались мелкими партиями через розничные сети.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 55 тысяч сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти 1,4 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.

Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен 01Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен 02Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен 03

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Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен 04Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен 05

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж
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