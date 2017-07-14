 Суд продлил пребывание в СИЗО "титушкам", стрелявшим по участникам Евромайдана. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Главным основанием для содержания под стражей является тяжесть обвинения - покушение на умышленное убийство.
Прокурор Валерий Смирнов сообщил суду, что именно такая мера пресечения не позволит обвиняемым убежать или повлиять на свидетелей и потерпевших. Прокурор напомнил, что другие лица, причастные к данным событиям, находятся в розыске. Раньше в розыске также находился Олег Гебан.
Адвокаты обвиняемых просили заменить СИЗО на домашний арест с электронным браслетом. Защитники уточнили, что Гебан находился в розыске только один день. Защита считает, что против Гебана и Костенко нет прямых доказательств, поскольку свидетели и потерпевшие не дали на них показаний. Кроме того, третий обвиняемый по делу Геннадий Погребной находится под домашним арестом и условий не нарушает.
Как известно, дело Костенко, Гебана и Погребного слушается судом присяжных. На данном этапе в суде исследуются материалы дела.
Костенко, Гебан и Погребной обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на углу улиц Большая Житомирская и Владимирская в участников Евромайдана. В виде максимального наказания им угрожает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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