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Все про:налоговая милиция (1486) Сумщина (627) топливо (415) ГФС (3028)

 В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов. ФОТО

В Сумской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную схему по реализации компонента топлива без уплаты надлежащих налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством органических химических веществ, используя мощности бывшего спиртового завода, изготавливали и продавали составляющее бензина без уплаты акцизного налога. При этом поставщиком сырья для указанного производства являлась фиктивная компания.

В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов 01

Кроме того, злоумышленники продавали свою продукцию в адрес компаний, на которых производилась подмена номенклатуры товара.

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В результате обыска, проведенного в офисных, производственных и складских помещениях завода, было обнаружено и изъято 238 тонн топлива, стоимостью почти 4,8 миллиона гривен, бухгалтерская документация и черновые записи.

В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов 02

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов 03

В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов 04

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