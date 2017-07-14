 В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством органических химических веществ, используя мощности бывшего спиртового завода, изготавливали и продавали составляющее бензина без уплаты акцизного налога. При этом поставщиком сырья для указанного производства являлась фиктивная компания.
В результате обыска, проведенного в офисных, производственных и складских помещениях завода, было обнаружено и изъято 238 тонн топлива, стоимостью почти 4,8 миллиона гривен, бухгалтерская документация и черновые записи.
416 0
Налоговики ликвидировали две нелегальные заправки на Черкасщине, изъято товаров более чем на 2,6 млн грн. ФОТО(4)
В оккупированном Донецке остановился металлургический завод, - СМИ(108)
Рада отложила до 2020 года введение экологического стандарта "Евро-6" для автотранспорта(29)
Масштабный пожар в Броварах: загорелись склады с топливом. ФОТО+ВИДЕО(39)
Что напоминают просьбы не убирать налоговую милицию(0)
Налоговики ликвидировали нелегальный мини-завод по производству некачественного топлива в Запорожье. ФОТОрепортаж(25)
Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности. ФОТОрепортаж(5)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума