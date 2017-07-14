Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что львиная часть модернизации, финансирования изменений в местных сообществах происходит именно за последние три года.
Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО
Во время рабочей поездки на Тернопольщину президент Петр Порошенко принял участие в открытии реконструированного радиологического корпуса с надстройкой под размещение лабораторного комплекса и централизованной стерилизации КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
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Американец Брюс Гилден прожил 16 дней среди простых россиян в небольшом городке, в 70 км от Екатеринбурга. По словам Гилдена, эта местность населена бывшими уголовниками, наркоманами и «потерянными людьми». «Мрачное средневековое сообщество», - так описывает американец глубинную Россию.
Наибольшее время Брюс Гилден провел в обществе некого 32-летнего Сергея, по прозвищу «Кабан» - мелкого бандита, только что вышедшего из тюрьмы. Второй человек, с которым часто общался Гилден - некий Василий, бывший преступник, отсидевший за убийство отчима.
Гилден хотел фотографировать естественную жизнь этих людей, и чтобы они к нему привыкли. Фотограф, желая войти в доверие, покупал им водку и кур.
«Все они живут в мрачных сообществах распадающихся деревень среди грязных пространств. Основа их жизни - водка и насилие», - вспоминал затем Гилден.
Мелкий бандит Сергей рассказывает, что он сейчас «не на 100% преступник - он больше не хочет в тюрьму, а потому пытается заниматься бизнесом - берет дань с проезжающих грузовиков, а также «крышует» таджиков, которые перевозят наркотики. В свободное от бизнеса время Серёга культурно отдыхает:
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