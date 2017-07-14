 Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что львиная часть модернизации, финансирования изменений в местных сообществах происходит именно за последние три года.

"Это плоды децентрализации, потому что раньше все деньги держались в Киеве", - констатировал он, отметив, что именно благодаря децентрализации в семь раз увеличились бюджеты развития территориальных общин, исчезла необходимость добиваться выделения средств в органах центральной власти.

"Это и борьба с коррупцией, потому что не надо больше с сумками ездить ездить в Киев - деньги остаются здесь, на местах. Это и детенизация денег, это и прозрачные закупки, и огромное количество других программ", - добавил Порошенко.