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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:больница (659) Порошенко (13406) Тернопольщина (367)

 Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО

Во время рабочей поездки на Тернопольщину президент Петр Порошенко принял участие в открытии реконструированного радиологического корпуса с надстройкой под размещение лабораторного комплекса и централизованной стерилизации КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что львиная часть модернизации, финансирования изменений в местных сообществах происходит именно за последние три года.

Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР Тернопольская университетская больница 01

"Это плоды децентрализации, потому что раньше все деньги держались в Киеве", - констатировал он, отметив, что именно благодаря децентрализации в семь раз увеличились бюджеты развития территориальных общин, исчезла необходимость добиваться выделения средств в органах центральной власти.

Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР Тернопольская университетская больница 02

"Это и борьба с коррупцией, потому что не надо больше с сумками ездить ездить в Киев - деньги остаются здесь, на местах. Это и детенизация денег, это и прозрачные закупки, и огромное количество других программ", - добавил Порошенко.

Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР Тернопольская университетская больница 03

Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР Тернопольская университетская больница 04
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Скоро туалеты общественные открывать начнёт ...
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Посещать надо не новые больницы/заводы/фабрики, а те, что разваливаются/простаивают/рушаться !!!
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Так там могут настучать по бестолковке,а оно ему надо ,для этого Барна есть.
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Соображает. Где необходимо появиться в нужный момент. Где будут аплодировать ,а не плеваться.
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а кто єто у нас фонарем подвечивает у свите?А!! єто битого Барни привезли на подлечить...
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И когда же он спит,этот липецкий боров,Янукович тоже работал круглосуточно
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централизованная стерилизация...настораживает как-то. Перенесите отделение для начала в Феофанию.
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Если бы не порох,то эта больница никогда на заработала бы,вот так малята
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Капличку с мощами его поставить, и больнице цены не будет.
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Я, кажется, понимаю почему мы так, мягко говоря, не очень хорошо живём. Просто Петруччо везде не поспевает, увы. Нужно как-то ускорить его оборот в природе Украины.
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У нас вчора новий ларьок на зупинці відкривали, але я спізнився і Петро вже поїхав.)
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Куда бы это чмо свою рожу не совало, у меня лично уже воспринимается одинаково. Петя -свинное рыло и этим все сказано.
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Возрадуйтесь, братья и сестры! К вам приехал Я! Сам! Гастролер!
Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница" - Цензор.НЕТ 8526
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пеця -"Вот этими руками я построил много будок ..... И эту я тоже построил!"
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шотта у petyi пинджачок перекосое...ился от радения за народ...
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сраный совок... догоним и перегоним.. тьху, противно смотреть
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"Духовні скрепи рузкава міра" очима американського фотографа...

Американец Брюс Гилден прожил 16 дней среди простых россиян в небольшом городке, в 70 км от Екатеринбурга. По словам Гилдена, эта местность населена бывшими уголовниками, наркоманами и «потерянными людьми». «Мрачное средневековое сообщество», - так описывает американец глубинную Россию.
Наибольшее время Брюс Гилден провел в обществе некого 32-летнего Сергея, по прозвищу «Кабан» - мелкого бандита, только что вышедшего из тюрьмы. Второй человек, с которым часто общался Гилден - некий Василий, бывший преступник, отсидевший за убийство отчима.
Гилден хотел фотографировать естественную жизнь этих людей, и чтобы они к нему привыкли. Фотограф, желая войти в доверие, покупал им водку и кур.
«Все они живут в мрачных сообществах распадающихся деревень среди грязных пространств. Основа их жизни - водка и насилие», - вспоминал затем Гилден.
Мелкий бандит Сергей рассказывает, что он сейчас «не на 100% преступник - он больше не хочет в тюрьму, а потому пытается заниматься бизнесом - берет дань с проезжающих грузовиков, а также «крышует» таджиков, которые перевозят наркотики. В свободное от бизнеса время Серёга культурно отдыхает:



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Деревянные сортиры по селам - Петька тоже скоро начнет открывать ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО
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