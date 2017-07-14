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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос. ФОТОрепортаж

Работники охранной фирмы "Скиф", принадлежащей экс-министру Александру Клименко, приехали на место проведения обысков в рамках дела Клименко и предлагали правоохранителям взятку.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"Экс-минсдох Клименко нервничает (мисс и мистер Клименко - правда сейчас хороший день?) Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи награбленных состояния последние резервы - на обыски начали подъезжать крепкие ребята из охранной фирмы "Скиф", которая принадлежит Клименко. Предлагают любые толстые деньги за возвращение и не изъятие спрятанных документов. И так этот "Скиф" уместно приехал - мы как раз по решению суда и арестовали их автомобиля. Не "Ланосы") Документируем их предложение. Снимать кино будет "Юнисон синема", - рассказал Матиос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО


Клименко бросил в бой для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос 01

Клименко бросил в бой для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос 02

Клименко бросил в бой для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос 03

Клименко бросил в бой для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос 04Клименко бросил в бой для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос 05

Клименко бросил в бой для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос 06

Напомним, сегодня Анатолий Матиос заявил, что Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.

24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн. Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

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матиос выхватил джек-пот.
сегодня он станет на порядок богаче.
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Думка, що комусь може бути за державу прикро, у кацапів не виникає. Всіх судять по собі!
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Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос - Цензор.НЕТ 3146

кЛИМЕНКаСТАЙЛ..ТІКІ НОГИ ЧОМУСЬ НЕ В БІЛОМУ...)
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Не совсем понял это фото. Там бывший владелец этих пачек лежит с утюгом на пузе? В кадр не попало.
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то матиос мысленно уже на Мальдивах загорает.
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В пачках, наверное, спички? Действительно, зачем им столько?
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на носки собирал а тут придется вспомнить, босоногое детство
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знакомые имя, отчество. где-то я их слышал, но убей - не помню где.
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Ну понятно - МВФ и ЕС не видят активной борьбы с коррупцией. Значит надо ее продемонстрировать! И пошли обыски, аресты, изъятия, вызовы на допросы, снятия депутатской неприкосновенности, вручения подозрений и т.д. и т.п.

А в сухом остатке будет громкий пшик.
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Поэтому делать ничего не надо,задерживать никого не надо, проводить обыски не надо, и так сойдет. Их ведь все равно суды оправдают!? А вот придет хороший президент, после Порошенко - всех пересажает И за 3 года уберет коррупцию, поменяет судебную систему. И сделает с Украины государство, как Англия в правовом плане, как США в экономическом плане, как Израиль/Швейцария в медицинском плане и как Норвегия в социальном.

Это просто президент не хочет. Все можно сделать за 1 год, было бы желания..., а ну еще политическая воля.
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Делать можно по-разному. Можно имитировать борьбу с коррупцией (чем и занимаются Порошенко и компания) или бороться с ней по-настоящему.
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А можно в Цензоре вести разговоры ни о чем. Кому что
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А твои разговоры дорогого стоят? Каждое слово на вес золота небось?
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А как ты собираешься с ней бороться? только конкретно и без поверхностных демагогий. Конкретно! шаг за шагом, что нужно сделать.
Только учти, что виновен человек или нет, решает суд. Не президент, не рада, не НАБУ и не прокуратура. А суд!
Если, по твоему Порошенко должен давать указания, какой приговор вынести по каждому коррупционеру - то огорчу тебя. Этот путь не правильный, потому что:
1. Мы потеряем поддержку наших западных союзников, так как вмешательство в судебную власть для их не приемлемо.
2. Мы получим узурпацию власти президентом, диктаторскую страну. И уверяю это никак не отразится на уровне коррупции
3.Мы полностью разрушим страну. Если президент будет решать, кого садить, а кого нет.
Что же остается? Провести реальную судебную систему, заменить 90% суддей, создать антикоррупционный суд. Вот только, загляните в конституцию. Кто должен создать таковы суды и провести реформу? Верно! парламент. Парламент, а не президент. Кто же виноват. что мы избрали таких депутатов? Вот только, если зрадоботы начнут говорить, что была бы воля Президента он бы "переломил парламент через колено" и принял необходимые законы - верна лишь отчасти.
Во-первых некоторые законы нынешняя рада не примет даже под расстрелом и Президент тут ничего не сделает
Во-вторых все тоже, если по каждому закону президенту придется "ломать" парламент - то ничего хорошего с этого не будет. И мы получим не реформы и развития, а развал страны и Северную Корею
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"А в сухом остатке будет громкий пшик." - разумеется. Лечить страну нужно начинать с головы, а не стрелочников.
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натякає - до Матіоса потрібно прилітати на гелікоптерах, (серйозність намірів позначивши).
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будь-які гроші?
так візьміть мільярдів так декілька, покладіть до казни, і хай собі тікає!
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прокацапники с кацапней теперь будут защищать клименка,как на другой ветке добкина уже смелым назвали,патамушТА не сбежал -готовы впрячься за любого подонка,чтоб видимость зрады выдать))))
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А ще чотири роки тому, Матіос, так само вірно та віддано служив Януковичу. Прийде час і він з таким же запалом буде обшукувати маєток Порошенко, та розповідати про злочинні схеми панамського безальтернатівца.
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Прийде час і ти з таки же завзяттям будеш обсирати наступного прокурора чи президента.
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Вони самі себе обсерают, без моєї допомоги. Якщо вони будуть такі негідники як Порошенко та Матіос, я так і напишу, що вони негідника, а ти будеш наступному президентуі та прокурору так само вірно служити, як ти служиш Порошенко і Матіосу та тобі не важливо, які вони будуть.
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А за что их хвалить? Я не однократно писал и ещё раз тебе. Когда украинцы будут жить , например, как в Польше, то можно будет их не ругать. А когда, как в Финляндии, то можно будет и похвалить. А пока у нас хуже всех, то пинать их надо днём и ночью. Есть за что.
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Погодите-ка, так Матиос вроде как военный прокурор?
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І що з того? Зараз кожен директор ринку, може бути прем'єр міністром та розповідати, як побудувати зелену енергетику.
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Санстанции, пожарникам, лесникам, рыбохране и т.п. нужно брать с военной прокуратуры пример, расширять сферу своего влияния (заработка).
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"Предлагают любые деньги..."
А вы кочевряжитесь? Но немного поломаетесь и согласитесь. Да?
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С такими деньгами как у Клименко,можно с одного государства делать три,вот почему нельзя бизнес подпускать в политику,потому что завтра государство могут поставить на другой части весов Депутаты должны ездить на велосипедах ,если брезгуют ездить на госмашинах.
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Зрадогівнюкам не подобається. Будуть волать шо влада гнобить "бізнесменів".. Юрік і Аваков, люто плюсую..Тільки не зупинятись.
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Ніт, ти шось зовсім не шариш в зраді! Це постанова, цирк і перерозподіл грошей (здається, нічо не забув)
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Старий анекдот.
Як за три дні побудувати комунізм?
Дуже просто.
Перший день - ніхто не краде.
Другий день - повертаємо все, що вкрали.
Третій день - даємо об"яву про початок комунізму.
)))
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Косноязычие Матиоса уже не сильно веселит... Главвоенпрокурору стыдно не знать, что последний резерв быка Клименка это не раскормленные клоуны из частной охранной структуры, приехавшие на Мерсе, а высокооплачиваемые юристы-профи и купленные судьи Или это в его понимании высшая математика? Клоун-популист
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как военная прокуратура с кордом а да корд нацики, там в марьянке если че стреляют, военный спецназ ловит проституток воров и наркоманов в киеве, а где югикгенпоког у них летние каникулы вместе с полицаями?
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а на прогулятся на мужской половой член как? причем тут моя майка
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...Предлагают любые деньги, - Матиос.

Зачем любые? Можно одни, но много.
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Матиас хоть и с тепловизором,должен быть поза политикой.Если он служит государству Украина-тогдо успехов!А если государству Лишне-хромосомия-тогда он уже на заметке патриотов...
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...так чого міркуєте арештуйте за дачу хабаря (ст.339)...
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Это конечно все хорошо, но пока такие как Клименко не будут получать лет по 20 минимум с конфискацией, это все цирк и дешевое шоу !!!
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Це добре, що "під'їжджають хлопці".
Всіх їх треба переписати, задокументовати, а потім допросити і посадити.
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матиос! пакуй уродов! дебилам - дружно орите - ЗРАДА и идите куда подальше - типа - мосК купить(это вряд ли)
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А собственно почему все его фирмы до сих пор работают?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос. ФОТОрепортаж
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