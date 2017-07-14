 Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.
"Экс-минсдох Клименко нервничает (мисс и мистер Клименко - правда сейчас хороший день?) Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи награбленных состояния последние резервы - на обыски начали подъезжать крепкие ребята из охранной фирмы "Скиф", которая принадлежит Клименко. Предлагают любые толстые деньги за возвращение и не изъятие спрятанных документов. И так этот "Скиф" уместно приехал - мы как раз по решению суда и арестовали их автомобиля. Не "Ланосы") Документируем их предложение. Снимать кино будет "Юнисон синема", - рассказал Матиос.
Напомним, сегодня Анатолий Матиос заявил, что Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.
24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн. Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
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сегодня он станет на порядок богаче.
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кЛИМЕНКаСТАЙЛ..ТІКІ НОГИ ЧОМУСЬ НЕ В БІЛОМУ...)
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А в сухом остатке будет громкий пшик.
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Это просто президент не хочет. Все можно сделать за 1 год, было бы желания..., а ну еще политическая воля.
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Только учти, что виновен человек или нет, решает суд. Не президент, не рада, не НАБУ и не прокуратура. А суд!
Если, по твоему Порошенко должен давать указания, какой приговор вынести по каждому коррупционеру - то огорчу тебя. Этот путь не правильный, потому что:
1. Мы потеряем поддержку наших западных союзников, так как вмешательство в судебную власть для их не приемлемо.
2. Мы получим узурпацию власти президентом, диктаторскую страну. И уверяю это никак не отразится на уровне коррупции
3.Мы полностью разрушим страну. Если президент будет решать, кого садить, а кого нет.
Что же остается? Провести реальную судебную систему, заменить 90% суддей, создать антикоррупционный суд. Вот только, загляните в конституцию. Кто должен создать таковы суды и провести реформу? Верно! парламент. Парламент, а не президент. Кто же виноват. что мы избрали таких депутатов? Вот только, если зрадоботы начнут говорить, что была бы воля Президента он бы "переломил парламент через колено" и принял необходимые законы - верна лишь отчасти.
Во-первых некоторые законы нынешняя рада не примет даже под расстрелом и Президент тут ничего не сделает
Во-вторых все тоже, если по каждому закону президенту придется "ломать" парламент - то ничего хорошего с этого не будет. И мы получим не реформы и развития, а развал страны и Северную Корею
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так візьміть мільярдів так декілька, покладіть до казни, і хай собі тікає!
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http://nikcenter.org/newsItem/34677
https://apostrophe.ua/article/politics/2017-02-07/aleksandr-onischenko-poroshenko-za-vremya-svoego-prezidentstva-razbogatel-v-3-4-raza/10049
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А вы кочевряжитесь? Но немного поломаетесь и согласитесь. Да?
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Як за три дні побудувати комунізм?
Дуже просто.
Перший день - ніхто не краде.
Другий день - повертаємо все, що вкрали.
Третій день - даємо об"яву про початок комунізму.
)))
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Зачем любые? Можно одни, но много.
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Всіх їх треба переписати, задокументовати, а потім допросити і посадити.
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