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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение народному депутату фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Добкин при выходе из здания ГПУ.

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Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено) 01

"Мне вручено подозрение по ст. 364 - (злоупотребление) и по ст. 190 (мошенничество). Ни о какой 191 статье, о которой говорил Генеральный прокурор. Это говорит о том, что он не читал то, что подписывал", - считает он.

По словам Добкина, подозрение ему вручал первый заместитель Генпрокурора. Куда конкретно его везут на допрос, он не знает. Он в очередной раз назвал дело против него политическим: "Сейчас еду на первый допрос. Я заявил, что хочу сдать все свои паспорта. Прокурор сказал, что это нужно учесть. Чтобы не было спекуляций на тему, что я могу куда-то сбежать".

Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено) 02

Добкин выразил уверенность, что сегодня его задерживать не будут. Также он заявил, что задержать его могли еще вчера.

"Мне сказали, что задерживать меня не будут. Поэтому непонятно зачем голосовали за задержание. Лишняя трата времени и бумаги. Суд может быть завтра, в понедельник или во вторник. На суде буду просить мое личное обязательство перед следователями, приходить на каждое следственное действие и не отлучаться из страны без разрешения следствия". - заявил Добкин, отметив, что большое количество нардепов готово взять его на поруки.

Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено) 03

Кроме того, по словам Добкина, он намерен обратиться в международные инстанции, чтобы оспорить действия ГПУ.

Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено) 04

Напомним, сегодня Добкин прибыл в ГПУ и заявил, что сдает все свои паспорта. По словам нардепа, один паспорт находится в консульстве для получения британской визы и уверил, что никуда убегать не собирается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вот все мои паспорта, один - находится в консульстве на получении британской визы. Я никуда не убегаю", - Добкин прибыл в ГПУ. ВИДЕО

Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.
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пиздюлей ему вручите.ваня завтра уже в Британии будет петь гимн ссссррррр
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Добкин - типичный украинский депутат. Вор, ссыковат, ложится под любую власть, лижет или России,или США. Уверен, что самый хитроделанный, хотя в реальности глуповат.
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Платит украинский гражданин за дебиловатость украинских депутатов. Этот хлам давно не США, не Россия не покупает, только украинский электорат верит.
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а где в Украине в этот хлам больше всего верят? да там же, где и в россию
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А кто голосует за БП? Киев,Львов, Винница. Там же, где верят в сказки про евроинтеграцию.
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а за кого нужно голосовать? ну и не такие уж и сказки, ассоциацию все-таки подписали
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А, ну ясно. Евроинтеграция в части тарифов, цен на газ, бензин вас устраивает. А я то хотел, евроинтеграцию по зарплатам, пенсиям, качеству дорог, медицины. Но с таким электоратом это маловероятно. У них же вс хорошо, а если плохо, то - правильно - Путин и Россия виноваты, а на Майдан ходят только предатели.
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А где правильный электорат? и вы так и не сказали, за кого же надо было голосовать, чтобы быть правильным электоратом?
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Путин и Россия отвечает перед Крымом и Донбассом. Крым аннексироваи, на Донбассе война. А за Украину отвечает Порошенко и те, кто скакал, благодаря кому пришла к власти кодла.
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т.е. война на Донбассе и аннексия Крыма никак на Украину не влияют? так все-таки что там с правильным электоратом и их избранниками? "имя, сестра, имя!"
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Украина Крым и Донбасс кормила, теперь дотации должны оставаться в Киеве. Но майданная кодла ворует в 10 раз больше Януковича, и причем здесь Путин?
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У Януковича только в Сбербанке арестовали 1,5 млрд, у Порошенко все состояние под 1 млрд. Что у тебя по математике, лишнехромосомный ты наш?
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ну так где деньги? Почему страна увеличила долг на десятки миллиардов, при этом не построено ни одного стратегического предприятия, не создано задела для развития, чтобы эти деньги отдать не кругляком и землей, а просто расплатиться? Порошенко покрывает запад, потому что он их беспрокословно слушается и сдает Украину. Вот и не найдено ни одного счета. Но всбрыкнет - найдут сотни миллиардов.
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ППц, ты уже совсем штампами пишешь, а как маскировался. Товарищи из ФСБ, этот спалился, несите следующего
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А ты чем пишешь? У Януковича нашли 100 миллиардов миллиардов, а в повышении тарифов в Киеве(!) Путин виноват. Иди, поскачи, пока квартиру за долги не отобрали.
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Янукович столько воровал, а жизнь была лучше. Это при том, что кормили Донбасс и Крым. Ответь мне, сколь ж тогда ворует ваша майданная кодла? Если народ обчистили, в кредиты влезли, да конца и края повышениям не видно?
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Ответь мне, какое дело тебе до нашей майданной кодлы? Иди вон у Медведева дворцы считай
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Оля, я его с первой записи идентифицировал, не тратьте время на троллей.
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иди поплачь за быдлоковичем за вата форумы- так как раз такой электорат как ты
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Нет. Путин даже не сможет Украину на карте найти.
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А вы не заметили, что все депутаты, которые тормозят реформы в Украине, пророссийские?
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Ну вот опять. Совок, Россия и Путин виноваты, что МЫ живем плохо. МЫ ни при чем.
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А что это за рыльце в кокошнике у нас торчит из-под Николая Киевского?
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Если бы твое Хуйло не влезло и Янукович подписал соглашение с ЕС, все было бы по-другому.
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Соглашение сейчас подписано, все как скакуны хотели. С рашкой порвали, ассоциация есть. Почему же теперь уровень жизни времен Януковича - недостижимая мечта? Где европейские зарплаты, где торговля на бескрайнем еврорынке (не то что рашкинском), где дороги, где развитие? Отвалились дотационные регионы, в Киеве Путина нет. Так ппочему здесь нищих все больше, а, скакуны?
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а с чего ты вата решила что нищих все больше?
иди покричи "расея, расея" и будет тебе счастье
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Иди поскачи.А потом заплати за квартиру, проклиная Путина за то, что тарифы повысил.
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иди путина позови- он тебе поможет
и в отличии от тебя ватника- мне и при твоем любимом былоковиче было нормально и сейчас
работать надо- а не так как вы ватники, привыкли все на халяву и сидеть на двух стульях
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Я не скакун и не крикун. Это только идиоты считают, что можно поскакать и зарплаты через 5 лет будут как в лучших странах Европы. А поэтому не страшно и с рашкой отсталой порвать. быдломасса тупая руководимая олигархами, а страдают все.
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Ни хера ты не хотел, плесень. Ты что куришь? А, ушльопак? То ты на БП киздишь, то на электорат, у тя разжижение мазгов на почве боярышника. И не пиши мне, лишнехромосомное, ты мне не интересно.
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NIKOLAKIEVSKY_ Претензий к Петру Алексеевичу Порошенку, как к ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ, я так же имею. Но именно в случае перевыборов Президента УКРАИНЫ буду голосовать только за П.А.Порошенка. И На это есть причины,только слепой не видит то,что под его руководством УКРАИНА вышла на тот путь, который народ УКРАИНЫ выбрал сам. А всех популистов шутов балаболов, типа Ляшка,Каплина,Тимошенко ,Рабиновича,любого из "опоблоковцев" и других "защитников" интересов граждан Украины на мусор . За вас всех, господа «защитники»простых людей могут голосовать (и будут) только те, кто лишен ума и рассудка.
PS. Кресло президента Украины всего лишь одно, а вас желающих усесться в это кресло до хера и больше. Сожрите друг дружку, ведь так будет легче всем тем простым людям ,которых вы, так стремитесь «защитить»
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т.е. во всей Украине. т.к. ни блок пэтиных пидарасов, ни голодный фронт ни остальные "политсилы", типа вонанистов или радиКалов, ничем от допы и его рыгопозиционного блока не отличаются.
если уж быть совсем объективным, то исключения есть. но они единичны и только подтверждают общее правило.
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если ты от меня хочешь узнать - то я не подаю. у каждого должна быть своя голова на плечах. и свое мнение.
ты из тех, кто "если не за это гавно голосовать, то за кого". и тебеподобной публике что-то объяснять - себе дороже. вы сначала за коммунистов, потом за оранжевых, потом за рыгоаналов, потом за бэпэпэ - ведь они же лучшие из худших на данный момент.
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Это самый жалкий слив, который здесь только можно наблюдать: вы все дураки, один я умный, но я вам ничего не скажу.
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Ты еще решил перейти на личности и пообзываться? да ты просто красавчик
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повторюсь. не на личности. не обобщай. на одну конкретную, если можно так сказать, личность.
что за манечка говорить за всех сразу и ни за кого одновременно?
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Ну ладно, в устойчивых словосочетаниях ты не силен. Но в целом, ты собой доволен - так ловко кидаешься дерьмом. Не буду мешать, это твое поле битвы
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поле битвы тут только у тебя и твоих коллег. я новости захожу изредка почитать.
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Как сможешь из себя что-то выдавить, кроме метания дерьма - сообщи
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слишком ты высокого мнения о себе. сообщать тебе еще что-то. смешная
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Поживем увидим Петины друганы тоже кричали, что никуда валить не собираются Потом из Лондона вещают как пахану шоколадному сумки с баксами таскают. Если не свалит, то хотя за это его можно уважать.
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Не нужно. Просто Добкин прекрасно понимает уровень Югика алкаша и его подчиненных. и будет их валить как в своё время Колесников.
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Он в очередной раз назвал дело против него политическим и заявил о намерении сдать свои паспорта.Источник: https://censor.net.ua/n447810

Ценного "политика" теряем.Що ж такое творится?
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Когда дело касается неприкасаемых, то - политика, а для остальных - правонарушение....
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у нас президент и генпрокурор - простые алкаши. Они, поймав, мышь, жрущую сыр, в их холодильниках, хрен, трезвую "предьяву" кинут.
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Кинули чергову кістку для обсмоктування. А що там сепарська красноморда пика Єфрємов вже вирок отримав за два роки слідства? Чи його подєльнік-колясочник Гепа, який на волі? Навіть шістка Штепа і то без вироку.
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Суспільство хоче справедливості, хоче, щоб Добкіна судили за його антиукраїнські висловлювання, за пропаганду руського світу, за тітушек які по-звірячому вбивали громадян України, але влада цього не хоче. Влада висунула Добкіну звинувачення, яке його адвокати будуть відфутболювати роками, а вироку не буде. Порошенко злочинець, саме він покриває усіх, хто є ворогом України, значить Порошенко такий же ворог України, як і вони.
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Они, эти холуи прорассейские надеются взять реванш. И если наша нынешняя власть будет на это смотреть сквозь пальцы тогда быть большой беде в УКРАИНЕ. Нужно сажать сажать сажать, а толпе рассказывать то, что ей хочется слышать.
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Допу взяли за жопу. Теперь пора Гепу за дупу.
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Люди, я Харьковчанин, и если Порошенко не посадит таких как допу и гепу, то может прийти время когда Порошенко будет в роли допы! 2014 ничему не научил любих друзив?????Посотрите , что допа несет??? Власть очнись ради будущего нашей страны-Укрины!!!
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ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий...кровосос Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
Считаю не меньшее смиття в УКРАИНЕ это - журналисты 112 канала, которым по-боку кого приглашать в свою студию - для них - главное бабло. Позор!
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Миша, у тебя скучное лицо и вообще это все посная хуйня ... Давай по новой. (с)
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еслибы эту всю сволоту прорассейскую не крышевал господин Гарант они бы авсе уже сидели или половина спрятались бы под крыло своего хозяна путиена х-уйла .Но и это дело поправимое =есть еще суд народа
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Параша со своими "спецами" типа юГы,сАбакова,матиоса и т.д доиграются, что народ сам весь этот ЖопоБлок развесит на деревьях,уже эта ПИДОрашенская жидовня берега потеряла полностью!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГенпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО
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