 Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО

Загрузка видео...

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил сам Добкин при выходе из здания ГПУ.

"Мне вручено подозрение по ст. 364 - (злоупотребление) и по ст. 190 (мошенничество). Ни о какой 191 статье, о которой говорил Генеральный прокурор. Это говорит о том, что он не читал то, что подписывал", - считает он.





По словам Добкина, подозрение ему вручал первый заместитель Генпрокурора. Куда конкретно его везут на допрос, он не знает. Он в очередной раз назвал дело против него политическим: "Сейчас еду на первый допрос. Я заявил, что хочу сдать все свои паспорта. Прокурор сказал, что это нужно учесть. Чтобы не было спекуляций на тему, что я могу куда-то сбежать".

Добкин выразил уверенность, что сегодня его задерживать не будут. Также он заявил, что задержать его могли еще вчера.

"Мне сказали, что задерживать меня не будут. Поэтому непонятно зачем голосовали за задержание. Лишняя трата времени и бумаги. Суд может быть завтра, в понедельник или во вторник. На суде буду просить мое личное обязательство перед следователями, приходить на каждое следственное действие и не отлучаться из страны без разрешения следствия". - заявил Добкин, отметив, что большое количество нардепов готово взять его на поруки.

Кроме того, по словам Добкина, он намерен обратиться в международные инстанции, чтобы оспорить действия ГПУ.

Напомним, сегодня Добкин прибыл в ГПУ и заявил, что сдает все свои паспорта. По словам нардепа, один паспорт находится в консульстве для получения британской визы и уверил, что никуда убегать не собирается.Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.