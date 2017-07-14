 Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО

"Мне вручено подозрение по ст. 364 - (злоупотребление) и по ст. 190 (мошенничество). Ни о какой 191 статье, о которой говорил Генеральный прокурор. Это говорит о том, что он не читал то, что подписывал", - считает он.
По словам Добкина, подозрение ему вручал первый заместитель Генпрокурора. Куда конкретно его везут на допрос, он не знает. Он в очередной раз назвал дело против него политическим: "Сейчас еду на первый допрос. Я заявил, что хочу сдать все свои паспорта. Прокурор сказал, что это нужно учесть. Чтобы не было спекуляций на тему, что я могу куда-то сбежать".Добкин выразил уверенность, что сегодня его задерживать не будут. Также он заявил, что задержать его могли еще вчера.
"Мне сказали, что задерживать меня не будут. Поэтому непонятно зачем голосовали за задержание. Лишняя трата времени и бумаги. Суд может быть завтра, в понедельник или во вторник. На суде буду просить мое личное обязательство перед следователями, приходить на каждое следственное действие и не отлучаться из страны без разрешения следствия". - заявил Добкин, отметив, что большое количество нардепов готово взять его на поруки.Кроме того, по словам Добкина, он намерен обратиться в международные инстанции, чтобы оспорить действия ГПУ.
Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.
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Наш ритуал !
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иди покричи "расея, расея" и будет тебе счастье
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и в отличии от тебя ватника- мне и при твоем любимом былоковиче было нормально и сейчас
работать надо- а не так как вы ватники, привыкли все на халяву и сидеть на двух стульях
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PS. Кресло президента Украины всего лишь одно, а вас желающих усесться в это кресло до хера и больше. Сожрите друг дружку, ведь так будет легче всем тем простым людям ,которых вы, так стремитесь «защитить»
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если уж быть совсем объективным, то исключения есть. но они единичны и только подтверждают общее правило.
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ты из тех, кто "если не за это гавно голосовать, то за кого". и тебеподобной публике что-то объяснять - себе дороже. вы сначала за коммунистов, потом за оранжевых, потом за рыгоаналов, потом за бэпэпэ - ведь они же лучшие из худших на данный момент.
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что за манечка говорить за всех сразу и ни за кого одновременно?
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Ценного "политика" теряем.Що ж такое творится?
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Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий...кровосос Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
Считаю не меньшее смиття в УКРАИНЕ это - журналисты 112 канала, которым по-боку кого приглашать в свою студию - для них - главное бабло. Позор!
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