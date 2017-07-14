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Все про:взятка (4263) Киев (17633) Нацполиция (8048) СБУ (14599)

 Капитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой и внутренней безопасностью НП разоблачила во взяточничестве работника одного из районных управлений ГУ Национальной полиции в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Капитан полиции требовал от жителя Киева 125 тысяч гривен за возврат имущества, которое было изъято при обыске в его доме.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на "горячем" возле его работы во время передачи ему части взятки в размере 52 тысяч гривен.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Капитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ 01
Капитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ 02Капитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ 03Капитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ 04
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Не, ну если Лерка Убийца банков лучший банкир в Европе, то в его больной голове полиции доверяют 50 %
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Классная подборка веток получилась! Наглядный пример рейтинга и слов гидранта.
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та да, лучше б не ловили, доверия к ментам было бы больше
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Одного капитана задержали, другого нет. Итого 50% доверия к полиции. Все как барыга говорит......
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Первая фотка прикольная.На камеру работали.
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Порошенко ошибся,доверие выросто не на 50 процентов а на все 100 и продолжает стремительно расти.
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Можна очікувати, що після того, як Порошенко визначив рівень довіри до мусорів 50%, вони його виправдають новою хвилею хабарів.
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Уважаемые ---- полицейский в Украине как и любой военный и работник прокуратуры должен иметь -- гарантированный ОКЛАД на который можно отдохнуть , поесть , одеться самому и семье и иметь возможность купить квартиру ...... Пока это не дойдет народу и правительству с Президентом --- будут все эти люди чтобы ВЫЖИТЬ -- ВОРОВАТЬ и брать взятки . Это должно быть понятно и ежу . Баба из НАЗК не хера не делающая имеет 100 - 200 тысяч в месяц -- а капитан из полиции каждый день ходящий под ножами и пулями преступников -- должен работать за 6 тысяч ??? Это же не серьезно просто .
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКапитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
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