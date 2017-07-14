 Капитан Нацполиции задержан при получении взятки в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Капитан полиции требовал от жителя Киева 125 тысяч гривен за возврат имущества, которое было изъято при обыске в его доме.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на "горячем" возле его работы во время передачи ему части взятки в размере 52 тысяч гривен.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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