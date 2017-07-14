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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:обыск (1164) Матиос Анатолий (522) Военная прокуратура (560) Клименко (327)

 "ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО

В ходе обысков в квартирах, принадлежащих экс-министру Александру Клименко, украинские правоохранители совместно со специалистами ГСЧС пилят двери в данные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный военный прокурор написал в Фейсбуке.

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ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко, - Матиос 01

"Инфо с полей "второй налоговой волны". Сейчас из-за страха некоторые на обысках в собственных квартирах "молятся" на бывшего шефа, кому-то становится плохо, когда нашли средства, а ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко. Двигаемся дальше, работаем ради ограбленных украинцев", - написал он.

ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко, - Матиос 02

ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко, - Матиос 03

Напомним, сегодня Анатолий Матиос заявил, что Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.

24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн. Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

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Видать, Клименко не занес вовремя доляху Матиосу и его куратору на Банковой.
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Очередной пиар. Во всем Овощ виноват. Если это был бы 2014-15 я бы ещё поверил бы с искренность заявленных действий. А так , "кормушка" стала очень маленькой и поэтому начали ломать схемы папередников.
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Квартир Клименко! Во множественном числе. Камней на болгарках много сотрут.
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"ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос
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Понятно, что янукОвощевые крысы дохера себе нычек сделали.
Но вот почему у меня при слове "Матиос" всё время крутится в голове: "Шокин-тепловизор... Шокин-тепловизор..."

Ладно, стёб то такое дело. Наживное. Но ТАК БЫСТРО проипать колоссальное доверие народа, которое было в 2014-м году... Тут даже Янукович с Ющем нервно курят в сторонке.
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Працює болгаркою без захисних окулярів. Дятел.
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Шматочки металу летять у всі боки і рикошетять, це видно по іскрам. Знаю що кажу, бо працював з болгаркою не один рік.
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Их болгарка безопасная. А может у него глаза стеклянные ? шуТю конечно,он дятел.
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100%
этот инструмент сам по себе опасен шо пиз..ц!!!
но он стабильно просапивает ряды ДЕБИЛОВ)))
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Нахера вот этот цирк? там уже ничего нет.... Наши ДЕБИЛЫ - самые ЛУЧШИЕ дебилы во всем мире....
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это мужык с болгаркой на фото выше аванс за работу получил)))))))))))0
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Молодцы!Те бабло пилили ,эти пилят двери..Все ок!"..)))
У Клименко наглая ,мерзкая рожа бандюка, тут и годать нечего..
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО
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