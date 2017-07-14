 "ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО

"Инфо с полей "второй налоговой волны". Сейчас из-за страха некоторые на обысках в собственных квартирах "молятся" на бывшего шефа, кому-то становится плохо, когда нашли средства, а ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко. Двигаемся дальше, работаем ради ограбленных украинцев", - написал он.

Напомним, сегодня Анатолий Матиос заявил, что Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.



24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн. Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

