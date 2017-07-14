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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22866) каникулы (80) Парубий (1548)

 Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября. ФОТОрепортаж

Официально каникулы в Раде начнутся через неделю, следующую неделю нардепы будут работать с избирателями в округах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер Андрей Парубий отметил, что за время 6-й сессии были проведены 65 пленарных заседаний, приняты 125 законов в целом, из них 25 ратификаций, 38 законов в первом и повторном чтении, 186 постановлений.

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"Согласно нашему рабочему календарному плану 14 июля предусмотрено завершение пленарной сессии. Следующая очередная пленарная сессия ВР начнет свою работу во вторник, 5 сентября. Напоминая, что на следующей неделе нардепы работают с избирателями. Спасибо всем, за плодотворную работу. 6-ю сессию ВР 8-го созыва объявляю закрытой", - объявил Парубий, после чего в зале прозвучал гимн Украины.

Стоит отметить, что Парубий закрывал сессию при полупустом зале.

Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 01

Парубий закрывает сессию Верховной Рады.

Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 02Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 03

Традиционно в пятницу зал Рады был полупустым.

Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 04Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 05Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 06Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 07Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 08Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 09Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 10Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 11Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 12Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 13

Нардепы встали при исполнении гимна Украины.

Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 14Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 15Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября 16
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устали бедненькие)) надо срочно в отпуск

p.s когда вижу политическую проститутку литвина, который в ВР сидит с 2002 года- и дает всем подряд, кто больше ему заплатит, то так и хочется зарядить туда точкой У
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Парубій нахабний фальсифікатор всіх прийнятих злочинних законів, прийде час і ця підла душа буде відповідати за свої злочини.
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Это однотуровый свидетель из церкви шоколадного покращення.
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паяцы, щоб это был для вас последний день в РАДЕ
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Хорошо бы им закрыть выезд из Украины на это время.
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может нашим войскам тоже пойти на каникули?
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Не пускать больше в ВР этих сук перетрудившхся. Пусть шарятся по мальдивам.
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да у них вечные каникулы, как не те так другие отсутствуют.
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следующую неделю нардепы будут работать с избирателями в округах...

т.е. где то в европе или на островах..карибы..почему бы и нет..
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Зато вам ваши 30 сребрянников дадут заработать
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Сильно переживаю за слуг народа: ни кого ли, часом, не забрала "неотложка" из парламента с грыжей от непосильных трудов?
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Одно радует. Не будем слышать это идиота из бригады логопедов. Смотришь на это чудо и понимаешь, кого майдан привел к власти.......
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Полтора месяца каникул. У кого ещё такая халява, за наш счёт? Войны у них нет, одни лозунги пустопорожние псевдо патриотические.
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Ну да-да в округах,они и в Раду то ходили раз в неделю,работники хреновы.
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Там почти весь опа-блок из Донецка и Луганска. Их округа с нетерпением ждут своих "избранников".
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Пиздуйте уже в свой сраный отпуск все вместе в одном самолете ебать ледибоев в Тайланде. Надеюсь не вернетесь, т.к. самолет пролетит над клоакой, где сбили боинг. Труженики, бля.
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После долгих пасхально-майских каникул "народные избранники" отработали без малого два месяца, очень устали, лживо спели гимн Украины и отправились почти на два месяца отдыхать на острова. Страдать за народ, так сказать.
Ублюдки вонючие.
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Предлагаю затолкать всех этих рошеновских бездарей в самолет и взорвать его где-то над океаном.
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Умаялись бедняги... Видели как вчера братуху доВБкина штырило?...
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Трудяги,бл..ь.Они в раде и так отдыхали,а некоторые вообще х.. на нее положили.
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Паразити,яких ми самі собі обираємо...Такий собі садо-мазо...
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Идет 3-й год войны.... Почти ежедневно гибнут наши люди. Молодые ребята от 18 лет.
Отказались от работы, учебы, отпусков, девушек и пошли защищать РОДИНУ.
Другие "защитники" в это самое время поехали греть свои задницы под солнцем теплых стран и островов. Можно подумать, что до этого они не раслаблялись в саунах, в массажных кабинетах и в уютных квартирах.... Не понимаю.
Если бы в 1942-1943 г.г. Верховный Совет СССР полным составом уехал бы за границу на отдых (ночи не досыпали, не доедали), то что с ними было бы?
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вот если бы собрать их всех и пригласить пулемётчика Ганса,
чтобы он прокрутил им пару-тройку дисков, была бы дискотека !
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Это пипец полнейший. В стране разгул коррупции и бандитизма, экономика не работает, напирает постоянно кацапская шваль, а эта, по словам покойного Кузьмы, 3,14здота уходит почти на 2 месяца в отпуск.
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Слава тебе господи! Хоть пару месяцев этих паскудных рож не увидим. А то я дурак,
вчера пару часов вечером посмотрел их "сходняк", то целую ночь тошнило.
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и ведь прийдут новые выборы и народ опять выберет тех самых...БПП, Батькивщина, Оппоблок, Ляшко. Чего злиться на депутатов, если сами клинические идиоты.
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Нумерной, а чем Батькивщина тебе не угодила.Ты, кстати, кроличьего фронта не упомянул.
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батькивщина и лично тимошенко одна из политических сил, что стояли у истоков создания олигархической власти в Украине. Если при Кучме система была государственно-олигархическая, то после оранжевой революции она стала чисто олигархической, а после прихода Януковича - бандитско-олигархической.
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Ура !!! В стране все хорошо. Как ВЫ заебали ДЕРЬМОВЫЕ ВОРЮГИ. У меня просто нет слов. но если примут закон об оружии - ПРОСТИТУТКИ,готовтесь.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПарубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября. ФОТОрепортаж
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