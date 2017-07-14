 Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер Андрей Парубий отметил, что за время 6-й сессии были проведены 65 пленарных заседаний, приняты 125 законов в целом, из них 25 ратификаций, 38 законов в первом и повторном чтении, 186 постановлений.
"Согласно нашему рабочему календарному плану 14 июля предусмотрено завершение пленарной сессии. Следующая очередная пленарная сессия ВР начнет свою работу во вторник, 5 сентября. Напоминая, что на следующей неделе нардепы работают с избирателями. Спасибо всем, за плодотворную работу. 6-ю сессию ВР 8-го созыва объявляю закрытой", - объявил Парубий, после чего в зале прозвучал гимн Украины.
Стоит отметить, что Парубий закрывал сессию при полупустом зале.
Парубий закрывает сессию Верховной Рады.
Традиционно в пятницу зал Рады был полупустым.
Нардепы встали при исполнении гимна Украины.
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p.s когда вижу политическую проститутку литвина, который в ВР сидит с 2002 года- и дает всем подряд, кто больше ему заплатит, то так и хочется зарядить туда точкой У
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т.е. где то в европе или на островах..карибы..почему бы и нет..
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Ублюдки вонючие.
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Отказались от работы, учебы, отпусков, девушек и пошли защищать РОДИНУ.
Другие "защитники" в это самое время поехали греть свои задницы под солнцем теплых стран и островов. Можно подумать, что до этого они не раслаблялись в саунах, в массажных кабинетах и в уютных квартирах.... Не понимаю.
Если бы в 1942-1943 г.г. Верховный Совет СССР полным составом уехал бы за границу на отдых (ночи не досыпали, не доедали), то что с ними было бы?
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чтобы он прокрутил им пару-тройку дисков, была бы дискотека !
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вчера пару часов вечером посмотрел их "сходняк", то целую ночь тошнило.
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