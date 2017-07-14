EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия, Фоторепортаж
  1843  3
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (8048) убийство (5055) Сергиенко Василий (38)

 У фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружен арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТО

На Киевщине у фигурантов дела по убийству журналиста Василия Сергиенко обнаружили арсенал оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Черкасской области.

Читайте также: Убийцы журналиста Сергиенко заранее вырыли ему могилу, - следователь

Во время обысков в домовладении одного из фигурантов правоохранители обнаружили арсенал оружия.

У фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружен арсенал оружия, - Нацполиция 01

"Среди обнаруженного две единицы охотничьего гладкоствольного оружия без соответствующих документов, автомат Калашникова с тремя магазинами к нему, 180 патронов 19-го калибра к охотничьему гладкоствольному оружию и 320 патронов калибра 7.62 к автоматическому оружию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле Сергиенко есть материалы, в которых непосредственно упоминается имя нардепа Бобова, - адвокат Закревская

Сотрудники полиции изъяли оружие и направили его на проведение соответствующих экспертных исследований.

У фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружен арсенал оружия, - Нацполиция 02

Напомним, как ранее сообщалось, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

Приднепровский районный суд Черкасс арестовал гражданина Мельника, подозреваемого в организации похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, без права внесения залога. 30 июня Апелляционный суд отпустил Мельника из-под стражи. Активисты больше часа блокировали судей и Мельника, пока прокуратура не огласила ему новое подозрение.

Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание Вадима Мельника, которого подозревают в организации похищения и убийства в 2014 году черкасского журналиста Василия Сергиенко. 1 июня Мельник был повторно взят под стражу без права внесения залога.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это надо же найти компромат после того как люди забастовали, а до того чего ничего не искали, а наоборот даже, хотели выпустить убийц
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружен арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти