 У фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружен арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Черкасской области.
Во время обысков в домовладении одного из фигурантов правоохранители обнаружили арсенал оружия.
"Среди обнаруженного две единицы охотничьего гладкоствольного оружия без соответствующих документов, автомат Калашникова с тремя магазинами к нему, 180 патронов 19-го калибра к охотничьему гладкоствольному оружию и 320 патронов калибра 7.62 к автоматическому оружию", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции изъяли оружие и направили его на проведение соответствующих экспертных исследований.
Напомним, как ранее сообщалось, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.
16 мая сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.
По информации Цензор.НЕТ, задержанным является бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.
Приднепровский районный суд Черкасс арестовал гражданина Мельника, подозреваемого в организации похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, без права внесения залога. 30 июня Апелляционный суд отпустил Мельника из-под стражи. Активисты больше часа блокировали судей и Мельника, пока прокуратура не огласила ему новое подозрение.
Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание Вадима Мельника, которого подозревают в организации похищения и убийства в 2014 году черкасского журналиста Василия Сергиенко. 1 июня Мельник был повторно взят под стражу без права внесения залога.
1843 3
Материалы по теме: Убийство Сергиенко
Убийцы журналиста Сергиенко заранее вырыли ему могилу, - следователь(22)
Нардеп Бобов причастен к делу об убийстве журналиста Сергиенко, - Игорь Луценко. ВИДЕО+ФОТО(44)
Подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко оставили под стражей без права внесения залога(2)
Черкасский горсовет требует от ВСП уволить судей, которые отпустили Мельника, подозреваемого в организации убийства Сергиенко. ДОКУМЕНТ(14)
Мэр Глухова Терещенко прикрывает своего зама Выскуба с телом из Глуховского леса? Открыто уголовное производство(0)
Подозреваемый в организации убийства журналиста Сергиенко повторно взят под стражу без права внесения залога(5)
Суд отпустил подозреваемого в организации убийства Сергиенко под домашний арест. Активисты заблокировали судей. ФОТО(52)
Ответить
Ответить