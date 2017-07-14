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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Калайдинцы Лубенского района Полтавской области в результате взрыва гранаты два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице. ВНИМАНИЕ! Материал содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области.

"Трагедия произошла около 18:30 в селе Калайдинцы Лубенскогорайона. 34-летний мужчина погиб на месте. Двое подростков в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где один из них умер", - сказано в сообщении.

Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция 01

О взрыве односельчане сообщили медикам и полиции.

Выездом на место происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната, вероятно, Ф-1. В результате происшествия погиб местный житель, а двое 16-летних юношей, с Чорнухинского и Пирятинского районов Полтавщины, получили тяжелые ранения и доставлены в больницу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Житель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане. ФОТО

Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция 02

Впоследствии один из подростков от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция 03

На месте происшествия работали местная следственно-оперативная группа, сотрудники областного аппарата и специалисты-взрывотехники.

Работа правоохранителей продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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Почём нынче бронежилеты?
- Лучше их тащить с передовой, а то скоро до булочной не дойдёшь...
Слава Украине!
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В моём детстве от боеприпасов времён войны гибли дети-пацаны, по несмышленности вкладывая снаряды или мины в костёр. Да и то не так часто, большинству хватало сообразительности.
Сейчас же взрослые мужики совсем как тупицы несут домой всякую взрывоопасных дрянь и то в гранулах чеу выдерживают, а ещё хлеще болгарской снадяды пытаются распиливать.
Деградация? Что там у ДАРВИНА на этот счёт поётся?
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так зрадогівнюки завжди вереск піднімали що "патріотів" з гранатами треба відпускать бо ахмєтав не сидить і шо якщо на боротьбу з алігархами і вбивати ментів то можна... Ну шо побороли алігархів гранатами з фронту, скотиняки мозгожопі? Ще будемо в Махна гратися? Всіх зрадойопів зібрати і посадовити голими сраками на Ф-1, яку вони припасли для алігархів і "бариги"
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.....после взрыва все любопытные отлетели на безопасное расстояние!
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Идеальный мир, наконец-то короткоствол легален.
Ваш ребенок идет из школы. А ваш сосед, с 15-ти лет страдающий шизофренией, как раз купил очередной Глок 40 и курит на балконе.
BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG!
(Звук перезарядки.)
BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG! BANG!
Приехавшие к детскому трупику санитары обсуждают:
"Отличная кучность, братэлла! Это те патроны где пули с серебристыми кончиками? Или экспансивные?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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