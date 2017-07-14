 Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области.
"Трагедия произошла около 18:30 в селе Калайдинцы Лубенскогорайона. 34-летний мужчина погиб на месте. Двое подростков в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где один из них умер", - сказано в сообщении.
О взрыве односельчане сообщили медикам и полиции.
Выездом на место происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната, вероятно, Ф-1. В результате происшествия погиб местный житель, а двое 16-летних юношей, с Чорнухинского и Пирятинского районов Полтавщины, получили тяжелые ранения и доставлены в больницу.
Впоследствии один из подростков от полученных травм скончался в медицинском учреждении.
По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
На месте происшествия работали местная следственно-оперативная группа, сотрудники областного аппарата и специалисты-взрывотехники.
Работа правоохранителей продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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- Лучше их тащить с передовой, а то скоро до булочной не дойдёшь...
Слава Украине!
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Сейчас же взрослые мужики совсем как тупицы несут домой всякую взрывоопасных дрянь и то в гранулах чеу выдерживают, а ещё хлеще болгарской снадяды пытаются распиливать.
Деградация? Что там у ДАРВИНА на этот счёт поётся?
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Ваш ребенок идет из школы. А ваш сосед, с 15-ти лет страдающий шизофренией, как раз купил очередной Глок 40 и курит на балконе.
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(Звук перезарядки.)
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Приехавшие к детскому трупику санитары обсуждают:
"Отличная кучность, братэлла! Это те патроны где пули с серебристыми кончиками? Или экспансивные?
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