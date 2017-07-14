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 Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

контрразведка

Контрразведкой Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением СБ Украины в г. Киеве и Киевской области 13 июля 2017 года разоблачена и прекращена путем задержания "на горячем" шпионская деятельность агента спецслужб Российской Федерации, связанная с попытками получить тайную документацию в военной сфере и осуществить вербовку представителя Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Непосредственным исполнителем указанных разведывательных акций выступал гражданин Украины, уроженец и житель г. Донецка, который по заданию российских спецслужб пытался получить информацию разведывательного характера в отношении воинских частей и соединений ВС и НГ Украины, а именно: их личного состава, обеспечения, дислокации, вооружения и перемещения вдоль линии разграничения, сведений о поставках в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинско-американских учений "Си Бриз - 2017", а также установочных данных на офицеров - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих и т.д. (по предварительной экспертной оценке специалистов, подавляющее большинство указанных сведений имеет гриф ограничения доступа "секретно").

Для реализации своих противоправных намерений, указанный агент установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины и пытался через него получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВС Украины, и установочные данные на секретоносителей из числа должностных лиц МО Украины, имеющих доступ к информации закрытого характера в военной сфере.

За выполнение указанных разведывательных задач нашему гражданину было обещано денежное вознаграждение, которое должно было перечисляться на специальный банковский счет.

Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ 01Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ 02Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ 03

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Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ 04Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ 05Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ 06

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Материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий содержат неопровержимые доказательства виновности гражданина Украины. Указанному лицу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины ("Государственная измена") и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде "содержания под стражей".

Продолжаются оперативно-следственные действия.
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Вот читаю новость, и даже не знаю правда это или нет.
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вот читаем твою глубокую мыслю и даже не знаем - ты это,или нет..
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Для истории о международных клоунах)))
У кацапов рвет пуканы от отказа США давать кацапским шпионам дипломатам визы))) Самый популярный коммент ответных действий- "отозвать все бабло из США" и "запретить в кацапии доллар" :D
Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 476
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ну и пол-шага дотянуть - признать госизменой растрату средств налогоплательщиков на собственные увеселения кнопкодавами!!!!
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Тем не менее в ГШ крыс кацапских еще целая уйма. Надо было всех, кто при зэке туда попал (особенно при российском министре лебеде) - к херам выгнать за поребрик. А желательно ВСЕХ. Все равно армия практически с нуля создавалась. Надо было все с нуля и без единого бывшего
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Одного поймали, а радости на все СМИ.
А как же "напряженная. каждодневная работа"?
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Она идет. Только перед тобой не отчитываются, уж, извини.
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"оля",это всё потому,что тебя там нет- они ж тупые..
а ты бы им все расклады на пальцах разложил..
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И не говори. Это форменная зрада.....Поймали, но всего ОДНОГО!!!!!!!!))))))
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Як шкода, що усі кацапи, хто знає, як керувати нашою країною, уже працюють... чи таксистами, чи перукарями чи в ФСБ.....
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А,ты,думаешь ловить предателей, это типа хрень на сайтах писать?
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Молодцы, хоть одно подразделения в СБУ работает в направлении по раскрытию и нейтрализации диверсантов и агентов, а не задействованы в крышевании и отживу бизеса
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"Непосредственным исполнителем указанных разведывательных акций выступал гражданин Украины, уроженец и житель г. Донецка" - эта донецкая ПОГАНЬ расползлась по всей Украине.
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Одна из огромнейших ошибок - дали свалить всем "кормильцам", а оно расползлось, как метастазы, по всей Украине. А надо было за пределы Луганской и Донецкой областей не выпускать или через жесточайший фильтр
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AndyMariman я тебе еще подкину "зрады" и даже комментарий за тебя напишу - "Для реализации своих противоправных намерений, указанный агент установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины... Источник: https://censor.net.ua/p447795" - эта офицерская ПОГАНЬ расползалась по всей Украине." - пользуйся... Господи, когда же ты оградишь мою страну от дураков - вышиватников, которые приносят ей куда больший вред чем ее отъявленные враги.
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чогось не дуже віриться, що це реальний агент фсб, ане фейк від служби барсеточників. поясню чому: коли контрозвідка виходить на такого агента то як правило починається "розвід гра", злив через канал звязку агента добре підготованої дзінформації, і ні вякому розі інфу про затримання не розголошують
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Провоцируешь? Хочешь больше подробностей? - Дождись брифинга.
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ні, просто оцінюю роботу контррозвідки СБУ з позиції правил і настанов роботи Військової контрозвідки
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Если на кичу загремит - будет все время без штанов, потому как задолбается их постоянно снимать
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Приспущенные портки - это состояние души поклонников "русского мира". Еще испокон веков по московитскому "Домострою"положена порка по субботам (понятно, что после бани) - от главы семьи получать по ж..пе. Вот привычка то и осталась, пусть и не осознанная... мазохизм рассейский то пока не исследованная до конца тема..
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на гопника с Троещины сильно смахивает этот агент
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это каким же спецом надо быть, чтобы осуществить вербовку представителя Министерства обороны Украины.Источник: https://censor.net.ua/p447795
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От сссучара! Пожизненное без права на помилование!
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При Сталине такого не было! (С) расстреливали на месте.
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Та да-мізки при Сталіні у виконавців були відсутні.
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ФСБэшников не ловили с времён братства с Роssiей,1991 года.
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Кровавая роССийская ОККУПАЦИЯ Крыма и востока Донбасса стала ТРАГЕДИЕЙ украинского народа. Но тот же народ иногда говорит, что мол "Нет худа без добра". Попробуем, если это можно, найти положительные моменты в том, что началось 27 февраля 2014г.:
1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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Приятно было бы прочесть что Иванов Иван Иванович выдворен за пределы Украины в связи с не совместимой деятельностью дипломата (Штырлиц Пуйла)
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В Украине кишит всяких агентов спецслужб, киллеров, бандитов РФ. Скоро будет нельзя выйти из дома. А Климкин все заявляет, что введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, которые проживают на оккупированных территориях, и работают на врага.
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Молодці. Нарешті отримуємо віддачу від контррозвідки. А то все плачу податки, плачу, а вони як у пісок. Зараз на душі приємно. Дрюкаємо москаликів на всіх фронтах.
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приятно и то, что офицер запаса остался офицером
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крысы кремля кроме посрать в любой стране мира ничему не научились.Потому и нет ни СССР,ни СНГ,ни Варшавского договора.с Крысами никто не хочет иметь дело.
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Задержали жителя г. Донецк, ну кто бы сомневался, таким ещё и биометрические паспорта Украины выдают и в вузы поступать дают без документов.
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в сети циркулирует предположение, что путлер готовится убить своего Шойгу и свалить на него все грехи с Боингами, польским президентом, химоружием для Асада и проч.
тогда в Гаагу посылать будет некого, а ценность личности Шойгу - минимальна
осталось решить, кого назначить киллером - Зоряна, или Шкиряка - укродиверсанты заполонили маскву
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Необходимо объявить конкурс на киллера, дело ведь хорошее
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И кто поверит в такие сказки? Запоребриковое стадо?
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А що, у Генштабі хіба є ще хтось незавербований?
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Хочется верить, что это не очередная имитация кипучей деятельности Службы безопасности Украины. Сплошные разочарования начали уже поднадоедать
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после убийства полковника Шаповала,крыс кремлёвских вычислять ловить будут нещадно
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Руководителю операции выговор надо влепить - за нерациональное использование госденюх..пристрелили бы и делу конец...Теаерь суды, сроку лет десять..Оно ведь нафиг никому не надо - его и на использованный презервуар не променять...
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Сейчас его мама вылезет с интервью: "Отпустите моего мальчика, я ж не знала, что он в Украине, я думала, он в Ростовской области корреспондент гарнизонной малотиражки!"
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Старый КГБэшный трюк, внедрить с помощью ксивы фотокора или журнаШлюхи.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАгент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
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