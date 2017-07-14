 Агент спецслужб РФ задержан во время получения секретной информации из ГШ ВСУ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Непосредственным исполнителем указанных разведывательных акций выступал гражданин Украины, уроженец и житель г. Донецка, который по заданию российских спецслужб пытался получить информацию разведывательного характера в отношении воинских частей и соединений ВС и НГ Украины, а именно: их личного состава, обеспечения, дислокации, вооружения и перемещения вдоль линии разграничения, сведений о поставках в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинско-американских учений "Си Бриз - 2017", а также установочных данных на офицеров - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих и т.д. (по предварительной экспертной оценке специалистов, подавляющее большинство указанных сведений имеет гриф ограничения доступа "секретно").
Для реализации своих противоправных намерений, указанный агент установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины и пытался через него получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВС Украины, и установочные данные на секретоносителей из числа должностных лиц МО Украины, имеющих доступ к информации закрытого характера в военной сфере.
За выполнение указанных разведывательных задач нашему гражданину было обещано денежное вознаграждение, которое должно было перечисляться на специальный банковский счет.
Материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий содержат неопровержимые доказательства виновности гражданина Украины. Указанному лицу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины ("Государственная измена") и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде "содержания под стражей".
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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У кацапов рвет пуканы от отказа США давать кацапским
шпионамдипломатам визы))) Самый популярный коммент ответных действий- "отозвать все бабло из США" и "запретить в кацапии доллар" :D
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А как же "напряженная. каждодневная работа"?
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а ты бы им все расклады на пальцах разложил..
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1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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тогда в Гаагу посылать будет некого, а ценность личности Шойгу - минимальна
осталось решить, кого назначить киллером - Зоряна, или Шкиряка - укродиверсанты заполонили маскву
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