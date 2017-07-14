 СБУ обезвредила межрегиональную сеть фальшивомонетчиков. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, которые отображались даже под ультрафиолетовым светом.
Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки при изготовлении очередной партии поддельной наличности.
Правоохранители провели 15 обысков в квартирах и офисах дельцов. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также многочисленные орудия и расходные материалы для изготовления фальшивок, в частности: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр и оттисками портрета президента Франклина, компьютерную технику и тому подобное.
На станки и оборудование полиграфического комбината, которые использовались фальшивомонетчиками, наложен арест. По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить подделку и попадание в открытый оборот валюты на более 6 млн долларов США.
Открыто уголовное производство по ст. 199 (изготовление поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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1 год ·
Смотрю, только ленивый не пошутил, что для ВСУ закупят танки "Оплот" на все деньги и сразу 3 штуки. Ибо тайцам продавали по 4,9 млн. мертвых президентов, а значит 300 миллионов гривен, это 2,4 штуки. И даже если внутренние цены будут отличаться от экспортных, то натягивается максимумм взвод. И зачем нам взвод? Ну что я хочу сказать? Добро пожаловать в реальный мир. Где сначала приобретают десяток танков для учебки, готовят экипажи, ремонтников, на факультетах ходят студенты и тыкают в него указкой. А потом садят их на первую роту за 3 года. И так топ топ ногами в светлое будущее.
Пример - Германия. В 2017 году начата программа по модернизации "Лео-2". С 2019 года первые машины будут отгружены бундесверу. К 2023 году, спустя 7 лет планируется передать аж 104 машины. Если учесть, что часть из них мостоукладчики, то в год выпускается аж 12 мишек. Это расконсервация, ремоторизация и модификация до стандарта А7, с телефонами для пехоты, лазерным дальномером и ПНВ для мехвода, в том числе и в задней полусфере. Всего программа обойдется примерно в 823 млн. долларов, это без вложений в производство. Всего ВС Германии к 23 году будут иметь 320 машин такого класса. Это на 3600 км. границы. Расконсервация, не производство с ноля. Страной, которая тратит на оборону 37 млрд. долларов. Добро пожаловать в реальный в мир, где ваша бабушка на заводе Малышева не собирала 20 танков за смену, мечтая купить себе трусы.
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