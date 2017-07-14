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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1545) монастырь (52) пожар (3336)

 Неизвестные забросали женский монастырь "коктейлями Молотова", 20 людям оказана медицинская помощь, - ГУ НП во Львовской области. ФОТОрепортаж

нападение

Злоумышленники бросили на территорию монастыря пять бутылок с зажигательной смесью. Огнем поврежден фасад дома, двадцать жителей монастыря обратились за медицинской помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП во Львовской области.

Сообщается, что в Шевченковский отдел полиции 14 июля в 00:19 поступило сообщение о том, что в поселке Брюховичи на территорию монастыря неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошел пожар.

Неизвестные забросали женский монастырь коктейлями Молотова, 20 людям оказана медицинская помощь, - ГУ НП во Львовской области 01

"Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживает тридцать человек, было брошено пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелись. Одна бутылка со смесью не разбилась. Пожар был локализован", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились двадцать жителей монастыря. После оказания медицинской помощи никого из них не госпитализировали. Огнем поврежден фасад дома и два окна на первом и втором этажах.

Неизвестные забросали женский монастырь коктейлями Молотова, 20 людям оказана медицинская помощь, - ГУ НП во Львовской области 02
Фото: пресс-служба ГУ НП во Львовской области

Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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В Украине - бардак! А не разобравшись с внутренними врагами, победить внешнего врага невозможно.
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эти внутренние органы не хотят поэтому по биометрическим паспортам в Украину ездить.
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Бардак,потому что преступные депутаты не хотят вводить визовый режим с врагом. Кому этот монастырь нужен,кроме кацапской пропаганды? Они и заказали местным бадюкам это преступление.Преступную украинскую власть ,которая равнодушна к людям,не может их защитить от бандитов и вражеских террористов нужно немедленно гнать нах.
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То біснуються ви6лядки шестикутні та їхні поплічники . Їм Християнство та Українці взагалі поперек горлянки .
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То есть на внешнего не обращать внимания? Само рассосется? Нет разницы между внешними и внутренними. Враг он и есть враг.
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сейчас шальной депутат расскажет вам о диверсантах путина
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Кинули так кинули - разборки 90-х. 100% какому-то барыге приглянулась монастырская земля возле моря...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные забросали женский монастырь "коктейлями Молотова", 20 людям оказана медицинская помощь, - ГУ НП во Львовской области. ФОТОрепортаж
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