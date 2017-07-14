 Неизвестные забросали женский монастырь "коктейлями Молотова", 20 людям оказана медицинская помощь, - ГУ НП во Львовской области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП во Львовской области.
Сообщается, что в Шевченковский отдел полиции 14 июля в 00:19 поступило сообщение о том, что в поселке Брюховичи на территорию монастыря неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошел пожар.
"Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживает тридцать человек, было брошено пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелись. Одна бутылка со смесью не разбилась. Пожар был локализован", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились двадцать жителей монастыря. После оказания медицинской помощи никого из них не госпитализировали. Огнем поврежден фасад дома и два окна на первом и втором этажах.
Фото: пресс-служба ГУ НП во Львовской области
Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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