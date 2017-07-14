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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:боевик (18969) пропаганда (2137) Донбасс (15393) Дебальцево (693) Казанский Денис (61)

 "В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок", - журналист о пропаганде боевиков на оккупированном Донбассе. ФОТО

Боевики преподнесли новость о привозе в две песочницы в оккупированном Дебальцево песка как событие республиканского масштаба.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок. И конечно же, местная пресса не смогла обойти вниманием это грандиозное свершение. Текст получился очень крутой. Я преклоняюсь перед мастерством автора. Выжать из ситуации целых три абзаца под силу не каждому. А тут еще такой слог... Жаль, Довлатов не дожил", - иронизирует он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты вырезали из выступления Лаврова признание участия РФ в конфликте на Донбассе. ВИДЕО


В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок, - журналист о пропаганде боевиков на оккупированном Донбассе 01

В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок, - журналист о пропаганде боевиков на оккупированном Донбассе 02
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нет. это не дно. это дамбас - кормящий всю галактику.
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Собачки, котики...гавно, ссаки. Бля, золотой песок
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Есть предложение - снять с названия города начальную букву "д", а Заглавной сделать букву "Е" тем самым, возможно, город наполнится охочими туристами... д Ебальцево будет...
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Да и название будет соответствовать форме и содержанию.
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ДебИльцево скорее... И таким будет, пока русня вместе с прихвостнями оттуда не уберется
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Из сети

«Шахтеры Тореза поехали к Захеру узнать о зарплате и будущем. Сказал: «Берцев на всех хватит!» На этом и закончили».
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Всё, переезжаю в Дебальцево, там есть песок в песочница, в Украине нигде вот нету и нигде не досыпают.
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Ну почему же! Есть такой маленький городок на Виннитчине - Ладыжин. У нас тут в каждом дворе крутые детские площадки. Здоровый дух соревнования. ДТЭК с Мироновским хлебопродуктом соревнуются кто круче, кто больше вкладывается в социальную сферу.
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потом туда досрали бродячие собаки
хазяйва яких втікли хто куда
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Вот это да! Сообщение просто поражает своей эпичностью.
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Журналист ,мастер слова, нечего сказать.Я как то на спор, читал лекцию " Устройство пожарного ведра".Два академчаса и всем было интересно,никто даже не понял что это шутка.
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Можно перевернуть и посидеть на нем любому гражданину ЛДНР.
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Хм. Хорошая мысль. И сидя на нём каждый должен произнести клятву верности получая мордорское гражданство.
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Причем, в любой точке мира любой желающий может присоединиться к этому сакральному таинству, только бы поблизости был пожарный щит.
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Главное после такой лекции не задавать стандартного вопроса: "есть ли вопросы?"
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В одну із пєсочніц вже встиг насрати голуб і наригати місцевий мешканець.
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нормальное празднование вяликого праздника "насыпание золотого песка в песочницы"
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НЕ поняяяллл!!!!...... откуда у Дебальцево песок??? Это что, с Днепра намытый? А ну сепарюги кристаллический анализ скиньте.
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Да уж , скромно скажу что у меня песочница побольше и поприглядней , пацан зачетный , наказали наверное за что то .
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...а в это время укропская хунта ожидает в бИндеровскую Одессу сухогруз из Америки с радиоактивным песком, чтобы совершать диверсии против детишек молодых ряспублег
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Хоть бы лопатку дали хлопчику , стоит как в лыжи обутый и ни одной игрушки .
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говорят, - иди лугандончик мы тебя сфоткаем какой ты счастливый...
но рожа у лугандончика кислая-кислая...
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На фото счастливый ребёнок шокирован отменным качеством песка. Дебильцево не знало лучших времён. По случаю обьявлен нац праздник. Ура, таварищи!
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а что же будет когда выделят деньги на покраску этих песочниц? сам команданте-захер приедет?
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Пригласят иностранных журналистов (из соседней республики).
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Не понимаю всего пафоса! Песка то не досыпали! Пожалели! Там и песка на всех не хватает! Лугандония же кормила Украину! Вот и себе ничего не осталось! даже песка!
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автору текста респект за пафос, а врешті як казав лавров: "Дибіли бл@"
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А, может, они правы? Может, у них будет светлое будущее? Пока мы тут носимся с безвизом, поднимаем экономику, проводим реформы, в общем, занимаемся рутинными делами для подъема страны они в две гигантские песочницы привезли песка. Теперь не только дети, но и собачки будут иметь досуг: дети играть, собачки справлять физиологические потребности.
Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! Она же посконная, домотканая и кондовая.
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Значит, надо рядом ставить блок-пост и пропускать зверье только по аусвайсах с указанием вида млекопитающих.
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Печалька, не хватат байцов на передовой, а тут отаке...
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Какой прорыв! Сперва остановку открыли, теперь, вот, песочницы!
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раздолбать город в утиль и насыпать песочка, это реально ихдевательство какое-то... Я представляю, что чувствуют люди живующие сейчас там, которые всё это понимают, это нам смешно...

P.S> у меня в деревне (Черкассы) в каждой подворотне есть детская площадка (реально исчисление идет на сотни) причем не такие как здесь а нормальные, елсибы хотябы одну из наших показать республиканцам то они решат, что приехал детский "лунапарк"))) Цирк...
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горка и две качели - это наиболее популярная площадка?
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Потому-что единственные. Билеты раскуплены на весь сезон.
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Растет благосостояние народной республики !
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В целом - эта мега-новость из дэрэнэ - просто клондайк для творчества глубоко мною уважаемого автора - В.Рыбникова!!!
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Есть куда пьяному орочью спустить "золотой дождь". На золотой песок. Радуйтесь детишки.
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У всіх свої масштаби подій, гідні висвітлення в ЗМІ. У Києві мер туалети відкриває, а в Дебальцеве насипають пісок у пісочниці.
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Все выжившие коты города счастливы! Им оборудовали новые комфортабельные туалеты с золотым песком! Слава любителям кошачьего дерьма на детских площадках!
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это победа.Вот это реформы ЖКХ, ещё шприц в больницу купите и можно на медицине галочку ставить.
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https://cherkasy24.info/18428-pracvniki-komunalnoyi-sluzhbi-onovili-dorozhnyu-rozmtku-na-perehrestyah-ta-vulicyah-smli-foto.html

наши не далеко ушли..))
нанесение разметки на перекрестках - это акуе..ое событие..
даже фотокореспондент, я так понял, приезжал делать фото))
п..ц
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не..ну это типа и прикол)) думаю имеет право быть в новостях..все таки кот ))
но нанесение разметки..(то что должно быть само собой !! всегда, по умолчанию - теперь ахуенная новость), у меня нет слов.. просто пиар чей то
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Так если там асфальт последний рас в 1983м. году меняли, канешна событие.
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Донбасские бабуины и гамадрилы освоили технологию насыпается песка!
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С песком как-то пожлобились, неужели больше не нашли?
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Как еще не написали, что песок "безвозмездно предоставила братская Россия и лично Владимир Владимирович Путин"?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок", - журналист о пропаганде боевиков на оккупированном Донбассе. ФОТО
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