 "В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок", - журналист о пропаганде боевиков на оккупированном Донбассе. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок. И конечно же, местная пресса не смогла обойти вниманием это грандиозное свершение. Текст получился очень крутой. Я преклоняюсь перед мастерством автора. Выжать из ситуации целых три абзаца под силу не каждому. А тут еще такой слог... Жаль, Довлатов не дожил", - иронизирует он.
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«Шахтеры Тореза поехали к Захеру узнать о зарплате и будущем. Сказал: «Берцев на всех хватит!» На этом и закончили».
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хазяйва яких втікли хто куда
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но рожа у лугандончика кислая-кислая...
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Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! Она же посконная, домотканая и кондовая.
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P.S> у меня в деревне (Черкассы) в каждой подворотне есть детская площадка (реально исчисление идет на сотни) причем не такие как здесь а нормальные, елсибы хотябы одну из наших показать республиканцам то они решат, что приехал детский "лунапарк"))) Цирк...
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наши не далеко ушли..))
нанесение разметки на перекрестках - это акуе..ое событие..
даже фотокореспондент, я так понял, приезжал делать фото))
п..ц
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но нанесение разметки..(то что должно быть само собой !! всегда, по умолчанию - теперь ахуенная новость), у меня нет слов.. просто пиар чей то
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