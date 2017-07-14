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 В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции и Главного Следственного управления Генеральной прокуратуры разоблачили преступную схему, по которой было присвоено более 110 миллионов гривен "Киевского электровагоноремонтного завода".

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, правоохранители выявили многочисленные факты хищения государственных средств и схему, по которой эти средства были присвоены.

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"В течение последних трех лет группа компаний безосновательно получала победы на конкурсных торгах. С победителями были заключены договора на поставку запасных частей к подвижному железнодорожному составу, который ремонтируется на заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами. Всего на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица "Киевского электровагоноремонтного завода" и коммерческих структур присвоили более 113 миллионов гривен государственных средств", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что в результате 23 санкционированных обысков, проведенных сотрудниками управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции, Главного следственного управления ГПУ и полка полиции особого назначения в офисах и складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по местам жительства фигурантов расследования, были обнаружены и изъято 1,5 миллиона гривен наличными, печати предприятий, оружие и финансово - хозяйственная документация. Кроме того, на счета завода и предприятий наложены аресты.

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 01

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 02

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 03

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 04

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 05

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 06

В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция 07

"Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается полный круг должностных лиц государственного завода и группы коммерческих компаний, которые непосредственно причастны к совершению данного правонарушения", - добавила Калиновская.
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Як мінімум-схема вже не працюватиме. А з покаранням-ще подивимось.
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Молодці, звичайно, та нащо мисливську зброю до цього "приклеїли"?
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все воруют в этого бедного государства,власти,простые граждане,и потом еще кто то удивляеться почему мы живем в дерьме,потому что все идиоты
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А пенсия 900 гривень - и ведь депутатам не стыдно. Вон не захотели летом работать- Мальдивы их ждут. На Мальдивы они заработали.
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900 гривень в кого саме? Сам відповім-в того, хто офіційно майже не працював у своєму житті. І хто їм винен?
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Вы считаете что 1500- нормальная пенсия? Так эта сумма у каждого второго пенсионера.
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1500 вообще близка к средней пенсии, при том выплаты за квартиру больше этой суммы.
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Ненормально. Нормально, що держава робить все можливе для її підняття. Не чули про це? Вчора Цензор аж гудів від обговорення цього.
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Сколько было хороших заводов в Украине - и все разворовали. А какой был технический персонал сильный.
Теперь только сахарную свеклу сеят. Аграрии.
Всех олигархов под зад- хватит им дворцы арабские строить.
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Все было, но руководители этих заводов - красные директоры. Поэтому с этим Роккелли очень нельзя было сделать и Кучма дал им все разворовать.
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От нащо ви нісенітниці про українську промисловість кажете? Адже це не так!
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Дякую за пораду, та я вже доросла людина і сам вирішую, що саме мені робити.
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Я сьогодні з себе дивуюся-щось занадто мирно поводжуся.
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Зосереджуйтесь на головному - аналітика.
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Извините, не согласен. Совковая промышленность не выдержала конкуренции. Режут предприятия не от желания их уничтожить. Рентабельные производства не режутся. А причин много: конъюнктура, плохой менеджмент, и пр. Очень много предприятий в залогах у банков по не возвращенным кредитам. Разрыв связей с РФ тоже является негативным фактором, который привел к остановке и уничтожению многих производств. Так, что ругать , как у на принято власть, за то, что ввели санкции против РФ?
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сердечные поздравления французам с национальным праздником !!!
В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9240
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Ли Куан Ю сказал замечательные слова - в первую очередь следует покарать тех коррупционеров, которые прикрываются своим собственным именем. То есть ближайшее окружение. Это совершенно классический конфуцианский принцип установления порядка. Потому что правильные отношения - это отношения нравственно ориентированные, а не отношения родственные, "по понятиям", как у нас.
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Если, би розкривались схеми, как сейчас и прокурори дергали воров хотя 20 лет назад, то ми б нежили в нищете и маленьких пенсиях и зарплатах. А все сидят по схемах, а народу врут .А народ продается на виборах, тоже по схемах, от и имеете 25 лет тупика .
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Вся эта конвертационная кухня работает под крышей ментов и сбушников. Видать, что-то не поделили. Умиляет георгиевская ленточка, которую втулили для полноты картины. Надо было еще повесить портрет пуйла на стену.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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