 В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, правоохранители выявили многочисленные факты хищения государственных средств и схему, по которой эти средства были присвоены.
"В течение последних трех лет группа компаний безосновательно получала победы на конкурсных торгах. С победителями были заключены договора на поставку запасных частей к подвижному железнодорожному составу, который ремонтируется на заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами. Всего на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица "Киевского электровагоноремонтного завода" и коммерческих структур присвоили более 113 миллионов гривен государственных средств", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в результате 23 санкционированных обысков, проведенных сотрудниками управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции, Главного следственного управления ГПУ и полка полиции особого назначения в офисах и складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по местам жительства фигурантов расследования, были обнаружены и изъято 1,5 миллиона гривен наличными, печати предприятий, оружие и финансово - хозяйственная документация. Кроме того, на счета завода и предприятий наложены аресты.
"Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается полный круг должностных лиц государственного завода и группы коммерческих компаний, которые непосредственно причастны к совершению данного правонарушения", - добавила Калиновская.
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понять и простить...как обычно.
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Теперь только сахарную свеклу сеят. Аграрии.
Всех олигархов под зад- хватит им дворцы арабские строить.
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Рокелли
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делись,делись,делись...
и больше не пались !!!
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