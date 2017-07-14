 InformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ. ФОТО

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ. Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
Проанализировав фотографии оружия российской развед. группы мы установили, что снайперская винтовка уничтоженного командира Щербы Александра Александровича изготовлена в РФ после 2000-ого года. Такие выводы мы сделали на основании сверки серийного номера винтовки 0061272 с данными размещенными на российском специализированном форуме guns.ru
На сайте имеется запись о том что, СВД (7.62-мм снайперская винтовка Драгунова) под номером 0061147 была изготовлена в 2000 году. Последние три цифры серийного номера винтовки Щербы говорят о том, что его винтовка была выпущена позднее чем указанная на сайте. Стоит так же обратить внимание на новый обвес винтовки - пластиковое цевье и новый пластиковый приклад. По данным из открытых источников: в таком обвесе винтовки стали производить с 1998-1999 года. Фактов экспорта в Украину российских снайперских винтовок СВД в "пластике" выпущенных после 2000 года не имеется. Откопать в "шахте" Донбасса или заполучить ее в виде трофея во время боевых действий с подразделениями ВСУ невозможно.
Напомним, 24 июня украинские военнослужащие в районе проведения АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, один из них - россиянин из Алтайского края.
Позже стало известно, что задержанный россиянин - Виктор Агеев. Он был призван в Алтайском крае, позже перешел на службу по контракту. 29 июня военнослужащие передали Агеева Службе безопасности Украины. Вскоре мать Агеева опровергла заявления Минобороны РФ о его увольнении с контрактной службы.
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кацапское оружие он использовал что бы "поссорить два брацких народа", а так как укры торгуют рузафобией- то они пленного пиндоса выдали за кацапа))
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По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока «не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех в Украине».
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Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
- Спили мушку, сынок.
- А это-то ещё зачем, дед?!
- Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
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Матрос Константин Пугач, пулемётчик первого отдельного взвода снайперов, первого отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины, был уволен после того, как он возмутился тем, что командир батальона Игорь Попадюк приставил к боевым наградам не воевавших солдат и офицеров, а штабных офицеров, которые не были в зоне АТО. Об этом он написал в своем обращении к президенту Украины Петру Порошенко.
После возвращения из зоны АТО Пугач попал в больницу и пробыл там 8 месяцев. Он перенес три операции и провел неделю в реанимации. На данный момент он учится ходить а также из-за контузии у него начались проблемы со слухом.
Константин пишет, что с первого дня уведомлял командование о нахождении в госпитале, но, не смотря на это, ему не выплачивалась ни зарплата, ни «боевые».
Пугач связывает такое отношение со стороны командования батальона тем, что он не промолчал, когда награждали не боевых офицеров и «дружков комбата». Он отмечает, что те кто воевал, не были представлены к наградам.
После того, как он обратился в военную прокуратуру его задним числом объявили дезертиром.
«Однако расследование было проведено объективно и следствием его стал приказ от 27.04.2017, за подписью Министра обороны С. Т. Полторока - СЗЧ (дезертирство, ред.) с меня снять, все за должное - вернуть, виновных дисциплинарно наказать. На сегодняшний день (спустя больше двух месяцев), приказ не выполнен. Ни денег, ни награды, ни мед формы номер пять, ни УБД, ими мне не выслано», - пишет он.
Матрос пишет, что «умышленно противозаконными действиями, командования первого отдельного батальона морской пехоты, под руководством майора И. Попадюка, я и моя семья разорены финансово ( на меня подали в суд за неуплату за квартиру и т.д.)».
Пугач после обращение во все инстанции и не встретив там понимания решил написал обращение к президенту Украины.
https://inforesist.org/tyazhelo-bolnoy-boets-vsu-vozmutilsya-nagrazhdeniem-ne-voevavshih-ofitserov-ego-uvolili/#comments
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Это агент России и изменник Родины.
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Смерть ворогам!
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