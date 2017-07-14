 InformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ. ФОТО

Как передает

, об этом говорится в расследовании

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24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ. Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ отрицает, что задержанный в Украине Агеев был российским контрактником

Проанализировав фотографии оружия российской развед. группы мы установили, что снайперская винтовка уничтоженного командира Щербы Александра Александровича изготовлена в РФ после 2000-ого года. Такие выводы мы сделали на основании сверки серийного номера винтовки 0061272 с данными размещенными на российском специализированном форуме

На сайте имеется запись о том что, СВД (7.62-мм снайперская винтовка Драгунова) под номером 0061147 была изготовлена в 2000 году. Последние три цифры серийного номера винтовки Щербы говорят о том, что его винтовка была выпущена позднее чем указанная на сайте. Стоит так же обратить внимание на новый обвес винтовки - пластиковое цевье и новый пластиковый приклад. По данным из открытых источников: в таком обвесе винтовки стали производить с 1998-1999 года. Фактов экспорта в Украину российских снайперских винтовок СВД в "пластике" выпущенных после 2000 года не имеется. Откопать в "шахте" Донбасса или заполучить ее в виде трофея во время боевых действий с подразделениями ВСУ невозможно.

Напомним, 24 июня украинские военнослужащие в районе проведения АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, один из них - россиянин из Алтайского края.

Позже стало известно, что задержанный россиянин - Виктор Агеев. Он был призван в Алтайском крае, позже перешел на службу по контракту. 29 июня военнослужащие передали Агеева Службе безопасности Украины. Вскоре мать Агеева опровергла заявления Минобороны РФ о его увольнении с контрактной службы.