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Все про:армия РФ (6656) оружие (4007) Агеев (10) наемники РФ (9)

 InformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ. ФОТО

Уничтоженный под Желобком командир вражеской разведывательной группы, кадровый кадровый российский офицер Александр Щерба, получил оружие со складов министерства обороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании InformNapalm.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ. Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ отрицает, что задержанный в Украине Агеев был российским контрактником

Проанализировав фотографии оружия российской развед. группы мы установили, что снайперская винтовка уничтоженного командира Щербы Александра Александровича изготовлена в РФ после 2000-ого года. Такие выводы мы сделали на основании сверки серийного номера винтовки 0061272 с данными размещенными на российском специализированном форуме guns.ru

InformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ 01

На сайте имеется запись о том что, СВД (7.62-мм снайперская винтовка Драгунова) под номером 0061147 была изготовлена в 2000 году. Последние три цифры серийного номера винтовки Щербы говорят о том, что его винтовка была выпущена позднее чем указанная на сайте. Стоит так же обратить внимание на новый обвес винтовки - пластиковое цевье и новый пластиковый приклад. По данным из открытых источников: в таком обвесе винтовки стали производить с 1998-1999 года. Фактов экспорта в Украину российских снайперских винтовок СВД в "пластике" выпущенных после 2000 года не имеется. Откопать в "шахте" Донбасса или заполучить ее в виде трофея во время боевых действий с подразделениями ВСУ невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я военнослужащий. Часть 65246", - взятый в плен на Донбассе Агеев подтвердил, что является контрактником армии РФ

InformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый месяц 15 числа была зарплата. Не задерживали", - пленный российский военнослужащий Агеев рассказал о выплатах наемникам

Напомним, 24 июня украинские военнослужащие в районе проведения АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, один из них - россиянин из Алтайского края.

Позже стало известно, что задержанный россиянин - Виктор Агеев. Он был призван в Алтайском крае, позже перешел на службу по контракту. 29 июня военнослужащие передали Агеева Службе безопасности Украины. Вскоре мать Агеева опровергла заявления Минобороны РФ о его увольнении с контрактной службы.

Смотрите: РФ снова кинула: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕОИсточник:



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вообще это был пленный пиндос, а не кацап
кацапское оружие он использовал что бы "поссорить два брацких народа", а так как укры торгуют рузафобией- то они пленного пиндоса выдали за кацапа))
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Трамп: Я никогда не думал отменять санкции против России

По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока «не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех в Украине».
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Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:

- Спили мушку, сынок.

- А это-то ещё зачем, дед?!

- Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
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ак74 и свд это новейшее оружие российской армии
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Lester Yoga e6411b56))) Для некоторых воинских частей в россиянции ак47, является современным оружием! После того как Украинской армии попали уникальные трофеи, россиянцы уже боятся поставляют опущенцам новейшие оружия!
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а ты думал кацапы вооружены скрепо-бластерами и лазерами вато-православных частиц?
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Тяжелобольной боец ВСУ возмутился награждением не воевавших офицеров, его уволили.
Матрос Константин Пугач, пулемётчик первого отдельного взвода снайперов, первого отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины, был уволен после того, как он возмутился тем, что командир батальона Игорь Попадюк приставил к боевым наградам не воевавших солдат и офицеров, а штабных офицеров, которые не были в зоне АТО. Об этом он написал в своем обращении к президенту Украины Петру Порошенко.
После возвращения из зоны АТО Пугач попал в больницу и пробыл там 8 месяцев. Он перенес три операции и провел неделю в реанимации. На данный момент он учится ходить а также из-за контузии у него начались проблемы со слухом.
Константин пишет, что с первого дня уведомлял командование о нахождении в госпитале, но, не смотря на это, ему не выплачивалась ни зарплата, ни «боевые».
Пугач связывает такое отношение со стороны командования батальона тем, что он не промолчал, когда награждали не боевых офицеров и «дружков комбата». Он отмечает, что те кто воевал, не были представлены к наградам.
После того, как он обратился в военную прокуратуру его задним числом объявили дезертиром.
«Однако расследование было проведено объективно и следствием его стал приказ от 27.04.2017, за подписью Министра обороны С. Т. Полторока - СЗЧ (дезертирство, ред.) с меня снять, все за должное - вернуть, виновных дисциплинарно наказать. На сегодняшний день (спустя больше двух месяцев), приказ не выполнен. Ни денег, ни награды, ни мед формы номер пять, ни УБД, ими мне не выслано», - пишет он.
Матрос пишет, что «умышленно противозаконными действиями, командования первого отдельного батальона морской пехоты, под руководством майора И. Попадюка, я и моя семья разорены финансово ( на меня подали в суд за неуплату за квартиру и т.д.)».
Пугач после обращение во все инстанции и не встретив там понимания решил написал обращение к президенту Украины.
https://inforesist.org/tyazhelo-bolnoy-boets-vsu-vozmutilsya-nagrazhdeniem-ne-voevavshih-ofitserov-ego-uvolili/#comments
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та там из прошлых турыстов винтореза хватает......а вот итересно мона винторез отдать китайцам хай на поток ставят вот прикол булет
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К, сожалению, имея факты на руках, наши горе руководители не в состоянии доказывать очевидное . Я имею ввиду одно из последних интервью горе губернатора Туки.
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Это не горе.
Это агент России и изменник Родины.
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в кирове вроде был такой числился в чп извозчиком ...пацик решил на шабашку рвануть на камри заработать ......у волонтеров есть адресок его мамы мона письмо отправить
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Злые УКРОПЫ зажмурили высокодуховного, бохом избранного ватника..а..ха..ха..ха..ха
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияInformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ. ФОТО
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