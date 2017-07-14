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Все про:задержание (5969) стрельба (2411) Харьков (4309) Исламское государство (517)

 Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО

В Харькове возле ТРЦ "Караван" в районе Алексеевка произошла стрельба, по некоторым данным было задержано террористов "Исламского государства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Инцидент произошел у торгового центра. Как рассказали свидетели, к двум мужчинам подошли двое граждан в гражданском и приказали лечь на землю.

"После этого тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать. Двое достали оружие и приказали лечь на землю. После этого бородатый отошел от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы," бегун "упал", - рассказал один из свидетелей.

По предварительной информации, пуля попала мужчине в ногу. Как сообщили на месте правоохранители, в результате спецоперации были задержаны два террориста "Исламского государства". Эту же информацию подтверждают источники в правоохранительных органах.

Начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что сотрудниками управления был задержан преступник, находящийся в международном розыске. Информация о втором задержанного проверяется.

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Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание NewsRoom 01

Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание NewsRoom 02



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100% Бо На Ладі Пріорі! Чем вишє гори, тєм ніже Пріори...
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сбушник Абдула борется с ИГИЛ.
Как все перепуталось в этом мире.
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А чо морди не заблюрили? Нєдоработочка-с.
Бо ж як обично пишуть - "гражданє іностранного государства прибули в Україну з іностранного государства". І мордяки зразу замазюкують, шоб, не дай бог, їх не ідентифікували "по національному прізнаку".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО
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