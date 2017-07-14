 Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО





Инцидент произошел у торгового центра. Как рассказали свидетели, к двум мужчинам подошли двое граждан в гражданском и приказали лечь на землю.





"После этого тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать. Двое достали оружие и приказали лечь на землю. После этого бородатый отошел от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы," бегун "упал", - рассказал один из свидетелей.





По предварительной информации, пуля попала мужчине в ногу. Как сообщили на месте правоохранители, в результате спецоперации были задержаны два террориста "Исламского государства". Эту же информацию подтверждают источники в правоохранительных органах.



