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 Грабители, убивавшие жертв газовым ключом, задержаны КОРДом в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

Бойцы подразделения КОРД совместно с оперативниками уголовного розыска задержали в Днепре двух членов банды, убивавших и грабивших своих жертв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Группировка состояла из трех членов. Известна также схема убийств. Пока один или двое злоумышленников отвлекали внимание выбранной жертвы, третий, он же - главарь банды, подкрадывался со спины и изо всех сил бил ее газовым ключом по голове. После этого у убитых забирали ценные вещи и незаметно исчезали", - рассказал старший штурмовой группы КОРД, который участвовал в спецоперации.

Грабители, убивавшие жертв газовым ключом, задержаны КОРДом в Днепре, - Нацполиция 01

Он также сообщил, что у последней жертвы, убитой недавно в собственном парадном на первом этаже, нападавшие похитили более 60 тысяч гривен, документы и мобильный телефон.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: КОРД штурмовал в Николаеве квартиру вооруженных бандитов, которые ограбили и избили предпринимателя. ФОТО+ВИДЕО

В доме подозреваемого изъяты вещи их последней жертвы: сумка с остатками неистраченных денег, а также документы убитого - паспорт и водительское удостоверение.

Позже правоохранители задержали еще одного члена этой банды. Третьего члена группы объявили в розыск.

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Ещё вчера полиция отрицала убийства гаечным ключом.
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я бы этого упыря тоже бы газовым ключом по калгану глушанул....
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нехай наступні 20 років він отримує газовим ключем де тільки можна.
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коли молодим не зупинили коли робив гадощі, то потім виростає такий ублюдок. тому будь яке ублюдочнесьтво треба зупиняти одразу, а не підтримувати аніжедети.
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"Цензорята", какое нафиг "парадное", вы что о поребрик ударились?
Для того, чтобы было "парадное", должен быть "черный ход".
Запоминайте: "подъезд" и "бордюр", а не "парадное" и "поребрик".
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"Убивавшие... жертв..."
Так сколько же людей в Днепре убито этой бандой?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрабители, убивавшие жертв газовым ключом, задержаны КОРДом в Днепре, - Нацполиция. ФОТО
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