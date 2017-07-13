 Грабители, убивавшие жертв газовым ключом, задержаны КОРДом в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Группировка состояла из трех членов. Известна также схема убийств. Пока один или двое злоумышленников отвлекали внимание выбранной жертвы, третий, он же - главарь банды, подкрадывался со спины и изо всех сил бил ее газовым ключом по голове. После этого у убитых забирали ценные вещи и незаметно исчезали", - рассказал старший штурмовой группы КОРД, который участвовал в спецоперации.
Он также сообщил, что у последней жертвы, убитой недавно в собственном парадном на первом этаже, нападавшие похитили более 60 тысяч гривен, документы и мобильный телефон.
В доме подозреваемого изъяты вещи их последней жертвы: сумка с остатками неистраченных денег, а также документы убитого - паспорт и водительское удостоверение.
Позже правоохранители задержали еще одного члена этой банды. Третьего члена группы объявили в розыск.
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Для того, чтобы было "парадное", должен быть "черный ход".
Запоминайте: "подъезд" и "бордюр", а не "парадное" и "поребрик".
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Так сколько же людей в Днепре убито этой бандой?
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