 Акция в поддержку Сенцова прошла под генконсульством РФ в Харькове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Около 18:00 участники акции с флагами Украины, некоторые - в вышиванках, пришли к генконсульству РФ с плакатами: "Free Sentsov" и "Свободу Сенцову". Люди скандировали: "Свободу Олегу Сенцову!", "Слава Украине - героям слава!".
"Мы здесь, чтобы поддержать Олега Сенцова - украинца и патриота, незаконно удерживаемого в России", - отметил один из организаторов акции, назвавшийся Дмитрием.
На акции заявили, что в российскую тюрьму для Сенцова будет передано письмо со словами поддержки от харьковчан, а в генконсульство РФ передадут письмо с требованием освободить Сенцова.
В завершение акции ее участники спели хором гимн Украины, после чего направились к Харьковскому литературному музею, что на улице Багалия: там покажут фильм Сенцова "Гамер".
Порядок возле генконсульства обеспечивали до полусотни правоохранителей с собаками. Инцидентов не было. Из генконсульства к активистам никто не вышел.
Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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