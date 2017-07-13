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 Политика Украины, Общество
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 Акция в поддержку Сенцова прошла под генконсульством РФ в Харькове. ФОТО

Акция в поддержку незаконно заключенного в России по сфальсифицированному обвинению украинского режиссера Олега Сенцова прошла у здания генконсульства РФ в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Около 18:00 участники акции с флагами Украины, некоторые - в вышиванках, пришли к генконсульству РФ с плакатами: "Free Sentsov" и "Свободу Сенцову". Люди скандировали: "Свободу Олегу Сенцову!", "Слава Украине - героям слава!".

"Мы здесь, чтобы поддержать Олега Сенцова - украинца и патриота, незаконно удерживаемого в России", - отметил один из организаторов акции, назвавшийся Дмитрием.

Акция в поддержку Сенцова прошла под генконсульством РФ в Харькове 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения. ФОТО

На акции заявили, что в российскую тюрьму для Сенцова будет передано письмо со словами поддержки от харьковчан, а в генконсульство РФ передадут письмо с требованием освободить Сенцова.

В завершение акции ее участники спели хором гимн Украины, после чего направились к Харьковскому литературному музею, что на улице Багалия: там покажут фильм Сенцова "Гамер".

Порядок возле генконсульства обеспечивали до полусотни правоохранителей с собаками. Инцидентов не было. Из генконсульства к активистам никто не вышел.

Смотрите также: "С днем рождения, Олег!": в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Читайте: Лутковская о политзаключенных в РФ: "Наиболее сложный вопрос - это Александр Кольченко и Олег Сенцов"
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Якби акція пройшла в самому консульстві, а консул (через ввічливе переконання українськими патріотами) її палко підтримав би, то ефект був би набагато сильніший.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция в поддержку Сенцова прошла под генконсульством РФ в Харькове. ФОТО
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