 Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал деньги от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление груза. Оперативники спецслужбы задержали таможенника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 7 400 долларов.
Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником 4200 долларов взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, взяточнику сообщено о подозрении.
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Все вакруг фашисті,адни ми духовнаскрепніе и маральние ребяти! Ипать дєбіли!
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