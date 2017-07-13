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 Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Южного региона задержала за взяточничество одного из руководителей таможенного поста "Северный" Днепропетровской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал деньги от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление груза. Оперативники спецслужбы задержали таможенника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 7 400 долларов.

Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ 02
Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ 03

Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником 4200 долларов взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, взяточнику сообщено о подозрении.
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Кацапи заявили,що НАТО це фашисти й нацисиі! Афуеть! Зовсім з розуму з"їхали!
Все вакруг фашисті,адни ми духовнаскрепніе и маральние ребяти! Ипать дєбіли!
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Лента.ру!Публикация НАТО видеоролика о так называемых лесных братьях говорит о том, что в странах альянса начинает доминировать фашистская идеология. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в четверг, 13 июля.«НАТО сегодня становится на сторону преступников, фашистов. Это очень печальный сигнал для всего мирового сообщества», - сказал парламентарий.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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