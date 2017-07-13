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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22848) драка (2127) Ляшко (1511) Соболев Егор (395)

 Депутаты подрались возле трибуны Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Возле трибуны Верховной Рады Украина возникла драка между Егором Соболевым из "Самопомочи" и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО

Напомним, часть нардепов, в частности от фракции "Самопомич", внефракционные и "еврооптимисты" из фракции БПП заблокировали трибуну Рады и требуют рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности в целом и с Михаила Добкина ("Оппоблок") в частности. Ряд нардепов, в частности из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты", а также, по словам нардепа Светланы Залищук (БПП), при поддержке депутатов из фракции "Батькивщина" заблокировали трибуну парламента.

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Олег Ляшко и депутаты его фракции попытались получить место у микрофона, вследствие чего возникла драка.

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- Спасибо клоунам, блокирующим трибуну. Кстати, недорого взяли.. :p

Депутаты подрались на трибуне Рады - Цензор.НЕТ 7952
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Верховна рада: спецконтингент або "Дві ходки - три созива"
13.07.2017, 14:53 • 0 • 0

Цими днями нація і світ мали нагоду спостерігати апофеоз прояву особливого сорту парламентаризму, яким панівний клас України збагатив світову скарбницю демократії.
Винахід насправді дуже простий і доступний усім цивілізованим народам. На території держави створюється анклав площею кілька сотень квадратних метрів, під куполом якого жоден закон не діє.
А хто дислокується там, де закон не діє? Правильно - кримінал, природа якого й полягає у тому, щоб жити, красти і процвітати поза законом.
Мушу зізнатися, що в один прекрасний момент, за два роки до Майдану, я взяв на себе скромну місію - увічнити національного парламентарія.
Я створив герою нашого часу нерукотворний. пам'ятник. Спочатку то була п'єса, яку я показав корифеям театру у Києві і Львові. Вони ділилися захопленням і клялися, що ніколи ця п'єса не побачить сцени. Бо театри у нас - державні, і не можуть у дусі національного реалізму показувати владу. Бо "нас усіх розженуть", тому усе , що може національне мистецтво, - гратися у вічного "Шельменка-денщика".
Я переробив п'єсу на сатирично-політичний роман, який "Фоліо" оперативно видало.
Твір називається "Брати або Могила для "тушки".
Головний герой - народний депутат під погонялом "Дві ходки --три созива". Думаю, Ільф і Петров позаздрили би мені, бо їхній розпіарений Остап Бендер - то просто, справді смішно в порівнянні із епохальним колоритом мого сучасного велета.
Таким постає немеркнучий образ нардепа в устах його високооплачуваного політтехнолога:
"Усе це шобло лише думає, як би на горбу народному писки напакувати. Злодюга на злодюзі і злодюгою поганяє. На усіх гілках влади. От що таке українська політика і псевдоеліта національна. А ви - ви не такий. Ви син свого народу, що з нього вийшов. Важко склалася доля у молодого хлопчини. Мало не з дитячих літ зазнав, що то значить баланду на зоні смоктати, але не зламався, навіть не зігнувся. Навпаки - загартувався наче спеціально на двох ходках. Щоб потім взяти на себе велику історичну ношу і вести рідний знедолений народ у Європу протягом уже трьох скликань.
Давайте проаналізуємо ситуацію, яка склалася у державі. Якби усіх, що сидять нині у сесійній залі повернути у місця їхнього відбування покарання, внутрішній двір навіть найпрестижнішої тюряги сповнився б багатолюддям. Я вже не кажу про тих, які може у молодості не сиділи, але цілком заслужили це високе право своїми подвигами у процесі будівництва ринкових відносин в умовах печерного капіталізму. От ви знавець в економіці. Скажіть мені будь ласка, чи є серед ваших колег по парламенту такі, які прийшли із бізнесу і за діла свої праведні не загриміли би, якби вони жили не в Україні, а у Євросоюзі? Нема таких, Едік, - спохватився Гоша. - Ти же знаєш, тут я у теми. Нема і не може бути таких. Тому і лізуть сюди , падли, щоб їх не посадили. Прячуться, єдрьона вош, за єту самую недоторкаємость.А інші - якщо не сиділи, то їхні папіки, братани чи наслідники? Не будемо показувати пальцем. Тому у контексті цілісності політичного класу ви, Петре Павловичу, далеко не передовик. Скромний середняк у кримінально-депутатських рядах.А мені у передовики не нада, - розчулений таким щасливим поворотом державотворчої теми кинувся в обійми до іміджмейкера ощасливлений ним нардеп. -
- Щоб потрапити у передовики, вам би треба ще раз сісти. Тому зупинимось на досягнутому".
Тільки згодом світ здригнеться від камазів із вкраденим баблом у Межигір'ї. А у п'єсі, яка п'ять років тому не пройшла цензури свободи слова, є таке пророче видіння:
"Ця мить в історії українського парламентаризму гідна пензля Мікельанджело, коли слуга народу витягає із креденца з-поміж тарелів тугий згорток запакованих, як оселедець, доларів.
Кращі із кращих народних депутатів збагатили світовий парламентаризм багатьма інноваціями політичного менеджменту. Але за цим показником із українським парламентом не зрівняється жоден інший, крім великоруського, - а саме за кількістю циркуляючої налічки у стінах парламенту. Стало уже правилом, що якщо ти "настоящій", із великої букви сенатор, повинен тримати у заначці не менше повного КАМАЗа, та ще й із прицепом - налічки!
Наївні люди, ці ревізори фінансових розвідок із тими офшорами. Там теж повинна лежать та сама заначка, але ти тільки у такім разі чуєшся приналежним до еліти великої нації, коли можеш помацати власне бабло. Гори бабла! Повний Камазище у бомбосщовищі! Налічка - от вона національна ідея, що єднає воєдино усі фракції і партії, усі внутрішні регіони і зовнішні кантони, усіх народних депутатів, які за рахунок того самого бабла заслужили народну довіру".
Селекція парламентаріїв, яка досягла найвищого рівня при нинішньому режимі, від самих витоків перетворення тоталітаризму у демократія мала одну єдину мотивацію, яка, як сказав би Володимир Ілліч, і є наймогутнішим рушієм історії: Без мандата - нікак нільзя. Без мандата - як без мандата. І ні туди, і ні сюди, - гримаса на пиці нардепа розповзлася від вуха до вуха у самовдоволеній посмішці. - Але, братан ти мій дорогий, Едя. Зарубай собі на носу - мандат я собі куплю. Ти поняв? Нема в Україні таких партій, у яких би чесний кандидат не міг собі купити мандата. Нема таких. Бо, я тоже коє-шо в теорії шурупаю, хоча в основном із практики, бо шо то за партія, що мандатами не торгує? Таких партій не буває. Чим же вона тоді торгувать буде? Що у неї ще є, крім мандатів? Вона ж газом чи люмінієм торгувать не буде. Вона ж партія! У нас, щоб ти знав, по теорії, бізнес отдєльно, а політіка - отдельно. Тому партія повинна торгувать мандатами, а ми от газом. Пожалуста. Усьо чин чинарьом. І Європа так каже, щоб отдєльно. А будеш себе гарно вести, і тобі, Едя купимо.
Вдячні виборці щодня і щовечора впродовж десятиліть заглядають крізь олігархічні телеокуляри лохотрону, щоб проникнути у глибини державотворення, бо нема цікавішої теми на усіх каналах, крім побуту парламенту, нема популярніших героїв прямих ефірів, окрім омандачених слуг народу. Усім громадянам, включно із просунутим громадянським суспільством, хочеться знати до щему у п'ятах, як живуть ті, кого ми посилаємо так високо і так далеко на виборах: А ви, шпана, будете вчить мене парла, парме, пурламентаризму. Будь він неладний. Вчить мене не надо. У мене за плечами - дві ходки і три созива. Но поговорім о вєчном. Так от - шо повинен робить депутат, як ви кажете, у своїй каторжній праці? - парламентарій в особі Капця все таки за рівнем обізнаності переважав зека, бо три скликання - все таки більше, ніж дві ходки. - Ну найперше, буть серед виборців. Ви ж знаєте, я не гребую, я не те, щоб там зазнався. Будь попроще і народ за тобою потягнеться - цей мій девіз ще з тих времьон. Завсєгда навідаюсь у село. Зупиняю кортеж, як бачу вас на подвір»ї. Питаю по-людськи - отець вдома? Можу й на чайок заглянуть. Ви, пані попадя, моя довірена особа. Должна буть індивідуальна робота. Це перве. І друге - що повинен робить депутат? За мандат розрахувався. Усьо чин чинарьом. Там у офісі демократичної партії сидить секретар цк по бабках, ну, як його, Едік, по теорії зовуть? Не знаєш, а должен знать? Ага вспомнив. Як ото було у вас в Італії у братські партії у цього, у Муссоліні, портайгеносе. Мушу сказать, що Сікач, як мій лічний кошильок, його незлюбив. Вони тариф виставили - сім лімонів за мандат. А якщо ми беремо два? Сікач каже тому портаю - старичок, ето уже опт, ну, як у бізнесі. Ми із бізнеса прийшли. Среднього. Давай скидку, дискантер давай. А він, слиш, як той демократ у кіно - торг здесь не уместен. Ну Сікач двері прикрив, і об'яснив йому - почому нині горіхи. Короче взяли по п»ять. Ітого - десять лімонів за два мандати внести у касу демократії. Причом, налічкою. Хаваєте різницю между - по перерасчету і налічка. Це ж відмить треба. Шо я напишу у бюджет фірми - бабки за мандат і оддам у налогову? Тому етім самим, спинним мозком і ніже рискуєш. Так от, коли ти уже попав під купол, треба усе це діло грішне, святий отець, щоб ви знали, яка тяжола у нас робота, треба відбить. Своїм горбом. А який дурень буде цим маратися, щоб коли відніс десять лімонів і відбив тоже десять і на ноль вийшов. То ізвінаюсь, не піраметарізм, а анонізм, простіть мені за грішне слово, но це свята правда. То єсть треба ще собі наварить зверху. А іначе кому потрібна така політика, щоб нею порядна людина маралась. Хотя би ще одну десятку. Як мінімум. Ви ж тут, електорат, тоже приучені із відкрити писками сидіти, ждете, що депутат вам принесе у дзьобику соломинку. Так от що він принесе, коли він, ізвіняюсь, буде сидіть на яйцях, як та квочка? Буде сидіть на тій кнопці? І що він висидить? Птенци із яєць не вилізуть і не зацвірінькають йому в одному місці".
"Дві ходки - три созива", продовжуючи демократичні традиції, купив мандат і для свого "горили", що стереже його загартоване на нарах і народообране тіло.
Новообраних депутатів тепер називають "новими обличчями", в образ яких так смачно вписується парламентський новачок:
"Сікача на трибуну парламенту випускати було небезпечно не тільки для вітчизняного парламентаризму, а для національної безпеки в цілому. А
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та это все цирк, они потом сидят вместе в кабаках и ржут с того как устраивали шоу для пиара. Эти твари все повязаны, у них круговая порука и кумовство
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От і вилізло свиняче рило зовсім неПРа-радикального. Очікувано!
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Драки никакой не было. Просто немного потолкались. Кстати, началось все с Наема и Силантьева (бывшего пловца), которые позади трибуны не смогли поделить пространство.
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" Є порядок денний останнього робочого дня перед довгими канікулами. Порядок денний погоджений, затверджений.
В порядку денному важливі питання судової реформи, пенсійної реформи, медичні законопроекти, зняття недоторканості добкіна.
Зміни в порядок денний вносяться 226 голосами.
Мєлкочлєнні маргінали, які називають себе "єврооптимістами" і "антикорупціонерами", сміття з самопомочі і бомки зі швободи, разом з рабіновичами і каплінами блокують трибуну, влаштовують цирк з мегафонами нібито з вимогою внести в порядок денний законопроекти на кшталт "Законопроект про те, щоб вигнати путіна з кремля".
Тобто, мєлкочленні маргінальні партії свідомо зривають засідання ВР, намагаючись маніпулювати хотєлками, прекрасно знаючи, що їхні "вимоги" не мають ніякої перспективи і ніякого відношення до реальності.
Ще раз повторюю: роблять це цілком СВІДОМО, намагаючись спровокувати бійку в ВР чи під нею, щоб не голосувати за важливі питання в порядку денному."
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от би замкнути тих вилупків в будівлі Ради на декілька місяців, та забарикадувати всі запасні виходи. Їжу (по трошку) кидати у відкриті вікна, щоб не здохли від голоду, і мали сили підняти клешню для голосування необхідних країні законів.
А так вони ж падлюки зараз полетять до Мальдівів та Кіпрів.
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хлоп'ята, у вас двох логіка п'яного Лаврова)) якщо більшість не затвердила розгляд питання про недоторканість (а вона його і не затвердить без тиску народу, іноземних партнерів та частини депутатів), то значить його і не потрібно ніколи розглядати, так?) про Мальдіви взагалі вбило - туди якраз поїдуть ваші ліниві друзі з більшості, п.Ляшка та Опоблоку, які цього тижня нічого не блокують і не приймають ніякої участі у процесах розробки законопроектів, вони думками вже там))
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пожалуй самый жалкий, убогий, ублюдочный и комичный парламент за все 25 лет.
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100%. Всякое было - коммунисты-комсомольцы, красные директора, националисты, олигархи и коммерсанты помельче, но в этот собрались клоуны и дауны со правками.
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Нервы не выдержали в ожидании публичного позора следующего из "декларантов" и полной дискриминации ВРУ, выгодной Порошенко.
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депутати побились на засіданні ВР, а потім ці ж депутати будуть дружньо дивуватись - а чого це нас євросоюз не хоче"бачити" ))
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Хіба це бійка? - це так олегвалєр,євіч підшукує собі агресивного гомеопта!!!
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та хіба ж то побилися??)) Так, трохи за пінжачки одне одного потягали, та і все. А мали б набити друг другу мордяки. Замість нас, бо ми ж не дістанемо їх всіх, бовдурів.
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Вот окружить бы ВР и всказать :пока все необходимые законы не примете-будете спать в этом помещении и воду в туалетах отключить...
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Все идет к предсказанной войне на западе Украины между продажными пособниками униатов. Ведь от востока и Крыма уже ничего им не достанется. Леса вырубили, поля и сады - в бурьянах. Вот тогда и посмотрим на предсказанное и естественное присоединение Харьковщины к восставшему Донбассу.
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Харьковщина уже раз сепарам навешала. Все не уймешься?
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А в чем вина "сепар" пред этой властью, обманувшей людей на евромайдане пустыми обещаниями, а теперь жалко просящих помощи у ЕС и НАТО?
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Ляшко від тої толкучки явно отримує задоволення
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Коли не подивишся, а в Ляшка рот відкритий, як помийне відро !
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как нужно проголосовать за важные законы, так "Смиттявпомощь" блокирует трибуну... а потом Березюк выходит и рассказывает какие они замечательные... Это чистой воды коррупция, т.е. взять бабки за срыв голосования по важному законопроекту
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как же без заказной рашистской постановки к окончанию самита Украина-ЕС...?Уважаемые европейцы...на те Вам.посмотрите....с кем имеете дело...?
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тюююююю.,,,,так ихтамнет,как и в Донбассе тоже нима ... и постановку им не ла ла ла писало...
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Это демонстрация "европейских устремлений" соратников Порошенко. Так сказать, "реинтеграция" в Европу бандеровской нечисти!
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тебя дебила скоро твой путен в каменый век "интегрирует" а ты этого и не заметешь
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бандеровцы- далеко не соратники Порошенко,но коль ты о них плохо упомянул ,они твои враги ,как и враги рашистам упоминающие их так же как и ты..."интегрированный ихтамнет"
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Пора уже этому скотиняке Ляжку люлей накидать таких , что бы месяца два в реанимации лежал !!!
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все, писец заднеприводный Ляшко всех законтачил......
если раньше были сомнения по некоторым, теперь все стало на свои места
ипут друг дружку и деньги в кружку.....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты подрались возле трибуны Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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