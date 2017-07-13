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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22848) митинг (2843) Нацполиция (8033) Национальный корпус (66)

 Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца. ФОТОрепортаж

На данный момент ситуация под Радой спокойная.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Верхованая Рада продолжает рассматривать законопроект о реформе Конституционного суда. Тем временем, под стенами Рады продолжается митинг активистов Автомайдана и Нацкорпуса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО

Ситуация после утренних стычек нормализовалась и на данный момент митинг проходит спокойно.

"Поломавшиеся" автомобили Автомайдана так и не были эвакуированы прибывшими под ВР эвакуаторами и продолжают перекрывать проезд на парковку Рады, а нардепам приходиться проходить через блокпосты активистов.

Часть митингующих сидит на бровке по ул. Грушевского. Некоторые активисты держат в руках биты, а также куриные яйца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители продолжают нести усиленную службу под стенами Рады. На месте за ситуацией наблюдает первый замглавы МВД Сергей Яровой.


Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 01

Активисты Нацкорпуса остаются под стенами Рады.

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 02Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 03Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 04

Некоторые в руках держат биты.

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 05Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 06

У некоторых активистов в руках куриные яйца.

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 07

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 08

Машины Автомайдана блокируют въезд на парковку Рады.

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 09Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 10Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 11

Правоохранители несут усиленную службу по охране общественного порядка.

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 12

Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца 13

За обстановкой на месте наблюдает первый замглавы МВД Яровой (по центру в очках и бейсболке).
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это же каким надо быть говнотолкателем чтобы одеть черную форму Нацмусора.
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Или снятие неприкосновенности,с неприкосновенных!
Или пусть уё н,в отставку!
Понимаю это,без судебной системы ничего не даст!
Но почему все ровны,а кто то ровнее!
К стати с прэзэдэнта тоже,снять неприкосновенность,он такой же,как и все!
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Взять бы топор и всех зарубить.
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А им то ШО? у них рехформа Беркута...Аввков, рюкзаков..........
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на заметку ..а полицаев на шлемах нет номеров
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Порохенко тупо рулит тем же курсом что и йанукович. Только бабло уже в оффшорах.
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Яйца.это опасно!
Я помню,как РыгоАналке снежком в сраку зарядили!
Так там целое покушение,на жизнь не прикасаемой в судах накропали!
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Мусоровоз на фото порадовал, туда можно скопом кучу депутатов закидать и включить режим спрессовки
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Киевляне давайте выходите, окружайте этих бездельников. А то страна работает, воюет. А эти гниды дурью маются. И главное ляшко яйцом запустите, что бы па.дл.а пи.зд.ела меньше.
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Окружайте и что????
Вместо того, чтоб выйти и требовать принятия супер необходимых реформаторских законов и прокатить каникулы устроили отвлекаловку. Типа отменить неприкосновенность. Это ж блин изменения в конституцию надо внести. Этого в принципе сегодня невозможно сделать. А вот проголосовать за мед реформу, пенсионную реформу, снятие моратория на продажу земли, приватизацию, ..........могли. Устроили штучную, заказную истерию и ВСЕ на два месяца движения ни какого. А дурни радуются: ох биты принесли, ох шины жгут. Дебилы *ля!
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Hellinka 🇺🇦‏ @Hellinka

Как при Яныке, так и сейчас у людей нет инструмента влияния на власть, кроме массовых протестов.
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да, молодые по обе стороны-одни в форме, другие- с битами. Уж лучше яйцами по депутатам, чем между собой
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Экипировка смотрю у Нео-беркутни на высоте как никогда за период независимости...
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Отметельте эту быдлоту и отправьте на нары. Гопота по центру Киева ходить не должна.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМитингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца. ФОТОрепортаж
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