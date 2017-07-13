 Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Верхованая Рада продолжает рассматривать законопроект о реформе Конституционного суда. Тем временем, под стенами Рады продолжается митинг активистов Автомайдана и Нацкорпуса.
Ситуация после утренних стычек нормализовалась и на данный момент митинг проходит спокойно.
"Поломавшиеся" автомобили Автомайдана так и не были эвакуированы прибывшими под ВР эвакуаторами и продолжают перекрывать проезд на парковку Рады, а нардепам приходиться проходить через блокпосты активистов.
Часть митингующих сидит на бровке по ул. Грушевского. Некоторые активисты держат в руках биты, а также куриные яйца.
Правоохранители продолжают нести усиленную службу под стенами Рады. На месте за ситуацией наблюдает первый замглавы МВД Сергей Яровой.
Активисты Нацкорпуса остаются под стенами Рады.
Некоторые в руках держат биты.
У некоторых активистов в руках куриные яйца.
Машины Автомайдана блокируют въезд на парковку Рады.
Правоохранители несут усиленную службу по охране общественного порядка.
За обстановкой на месте наблюдает первый замглавы МВД Яровой (по центру в очках и бейсболке).
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Или пусть уё н,в отставку!
Понимаю это,без судебной системы ничего не даст!
Но почему все ровны,а кто то ровнее!
К стати с прэзэдэнта тоже,снять неприкосновенность,он такой же,как и все!
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Я помню,как РыгоАналке снежком в сраку зарядили!
Так там целое покушение,на жизнь не прикасаемой в судах накропали!
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Вместо того, чтоб выйти и требовать принятия супер необходимых реформаторских законов и прокатить каникулы устроили отвлекаловку. Типа отменить неприкосновенность. Это ж блин изменения в конституцию надо внести. Этого в принципе сегодня невозможно сделать. А вот проголосовать за мед реформу, пенсионную реформу, снятие моратория на продажу земли, приватизацию, ..........могли. Устроили штучную, заказную истерию и ВСЕ на два месяца движения ни какого. А дурни радуются: ох биты принесли, ох шины жгут. Дебилы *ля!
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Как при Яныке, так и сейчас у людей нет инструмента влияния на власть, кроме массовых протестов.
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