 К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК "Схид" выслала комиссию для выяснения ситуации. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет военнослужащая Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.
"По голодовке - + Владимир Капшученко, Руслан Субота, Тимур Половинка", - рассказала она.
"К голодовке подключились Виктор Бугаев (госпиталь), Яна Червоная (командировка в ХОВК), Друг Артист, Николай Чопенко, Марина Валицкая", - добавила доброволец Яна Червоная.
Сейчас воины находится в Башкировке Чугуевского района на полигоне. Воины, объявившие голодовку, пришли на фронт в 2014 г. добровольцами в составе "Правого сектора". В 2016 г. они подписали контракт с ВСУ с условием, что служить все они будут в одной бригаде. Однако, по их словам, командование нарушило обещание, в связи с чем и была объявлена голодовка.
Объявившие голодовку воины-добровольцы.
По словам голодающих воинов, на место приехали представители командования "Схід" и ВСП.
"12.07.2017 г бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ... В приказе четко указано "на основании рапорта бойца"... Так вот, товарищ комбриг заигрался, рапортов не было... На лицо факт мошенничества со стороны бригады для уничтожения добровольцев... После того, как нас раскидали внутри бригады, было обращение к комбригу соединить нас в одну роту... Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде... Перейти мы согласны только в 46-й батальон "Донбас-Украина". ОК "Схид" не препятствовал нашему желанию... Есть правила перевода военнослужащих согласно 333 приказу МО... Ни один из пунктов по переводу тут не совпал. Комбриг заведома нарушил правило прохождения воинской службы Украины и как должностное лицо, должен понести наказание. По приказам мы требуем полного расследования, на основании каких рапортов бригада так подсуетилась", - пояснила причины объявления голодовки доброволец Яна Червоная.
Приказы о переводе, возмутившие воинов-добровольцев.
"Командир 54-й бригады полковник Майстренко приказал всем постам не впускать журналистов!", - рассказала на своей странице в Фейсбуке объявившая ранее голодовку военнослужащая Галина Клемпоуз.
"Комиссия спрашивает у нас только один вопрос: поедем мы или нет в подразделения в которые нас переводят? Мы согласны проходить службу только в составе нашего подразделения!", - рассказала Клемпоуз о работе комиссии, присланной командованием ОК "Схид".
"Сегодня, 13 июля, для выяснения причин и обстоятельств ситуации, которая сложилась в 54-й отдельной механизированной бригаде с перемещением военнослужащих бригады в другие воинские части, командующим войсками оперативного командования "Схид" принято решение отправить в бригаду комиссию. Вопрос о перемещении личного состава бригады будет тщательно изучен офицерами оперативного командования "Схид". По результатам работы комиссии будет принято окончательное решение о перемещении воинов бригады. Вопрос находится на личном контроле командующего войсками оперативного командования "Схид", - говорится в официальном заявлении Сухопутных войск ВСУ.
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как там твоё воевание в Афганистане - душманов хоть видел...?
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двумя руками - и ни в чём себе не отказывай, и сестричек Руденко позови...\ато давно ты их на манеж не выпускал...\
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вот и затикают дирки в заборе
лучше из 10 бригад, создать 7 полностью укомплектованних где каждий знает свое место
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