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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:армия (7951) голодовка (580) военнослужащие (3833) добровольцы (601) 54 отдельная мехбригада (5)

 К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК "Схид" выслала комиссию для выяснения ситуации. ФОТО

Украинские военнослужащие продолжают голодовку с требованием разрешить им проходить воинскую службу в одном подразделении. К ним присоединились еще несколько воинов. Также в расположение 54-й ОМБр прибыли представители Военной службы порядка ВСП, а также представители командования ОК "Схид".

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет военнослужащая Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

"По голодовке - + Владимир Капшученко, Руслан Субота, Тимур Половинка", - рассказала она.

"К голодовке подключились Виктор Бугаев (госпиталь), Яна Червоная (командировка в ХОВК), Друг Артист, Николай Чопенко, Марина Валицкая", - добавила доброволец Яна Червоная.

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Сейчас воины находится в Башкировке Чугуевского района на полигоне. Воины, объявившие голодовку, пришли на фронт в 2014 г. добровольцами в составе "Правого сектора". В 2016 г. они подписали контракт с ВСУ с условием, что служить все они будут в одной бригаде. Однако, по их словам, командование нарушило обещание, в связи с чем и была объявлена голодовка.

К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 01

Объявившие голодовку воины-добровольцы.

По словам голодающих воинов, на место приехали представители командования "Схід" и ВСП.

"12.07.2017 г бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ... В приказе четко указано "на основании рапорта бойца"... Так вот, товарищ комбриг заигрался, рапортов не было... На лицо факт мошенничества со стороны бригады для уничтожения добровольцев... После того, как нас раскидали внутри бригады, было обращение к комбригу соединить нас в одну роту... Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде... Перейти мы согласны только в 46-й батальон "Донбас-Украина". ОК "Схид" не препятствовал нашему желанию... Есть правила перевода военнослужащих согласно 333 приказу МО... Ни один из пунктов по переводу тут не совпал. Комбриг заведома нарушил правило прохождения воинской службы Украины и как должностное лицо, должен понести наказание. По приказам мы требуем полного расследования, на основании каких рапортов бригада так подсуетилась", - пояснила причины объявления голодовки доброволец Яна Червоная.

К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 02

Приказы о переводе, возмутившие воинов-добровольцев.

К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 03К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 04К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 05К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 06К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 07К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 08К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 09К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК Схид выслала комиссию для выяснения ситуации 10

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"Командир 54-й бригады полковник Майстренко приказал всем постам не впускать журналистов!", - рассказала на своей странице в Фейсбуке объявившая ранее голодовку военнослужащая Галина Клемпоуз.

"Комиссия спрашивает у нас только один вопрос: поедем мы или нет в подразделения в которые нас переводят? Мы согласны проходить службу только в составе нашего подразделения!", - рассказала Клемпоуз о работе комиссии, присланной командованием ОК "Схид".

"Сегодня, 13 июля, для выяснения причин и обстоятельств ситуации, которая сложилась в 54-й отдельной механизированной бригаде с перемещением военнослужащих бригады в другие воинские части, командующим войсками оперативного командования "Схид" принято решение отправить в бригаду комиссию. Вопрос о перемещении личного состава бригады будет тщательно изучен офицерами оперативного командования "Схид". По результатам работы комиссии будет принято окончательное решение о перемещении воинов бригады. Вопрос находится на личном контроле командующего войсками оперативного командования "Схид", - говорится в официальном заявлении Сухопутных войск ВСУ.
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Выяснять нечего - власть воров в Украине должна быть сметена и осуждена по всей строгости закона !!!
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да знаем, знаем.Путин придёт-порядок наведёт и денег даст.
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в стойло порохобот..!!! в стойло...!!
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Уха нужна тебе,только рыбку подбирай где фосфора побольше,глядишь и появится у тебе в голове что-то кроме ваты !!!
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Оно даже если всю рыбы со всех океанов сожрёт,это уже не поможет.
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ты борцун с мафией - что там на счёт твоего выхода на майдан...?\с кокошником выйдешь...?\
как там твоё воевание в Афганистане - душманов хоть видел...?
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Ты ватан опять спалился , Майдан надо писать с большой буквы :D ,ты это запомни на всякий случай,мало ли что ....
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Та оно безмозглое палится чаше чем дышит. Ему не рыбу есть а зелёнку пить надо с такой вавкой в голове!
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ты к Майдану не имеешь никакого отношения - так что давай с Глебушкой на эту тему говори...
двумя руками - и ни в чём себе не отказывай, и сестричек Руденко позови...\ато давно ты их на манеж не выпускал...\
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сметать будет лично ты, поэтому подымай жопу с дивана, бери булыжник - оружие пролетариата и вперёд на Майдан-7
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Шо - то у тебя текст по дебильному написан -"Сметать будет лично ты" Похоже ты идиот!
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Ну правильно,в голове то у тебя кроме ваты нет ничего,а вот монитор пожалуй может пострадать .
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в любом случае и при любом расклад, я поддержу и буду на стороне наших военных... безусловно...
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Имхо, просьбу воинов удовлетворить, хотя конечно в нормальной армии такой партизанщине не место... Но у нас кхм... армия не совсем нормальная, только строится, куча совкового в ней еще командования... Поэтому я бы пошел навстречу.
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Генералитету нужно только бессловесное мясо. Они все силы приложат для разрозненности патриотов, т.к. они не дадут воровать и будут вскрывать все недостатки в армии.

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Владимир воровать это дополнительная ерунда, там же цель другая стоит, ну выводы явные, но если сказать в слух, можно попасть под статью. Хер знает что сейчас будет
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Расформировать и рассредоточить боеспособных профессиональные подразделения ВСУ, разве это только происходит с 54-й бригадой, повсеместно к сожалению. Не хочу делать выводы, они хуевые
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Это начало происходить со второй половины 2015-го года......я правда думал, что толковых артиллеристов целенаправленно убирают только в 79-й бригаде.....оказывается эта сепарская возня и у других присутствовала.....выводы точно хуевые...
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Странно! Да? И волонтёры не волонтёрят.....? Идите на ЙУХ вместе с вашими талантливыми жёнами, успешными бабаушкамим...и детками на обучениями за Границей.......
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Сволочи. Вместо того, чтобы сделать подразделение по боевым и моральным качествам на несколько уровней выше подразделений ВСУ, размазывают бойцов для ухудшения.
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в ВСУ нет людей, а бригад много
вот и затикают дирки в заборе
лучше из 10 бригад, создать 7 полностью укомплектованних где каждий знает свое место
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Чудаки... . Ну поголудуйте, на жаль, на сьогодні, інших методів боротьби людей зі зброєю проти свавілля ручних гівногенералів нема.
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Там два кабанчика в середине ........... тяжко им будет
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныК объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК "Схид" выслала комиссию для выяснения ситуации. ФОТО
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