 Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

Ряд нардепов, в частности из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты", а также, по словам нардепа Светланы Залищук (БПП), при поддержке депутатов из фракции "Батькивщина" заблокировали трибуну парламента.
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Блокирующие трибуну требуют рассмотрения вопроса снятия неприкосновенности с нардепа ("Оппоблок") Михаила Добкина, а также рассмотрения законопроекта об упрощении процедуры привлечения нардепов к ответственности (№5487) и сегодня же зарегистрировать законопроект об изменениях в Конституцию в части отказа от неприкосновенности нардепов. Кроме того, блокирующие требуют рассмотрения законопроекта о создании Антикоррупционного суда.
"Сейчас повестку дня сформировали так, что Добкин стоит в самом конце. Это гарантия того, что "Опоблок" даст нужные голоса под нужные законопроекты", - заявила Залищук.
Блокирующие выступают и озвучивают свои требования в громкоговоритель. В частности, выступали нардепы Егор Соболев ("Самопомич"), Мустафа Найем (БПП) и Виктор Чумак (внефракционный).
Вместе с тем, первый вице-спикер Ирина Геращенко пытается вести заседание несмотря на крики в громкоговоритель. Нардепы рассматривают законопроект о Конституционном суде и поправки в него. Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь отказалась озвучивать подданые ею правки к данному законопроекту, за явив о нарушениях регламента и неправомерных действиях председательствующей Геращенко.
Михаил Добкин и Олександр Вилкул ("Оппоблок").
Нардепы блокируют трибуну Рады, а свои требования озвучивают в громкоговоритель.
С блокирующими пытались договориться главы фракций БПП Артур Герасимов и РП Олег Ляшко.
А также первый-вице спикер Ирина Геращенко.
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https://www.youtube.com/watch?v=-fDa4tBEsQI
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Питання зняття депутатської недоторканості загалом ЗНЯТО.
Цього разу Самопоміччю.
Цього разу всі решта депутатів "виставляють" їм.
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Неприкосновенность нужно снимать пакетом - с судей, президентов и депутатов.
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Всім блокуючим за сьогоднішній день зняти зарплату,і ,оскільки подальше проведення сесіїї у залі неможливе,провести виїзну сесію на Сейшельських островах.
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"Рада включила в повестку дня закон о снятии депутатской и судейской неприкосновенности. «За» проголосовало 297 депутатов"...
Председатель ВР Владимир Гройсман заявил, что лидеры всех фракций приняли единогласное решение поддержать инициативу президента.
Президент Петр Порошенко написал в Twitter, что «взял инициативу на себя и подготовил проект закона, который предусматривает полную отмену депутатской неприкосновенности».
http://minfin.com.ua/2015/01/16/5818144/
Первая "перемога" в этом вопросе датирована 16.01.2015 г.
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