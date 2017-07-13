EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины, Фоторепортаж
  13661  124
Все про:ВР (22842) неприкосновенность (836) блокирование (221)

 Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

Часть нардепов, в частности от фракции "Самопомич", внефракционные и "еврооптимисты" из фракции БПП заблокировали трибуну Рады и требуют рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности в целом и с Михаила Добкина ("Оппоблок") в частности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...
Ряд нардепов, в частности из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты", а также, по словам нардепа Светланы Залищук (БПП), при поддержке депутатов из фракции "Батькивщина" заблокировали трибуну парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО

Блокирующие трибуну требуют рассмотрения вопроса снятия неприкосновенности с нардепа ("Оппоблок") Михаила Добкина, а также рассмотрения законопроекта об упрощении процедуры привлечения нардепов к ответственности (№5487) и сегодня же зарегистрировать законопроект об изменениях в Конституцию в части отказа от неприкосновенности нардепов. Кроме того, блокирующие требуют рассмотрения законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

"Сейчас повестку дня сформировали так, что Добкин стоит в самом конце. Это гарантия того, что "Опоблок" даст нужные голоса под нужные законопроекты", - заявила Залищук.

Блокирующие выступают и озвучивают свои требования в громкоговоритель. В частности, выступали нардепы Егор Соболев ("Самопомич"), Мустафа Найем (БПП) и Виктор Чумак (внефракционный).

Вместе с тем, первый вице-спикер Ирина Геращенко пытается вести заседание несмотря на крики в громкоговоритель. Нардепы рассматривают законопроект о Конституционном суде и поправки в него. Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь отказалась озвучивать подданые ею правки к данному законопроекту, за явив о нарушениях регламента и неправомерных действиях председательствующей Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий открыл утреннее заседание ВР: нардепы сегодня рассмотрят пенсионную, судебную, образовательную реформы, изменения в Госбюджет и снятие неприкосновенности с Добкина

Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель 01

Михаил Добкин и Олександр Вилкул ("Оппоблок").

Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель 02

Нардепы блокируют трибуну Рады, а свои требования озвучивают в громкоговоритель.

Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель 03

Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель 04Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель 05

С блокирующими пытались договориться главы фракций БПП Артур Герасимов и РП Олег Ляшко.

Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель 06

А также первый-вице спикер Ирина Геращенко.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
как снимут с депутатов неприкосновенность, они сразу займутся законом об импичменте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно, нахрена зоадойопам реформы... Лучше шоу с блокированием трибуні устроить, ну шоб их не забыли...и Допу под шумок оствить "незайманим"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отмена депутатской неприкосновенности это настоящая реформа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакая это не реформа,это одна из составляющих реформы.В условиях существующей судебной системы,это фикция и пиар акция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное уже мало кто помнит, что отмена депутатской неприкосновенности была одни из главных лозунгов Майдана и новые депутаты обещали принять это закон первым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Законопроекты регистрируют не в зале, а в секретариате. Похоже депутаНы костьми лягут, но голосование по пенсионной и медицинской реформам сорвут. ДЕЖАВЮ....... При этом сорвут именно те, кто громче всех орёт, что реформ нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реформы заключаются в улучшении жизни народа, а не отдельных людей. Пенсионная и медицинская реформы в Украине направлены для уменьшения пенсионеров и вымирания народа, и вы это считаете реформами ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это вам Киселёв рассказал или Соловьёв?

 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты глянь!, даже Егорку Маричка на баррикады отправила!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы бы фамили огласили , , прям панибратство , , там егорок и маричек дофига ,,,. о которых судачите ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это Соболева спрашивают, мол откуда деньги на проживание?, дык, малова-то депутатских на съем квартирки, бензинчик и нато да на се...а он: да это мне Марычка подкинула!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВСЕ.

Питання зняття депутатської недоторканості загалом ЗНЯТО.

Цього разу Самопоміччю.
Цього разу всі решта депутатів "виставляють" їм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И слава богу - а то бы сегодня Порошенко примерял бы корону!
Неприкосновенность нужно снимать пакетом - с судей, президентов и депутатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Допа, Гепа, Довгий - идиоты верят в цирк? Все для лохов! Финал в суде - прокурор потерял улики, забыл о чем говорить и суд отпускает с извинениями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну , хоть накричались-пропиарились ,, публику развлекли ,,, , шо не посадят , дураку понятно ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
поступила конкретна пропозиція від Парубія.

Всім блокуючим за сьогоднішній день зняти зарплату,і ,оскільки подальше проведення сесіїї у залі неможливе,провести виїзну сесію на Сейшельських островах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Короткая у нас память:

"Рада включила в повестку дня закон о снятии депутатской и судейской неприкосновенности. «За» проголосовало 297 депутатов"...

Председатель ВР Владимир Гройсман заявил, что лидеры всех фракций приняли единогласное решение поддержать инициативу президента.
Президент Петр Порошенко написал в Twitter, что «взял инициативу на себя и подготовил проект закона, который предусматривает полную отмену депутатской неприкосновенности».
http://minfin.com.ua/2015/01/16/5818144/

Первая "перемога" в этом вопросе датирована 16.01.2015 г.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, прес секретар Ющенка і Кличка вже правильно вимовляє слово "мікрАфон". Незабаром буде говорити "кАаліцИя, кАнстІтуцИя", піднебіння почорніє і косу заплете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГруппа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти