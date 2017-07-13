 Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 14 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что брокерские компании готовили пакет документов на экспорт товаров от имени фиктивных предприятий. При этом реквизиты одной компании использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность не подавалась или подавалась с нулевыми показателями, валютные средства от компаний нерезидентов на счета предприятий не пересчитывались.
Указанный товар закупался на территории Украины за наличные без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах.
В частности, злоумышленники подали на таможню декларацию на экспорт 3150 тонн кукурузы от имени фиктивной компании в адрес предприятия - нерезидента, зарегистрированного в Шотландии. В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер, в настоящее время на указанный товар, стоимостью 14,1 миллиона гривен, наложен арест.
Расследование уголовного производства продолжается.
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