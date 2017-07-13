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Все про:Минобороны (5200) НАТО (5624) учения (1832)

 Учения "Си Бриз-2017": военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля. ФОТОрепортаж

12 июля в ходе многонациональных учений "Си Бриз", военнослужащие Военно-морских сил стран-участниц отработали элементы практических водолазных спусков, эвакуации пострадавшего и оказания медицинской помощи, наземного поиска, идентификации и разминирования взрывоопасных предметов, проведения досмотровых операций и борьбы за живучесть корабля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Во время проведения учений международной группой водолазов, в состав которой вошли военнослужащие аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, представители от военно-морских сил США, Великобритании и Румынии отработали слаженность действий, а также усовершенствовали навыки работы по стандартам НАТО.

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 01

По словам начальника поисково-спасательной службы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитана второго ранга Алексея Нестерова, для проведения водолазных тренировок в акватории Одесского морского торгового порта было заблаговременно развернуто специальный водолазный полигон. При этом участники водолазного компонента применяли новейшее подводное оборудование для обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов - управляемых подводных роботов, антимагнитное снаряжение водолазов, локатор бокового обзора, мобильную барокамеру и прочее.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 02

"Важным принципом работы водолазов армий стран НАТО является минимизация рисков для человека. Использование новейших разработок помогло участникам совместных учений - найти и выяснить, насколько опасен тот или иной предмет, а при необходимости, и дистанционно обезвредить его с помощью управляемых роботов. Украинские водолазы планируют практически применять приобретенный во время "Си Бриз - 2017" и других международных мероприятий опыт при выполнении основных задач по назначению", - подчеркнул Нестеров.

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 03

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 04

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 05

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 06

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 07

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 08

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 09

Учения Си Бриз-2017: военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля 10
Фото: пресс-служба Минобороны
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Кацапи, для комфортного засвоєння ці\ї новини не вистачає вашого вовчого виття!
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Постепенно ВСУ переходят на стандарты НАТО, уже внешне воны Украины не отличаются от солдат НАТО.
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Тільки б наші нікого не прибили чи не підстрелили......вони мастаки в цій справі ...... а то буде чиясь озабоченность....
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ЧП на учениях встречаются везде и у всех. Поэтому не надо каркать. Наши ребята молодцы!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчения "Си Бриз-2017": военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля. ФОТОрепортаж
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