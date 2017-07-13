 Учения "Си Бриз-2017": военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Во время проведения учений международной группой водолазов, в состав которой вошли военнослужащие аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, представители от военно-морских сил США, Великобритании и Румынии отработали слаженность действий, а также усовершенствовали навыки работы по стандартам НАТО.
По словам начальника поисково-спасательной службы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитана второго ранга Алексея Нестерова, для проведения водолазных тренировок в акватории Одесского морского торгового порта было заблаговременно развернуто специальный водолазный полигон. При этом участники водолазного компонента применяли новейшее подводное оборудование для обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов - управляемых подводных роботов, антимагнитное снаряжение водолазов, локатор бокового обзора, мобильную барокамеру и прочее.
"Важным принципом работы водолазов армий стран НАТО является минимизация рисков для человека. Использование новейших разработок помогло участникам совместных учений - найти и выяснить, насколько опасен тот или иной предмет, а при необходимости, и дистанционно обезвредить его с помощью управляемых роботов. Украинские водолазы планируют практически применять приобретенный во время "Си Бриз - 2017" и других международных мероприятий опыт при выполнении основных задач по назначению", - подчеркнул Нестеров.
Фото: пресс-служба Минобороны
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