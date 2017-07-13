 Боевики на оккупированном Донбассе создали систему трудовых лагерей, - немецкие СМИ. Карта

Боевики на оккупированных территориях востока Украины удерживают сеть так называемых трудовых лагерей. По данным немецкой радиостанции Deutschlandfunk, обнародованным в эфире в четверг, 13 июля, в этих лагерях тысячи заключенных в так называемых "ДНР / ЛНР" принуждаются к бесплатному труду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию в "ДНР / ЛНР" и на которую ссылается Deutschlandfunk, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 000 евро в месяц. Эти средства используются для финансирования террористов на Донбассе.
Самопровозглашенные "правительства" так называемых "ДНР / ЛНР" на запрос о наличии и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили.
Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тыс. заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря. Указывается, что частично речь идет о лицах, осужденных до весны 2014 г. украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди должны были или уже отбыть сроки наказания, или к ним должна была быть применена амнистия, или другое смягчение наказания, как это обычно происходит в Украине.
На обнародованной изданием карте видно, что лагеря находятся на оккупированной территории Луганской области, в частности, в городах Луганск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Петровское.
Как известно, в этих и других городах Луганской области находятся учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины. В частности, в Луганском учреждении исполнения наказаний № 17, по данным правозащитников, отбывают наказание около 1470 человек, в Брянковской исправительной колонии № 11 - 470 человек, в Перевальской исправительной колонии №15 - 500 человек, Алчевской исправительной колонии № 13 - 215 человек, в Краснолучской исправительной колонии №19 - 780 человек, Суходольской исправительной колонии №36 - 600 человек, Свердловской исправительной колонии №38 - 550 человек.
4798 58
Задержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ. ФОТО(23)
"Действия СБУ преступны и нарушают конституционные права", - боевик "ЛНР" пожаловался на отчисление дочери из харьковского вуза. ВИДЕО(291)
Украина должна законодательно урегулировать статус лиц, вынужденно отбывающих наказание на оккупированных территориях, - Тука(11)
"Это просто позор! Играем на Украину! Сдаем своих", - пророссийские сепаратисты об аресте боевика Погодина в Крыму. ВИДЕО(55)
Опять Россия кинула "Л/ДНР"(0)
Бывший боевик батальона "Восток" задержан в Торецке, - Нацполиция(10)
Боевики делают взрывные устройства из российских 120-мм фугасов для кровавых провокаций против мирных жителей, - InformNapalm. ФОТОфакт(19)
Ответить
Не хотіли бути в Україні то живіть в лагерах з немитими кадировськими ішаками
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------
Террористы не особо изобретательны. Вон, в ИГИЛ совершенно официально существует рабство и даже есть налог, который должны платить владельцы рабов. Вот и в Дыре как-то так.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хуеюискренне недоумеваю с их маркетологов.
Представляется рекламный проспект агенства: "К вашим услугам комфортабельные бараки,
трехразовое пытание (шведский стол-дыба), в комнатах смеха экологически чистый зарин.
Ваш досуг скрасят VIP-крематорий, расстрельное устройство по последнему слову техники и фитнес одновременно со спа процедурами в местной каменоломне. Сертифицированые специалисты из вашей кожи сделают перчатки и стильный абажур. Недовольным от нас еще никто не уезжал."
А символом лагеря видится ацкий клоун-пидарас из макдональдса.
Ответить
Госдума РФ утвердила процедуру отречения от гражданства Украины в своих лагерях на территории России
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Где мчится скорый "Воркута - Ленинград"
Ответить
Ответить
Ответить
Там поднялась очередная волна слухов о том, что ДНР и ЛНР скоро объединят в одно "государство", куркенфюрера Захарченко и жабенфюрера Плотницкого отправят "на заслуженный отдых" (не исключено, что вперед ногами), а главарем Дыры сделают ... Азарова. Да, да! Килю Бимбу. )))
Такие слухи в Дыре не новость. Обычно они отображают подковерную борьбу в славном деле грабежа награбленного. Вот и прошлой зимой они усиленно циркулировали. Но, тогда победил Курченко, который поотжимал шахты-заводы-газеты-параходы в том числе и у людей из клана Овоща. Захерченко с Плотвой в итоге прогнулись под Курченку и временно выжили.
Сейчас видать назревает очередной виток. ЯнукОвощи хотят взять реванш.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К мощам Николая Ч. в Москве за 52 дня пришло почти 2 млн человек.©
Итого Франц, скорость потока поклонения равно 0,83 чел в секунду!
Ответить
Ответить
" Он выдвинул требование отгородиться от оккупированных территорий Донбасса стеной. Он считает, что наши соотечественники должны остаться в зоне оккупации без коммуникаций с Украиной», пишет Нусс. По словам аналитика, он считает такое заявление исключительно как акт сепаратного с администрацией Кремля, с российской оккупационной администрацией." http://replyua.net/news/61519-nuss-u-saakashvili-separatnoe-soglashenie-s-rossiyskoy-administraciey.html
Вот так вот, порохоботики, хавайте новые методички, про даунбасских мышебратьев.
Ответить
А тем временем в Одессе конвертопланы морской пехоты США затевают русофобию
Ответить
Ответить
Ответить
-------
.......в настоящее время эти люди должны были или уже отбыть сроки наказания, или к ним должна была быть применена амнистия, или другое смягчение наказания ........
Источник: https://censor.net.ua/p447624
Ответить