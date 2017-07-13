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 Политика Украины
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Все про:боевик (18963) рабство (103) Донбасс (15387) труд (81) заключенные (369)

 Боевики на оккупированном Донбассе создали систему трудовых лагерей, - немецкие СМИ. Карта

Немецкие журналисты выяснили, что на оккупированных территориях Донбасса боевики создали систему трудовых лагерей, в которых принудительно могут содержаться до 10 тыс. человек. Речь идет, в первую очередь, о заключенных. Средства полученные при помощи принудительного труда идут на финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Боевики на оккупированных территориях востока Украины удерживают сеть так называемых трудовых лагерей. По данным немецкой радиостанции Deutschlandfunk, обнародованным в эфире в четверг, 13 июля, в этих лагерях тысячи заключенных в так называемых "ДНР / ЛНР" принуждаются к бесплатному труду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию в "ДНР / ЛНР" и на которую ссылается Deutschlandfunk, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 000 евро в месяц. Эти средства используются для финансирования террористов на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированной части Донбасса наблюдаются многочисленные случаи торговли людьми и даже рабства, - Кислица в Совбезе ООН

Самопровозглашенные "правительства" так называемых "ДНР / ЛНР" на запрос о наличии и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили.

Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тыс. заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря. Указывается, что частично речь идет о лицах, осужденных до весны 2014 г. украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди должны были или уже отбыть сроки наказания, или к ним должна была быть применена амнистия, или другое смягчение наказания, как это обычно происходит в Украине.

На обнародованной изданием карте видно, что лагеря находятся на оккупированной территории Луганской области, в частности, в городах Луганск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Петровское.


Боевики на оккупированном Донбассе создали систему трудовых лагерей, - немецкие СМИ 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики используют заключенных в качестве бесплатной рабочей силы, - Тука

Как известно, в этих и других городах Луганской области находятся учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины. В частности, в Луганском учреждении исполнения наказаний № 17, по данным правозащитников, отбывают наказание около 1470 человек, в Брянковской исправительной колонии № 11 - 470 человек, в Перевальской исправительной колонии №15 - 500 человек, Алчевской исправительной колонии № 13 - 215 человек, в Краснолучской исправительной колонии №19 - 780 человек, Суходольской исправительной колонии №36 - 600 человек, Свердловской исправительной колонии №38 - 550 человек.
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Сталінські часи повернулись для "дамбаса"
Не хотіли бути в Україні то живіть в лагерах з немитими кадировськими ішаками
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На оккупированных территориях в городах остались в основном сепаратисты и они заслужили все, что им дают бандиты ,в том числе и лагеря.
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Как известно, в этих и других городах Луганской области находятся учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы УкраиныИсточник:https://censor.net.ua/p447624 --- и далее по тексту! Кроме заголовков ничего не читаем?
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их не нужно создавать они там со времени совка, около каждого большого предприятия!!!
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"Средства полученные при помощи принудительного труда идут на финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР".
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Террористы не особо изобретательны. Вон, в ИГИЛ совершенно официально существует рабство и даже есть налог, который должны платить владельцы рабов. Вот и в Дыре как-то так.
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Случайно, еще нет надписей над входом «Arbeit macht frei»?
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М-да... Я хуею искренне недоумеваю с их маркетологов.

Представляется рекламный проспект агенства: "К вашим услугам комфортабельные бараки,
трехразовое пытание (шведский стол-дыба), в комнатах смеха экологически чистый зарин.
Ваш досуг скрасят VIP-крематорий, расстрельное устройство по последнему слову техники и фитнес одновременно со спа процедурами в местной каменоломне. Сертифицированые специалисты из вашей кожи сделают перчатки и стильный абажур. Недовольным от нас еще никто не уезжал."

А символом лагеря видится ацкий клоун-пидарас из макдональдса.
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:p
Госдума РФ утвердила процедуру отречения от гражданства Украины в своих лагерях на территории России
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"Vodka macht frei" - какая страна,такой и концлагерь..
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а что, в наших лагерях "крестиком вышивают" зэки????
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В наших лагерях они зарплату получают. Пусть, небольшую, но получают. А там за тарелку баланды работают
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Всё по заветам духовного вождя - сталина иосифа виссарионовича
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/// Лутківську та Захарова туда в терміновому порядку відіслати , хвати їм обездоленних можновладців захищати
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Пусть теперь нам расскажут, что с этими бандитами нужно вести переговоры и делать и амнистию.
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Еще как расскажут. Вы еще и голосовать за них побежите с воплем лишьбынеюлька.
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Дык, кто там сильно хотел назад в СССР ? Вот,получите и распишитесь. СССР и лагеря это неразделимые вещи.
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пукин введи, расия спаси.....Рюцкий мир хотели?! Кушайте свой коксующийся уголь, "кормильцы" всей Украины.....и не вставайте с пуза на колени, лежите в лайне!
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в украине то же самое. неоплачиваемый труд (рабство, волонтерство) существует в бедных странах
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это у тебя на расеи......Иди к сталину людоеду цветочки отнеси.
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Кстати Калашников ты уже срёшь не в одной ветке, так что как тебя не забанили по нику не пойму.
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пнх, чмо тебя не спросили, а "сру" я таким убогим как ты на голову, наслаждайся.
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Ну это же не повод отключать им свет, верно порохоботы?
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МалАдые рИспублики только в начале пути. Им еще надо освоить газовые камеры, производство изделий из человеческой кожи, массовые расстрелы и многое другое. Но я верю в них, они смогут! Только тогда сможем сказать, что у них все, как хотели.
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Их ещё пешим порядком на Таймыр погонят со временем.
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Ещё не всё поимели с Донбасса, не весь металл распилен.....А в перспективе конечно!
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По тундре, по железной дороге,
Где мчится скорый "Воркута - Ленинград"
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вагоны для рогатого скота донецк-магадан.....чу чух чух......
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За что боролись,на то и напоролись.Да и хрен с ними,козлами!
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Слухи из Дыры.
Там поднялась очередная волна слухов о том, что ДНР и ЛНР скоро объединят в одно "государство", куркенфюрера Захарченко и жабенфюрера Плотницкого отправят "на заслуженный отдых" (не исключено, что вперед ногами), а главарем Дыры сделают ... Азарова. Да, да! Килю Бимбу. )))
Такие слухи в Дыре не новость. Обычно они отображают подковерную борьбу в славном деле грабежа награбленного. Вот и прошлой зимой они усиленно циркулировали. Но, тогда победил Курченко, который поотжимал шахты-заводы-газеты-параходы в том числе и у людей из клана Овоща. Захерченко с Плотвой в итоге прогнулись под Курченку и временно выжили.
Сейчас видать назревает очередной виток. ЯнукОвощи хотят взять реванш.
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Абсолютно ничего удивительного. С кем поведешься того и наберешься. ЛНР ДНР-это производная от медвежье- российского бычатника. Сталинские ГУЛАГИ будут просто отдыхать.Скоро и население, так званных республик ,туда подтянется- молотки и напильники вряд ,это наш комсомольский отряд.
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Это только начало, скоро по всеи параше будут такие бесплатные лагеря.
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А там и так бесплатные лагеря, плату не берут.
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Объясните немчикам, что трудовой лагерь по-нашему называется зона. Хотя наверняка они знают: в фатерлянде таких же учреждений валом.
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Помню как Кремль трендел про фильтрационные лагеря в Украине и даже фильм привязал к ложной постройке,ордынцы и фашисты это одно и тоже,все помнят как сталин фильтровал миллионы украинцев в годы коллективизации и в годы Второй мировой войны, а население московской Орды очень рады были дармовой рабочей силы.
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лугандоны проявляют креативность. Видимо, следующий шаг, создание трудовых борделей.
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Если бы лугандонца это не нравилось они бы создали партизанские отряды и боролись с ордынцами, но нет сталинистам и комунякам это по кайфу трудовые лагеря, вспомить молодость, ностальгия, Беломорканал)
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сводите немца в ...Лукьяновское СИЗО в Киеве!
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Колю Бибу хотят поставить, вместо Плотницкого и Заарченка в ситуации когда, Украина снимает блокаду, Бимба руководит территорией ОРДЛО два - три года, налаживает эконом. Ситуацию там, с помощью раши и Украины,раша выводит войска, проводят выборы побеждают все кодло что там было, встраивают это в Украину, и бузят в стране не давая развиватся
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Новости Кафки‏ @Kafka_News 12 ч.12 часов назад
К мощам Николая Ч. в Москве за 52 дня пришло почти 2 млн человек.©
Итого Франц, скорость потока поклонения равно 0,83 чел в секунду!
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Если вы выступаете за изоляцию днры, то вы, догадайтесь кто? Агент путина, вот. Идиотизм? Адепт секты святого шоколада, политолог Павел Нусс так не думает.

" Он выдвинул требование отгородиться от оккупированных территорий Донбасса стеной. Он считает, что наши соотечественники должны остаться в зоне оккупации без коммуникаций с Украиной», пишет Нусс. По словам аналитика, он считает такое заявление исключительно как акт сепаратного с администрацией Кремля, с российской оккупационной администрацией." http://replyua.net/news/61519-nuss-u-saakashvili-separatnoe-soglashenie-s-rossiyskoy-administraciey.html

Вот так вот, порохоботики, хавайте новые методички, про даунбасских мышебратьев.
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 15 ч.15 часов назад
А тем временем в Одессе конвертопланы морской пехоты США затевают русофобию

Боевики на оккупированном Донбассе создали систему трудовых лагерей, - немецкие СМИ - Цензор.НЕТ 4722
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Все правильно. Мы со своей стороны могли бы зделать тоже самое. Какой хрен сепаратисткая мразь проедает наши с вами выплаченные налоги. Пусть работает на благо Украины - разгружает вагоны с углем,моет параши. чистит сточные канавы и т.д.
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Ну и что, во многих тюрьмах, особенно в России, зеки вкалывают на всяких производствах, разделение на работяг и блатных идёт очень давно.
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А почитать статью "мы не АЛЬО" ????
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.......в настоящее время эти люди должны были или уже отбыть сроки наказания, или к ним должна была быть применена амнистия, или другое смягчение наказания ........
Источник: https://censor.net.ua/p447624
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБоевики на оккупированном Донбассе создали систему трудовых лагерей, - немецкие СМИ. Карта
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