 "Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня день рождения Олега Сенцова", - написал Порошенко, добавив, что через украинских дипломатов передал политзаключенному книгу Андрея Сахарова "Воспоминания".
"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - добавил Президент.
Фото: Порошенко/Facebook
Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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Не знаю,хотя нет,КГБисты своё дерьмо не бросають...
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лучше бы конфетами подогрел пацана , жадина
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А когда будет хватать, то твоих комментов будет не 2 из 20, а 18 из 20?
И за какого именно патриота в тюрьме ты переживаешь?
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