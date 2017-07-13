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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения. ФОТО

Прзидент Украины Петр Порошенко поздравил украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова с днем рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня день рождения Олега Сенцова", - написал Порошенко, добавив, что через украинских дипломатов передал политзаключенному книгу Андрея Сахарова "Воспоминания".

Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу, - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения 01

"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - добавил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лутковская о политзаключенных в РФ: "Наиболее сложный вопрос - это Александр Кольченко и Олег Сенцов"

Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу, - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения 02

Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу, - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения 03
Фото: Порошенко/Facebook

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.



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Дорогой Президент, вот и меняйте нашего самого достойного на того оркского упыря и никак по другому
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Самого достойного? Себя шоле? Да хай меняет
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Надюха героем Украины стала,потому что сидя в клетке кричала на путлерских братанов типа Вот вам а не паследне слово..
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не забувайте поздоровити і других безневинних які сидять по казематах Росії та на жаль і України
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меня спросили : почему Никита Михалков не в тюрьме?
Не знаю,хотя нет,КГБисты своё дерьмо не бросають...
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а ухо от ефрейтора Агеева слабо было выслать?
лучше бы конфетами подогрел пацана , жадина
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очень обидно и жаль невиновных, которые стали заложниками одного из самых гнусных режимов на земле..., но я тоже присоединяюсь к поздравлению и искренне желаю - свободы...
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Вы про украинских Героев, гниющих сегодня в тюрьмах? (из тех, кто выжил)
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На одного Медведчука - кума путина (который в Киеве живет), можно поменять всех заключенных...., но низя партнеров обижать.. Лучше письма писать...
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А хто ж будет тогда вести бизальтэрнатывни минськи пэрэмовыны? Он же незаменимо-шоколадный однопартиец!
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Навіщо про пуйлу потрібен в росії? Медвкдчук потрібен йому в Україні, не буде він на нього нікого міняти, а якщо його посадять у в'язницю, то пуйло сотні громадян України до своїх в'язниць кине.
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Пиар, потому что Сенцов известный человек. А Сенцову здоровья и вернуться побыстрее.
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Ведмедчука можно посадить за создание и финансирование экстремистских групп в Украине в 2012 году
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Фарисей Ведмедчук сделал в ссре дохлом по факту себе имя типа "защищая" в судах правозащитников Юрия Литвина и поэта Василя Стуса в конце 70-х начале 80-х.Давно это было,но помню то позорище до сих пор...
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Кровавый мародер говорит "дорогой"? Сколько украинских патриотов гноят СЕЙЧАС в тюрьмах! Это похоже на слова серийного насильника "дорогая девочка...". Зла не хватает на этого урода(((
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Да ладно, не хватает тебе, уже второй коммент в теме настрочил.
А когда будет хватать, то твоих комментов будет не 2 из 20, а 18 из 20?
И за какого именно патриота в тюрьме ты переживаешь?
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ну как за Авдеева ... слава ж руцкий патриот... ему Важней , что Не было вАйны , а будет после этого Украина или нет его не волнует...
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ты бы лучше пообещал, шо тех двух русских ублюдков просто так не отдадут....
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Дешевий піар від Офшоренко. Чому він інших політв'язнів з днем народження не вітає?
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Хоть бы показали его фото теперь, о Сенцове очень мало новостей, о его состоянии здоровья.
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Поэтому ты отпускаешь российских офицеров,вместо обмена.Гордон об этом рассказал
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения. ФОТО
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