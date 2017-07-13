 В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили два репортера Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"У Reuters нет независимого подтверждения, что оборудование на доке было турбинами Siemens. Оно состояло из четырех цилиндрических предметов длиной несколько метров и было покрыто синими и серыми брезентами. Их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем Siemens, каждая из которых состоит из двух основных компонентов: самой турбины и генератора", - говорится в сообщении.
Фото накрытого брезентом оборудования, предположительно газовых турбин, сделанное в порту оккупированной Феодосии 9 июля 2017 г. Reuters.
Фото накрытого брезентом оборудования, предположительно газовых турбин, сделанное в порту оккупированной Феодосии 11 июля 2017 г. Reuters.
Фото накрытого брезентом оборудования, предположительно газовых турбин, сделанное в порту оккупированной Феодосии 11 июля 2017 г. Reuters.
Напомним, компания заявила в понедельник, что подала иск против российских партнеров в связи с передачей ими газовых турбин в оккупированный Крым и намерена добиться возвращения турбин в Тамань, куда они изначально были направлены.
"Siemens категорически настаивает на полном соблюдении всех ограничений по экспортному контролю в отношении себя, а также своих партнеров и клиентов", - подчеркнули в компании.
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Собственная добыча на шельфе
Вышки Бойко для чего покупались ?
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которая ДОБЫВАЛА газ
а про подземное ГХ (одно из 15 в Украине) на полтора миллиарда кубов тоже не слышал ??
C водой и электрикой в Крыму хреново
а вот с газом - очень даже ничего
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З.Ы.: чтобы брать газ из хранилищ его туда нужно сначала закачать.
В Крыму газа не хватает - это факт.
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для Крыма более чем
другое дело что для россии - это не обьем,а слезы
и добычу сворачивают
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"Вышки Бойко для чего покупались ?" - с проблемами, скандалами, но для Украины. рашка украла!
Тоже самое и с ПГХ - украли! Так что нихрена рашкиного в Крыму - нет, все украдено!
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Да - все раися украла
вместе с шельфовым газом и вышками бойко
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Путин оккупировал Крым и Донбасс
Сбил самолёт
Влез в американские выборы
А на G20 его по плечу хлопают,типа все в порядка)))
И под давлением этих дебилов Украина отказалась от ядерного оружия
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Либералы так всегда делают
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Не уверен, что Сименс до конца понимают, во что вляпались...
К тому же, это будет лишний повод не снимать украинский вопрос с повестки дня в международных организациях. Нашим дипломатам и переговорщикам теперь все карты в руки ,чтобы это дело раскрутить по полной. Это всяко попроще будет, чем беглого хряка по россиям ловить. )
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а как их монтаж сделать если руки из жопы?
а как их запустить если вместо мосга вата, увложненная боярышником?
Все равно попа )))
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«Сименс АГ» подвел итоги 2016 финансового года
10 ноября 2016
Сегодня в Мюнхене на ежегодной пресс-конференции руководство «Сименс АГ» объявило результаты 2016 финансового года.
За отчетный период (октябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.) портфель новых заказов увеличился на 5% и достиг 86,5 млрд. евро. Оборот составил 79,6 млрд. евро и также вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 5%.
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" Заключённых эксплуатировали также владельцы крупных промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда (Сименс, Юнкерс и др.). " (с) Концентрационный лагерь Бухенвальд. Справка.https://ria.ru/society/20090605/173397750.html
" По данным самой компании, к осени 1944 года на «Сименсе» было 50 тысяч подневольных рабочих - примерно пятая часть всего персонала. Так, на фабрике в Равенсбрюке, где производилось оборудование связи, работало более 2000 женщин - заключённых концлагеря Равенсбрюк. Компания Siemens Schuckertwerke AG также владела фабрикой в концлагере Бобрек - одном из приблизительно сорока лагерей концентрационного лагеря «Аушвиц-3», входившего в структуру концлагерного комплекса, известного под общим названием «Освенцим»......." (с) Нацистское прошлое немецких компаний. https://lirmann.io.ua/s209626/nacistskoe_proshloe_nemeckih_kompaniy
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"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он (Simens - вставка моя VM) не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы". Томас Джозеф Даннинг
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Это как: злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет и застрелил два организма, похожие на людей.
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Но меня больше другое улыбнуло - Simens для отмазки включил дурочку и подал иск в арбитражный суд масквы (?!). Ага, кацы ща вынесут "оправдательное" решение
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