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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Крым (20115) санкции (6264) энергетика (978) Siemens (13)

 В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters. ФОТОрепортаж

В порт Феодосии оккупированного Крыма были доставлены две газовые турбины. Размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем Siemens, но подтверждения, что это были именно турбины Siemens, нет.

Об этом сообщили два репортера Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"У Reuters нет независимого подтверждения, что оборудование на доке было турбинами Siemens. Оно состояло из четырех цилиндрических предметов длиной несколько метров и было покрыто синими и серыми брезентами. Их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем Siemens, каждая из которых состоит из двух основных компонентов: самой турбины и генератора", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спросить надо, в первую очередь, с Siemens. Задача самой компании проверять, не подпадают ли действия под санкционный режим, - правительство ФРГ о поставках турбин в Крым

В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters 01

Фото накрытого брезентом оборудования, предположительно газовых турбин, сделанное в порту оккупированной Феодосии 9 июля 2017 г. Reuters.

В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters 02

Фото накрытого брезентом оборудования, предположительно газовых турбин, сделанное в порту оккупированной Феодосии 11 июля 2017 г. Reuters.

В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters 03

Фото накрытого брезентом оборудования, предположительно газовых турбин, сделанное в порту оккупированной Феодосии 11 июля 2017 г. Reuters.

Напомним, компания заявила в понедельник, что подала иск против российских партнеров в связи с передачей ими газовых турбин в оккупированный Крым и намерена добиться возвращения турбин в Тамань, куда они изначально были направлены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия контактирует с Германией в связи с возможной поставкой в оккупированный Крым турбин Siemens, - представитель ЕС

"Siemens категорически настаивает на полном соблюдении всех ограничений по экспортному контролю в отношении себя, а также своих партнеров и клиентов", - подчеркнули в компании.

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Они даже точно не знают турбины ли это но уже говорят о схожести с Сименс.))
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В том то и дело что турбины от Сименса были заказаны для Крыма они (также как и все мы) знают точно. Пока что нет документального подтверждения (накладные, акты приемки и т.п.). Но это дело времени. Киселев-ТВ конечно будет говорить что это не те турбины, покажите немецкую маркировку "Сименс" и заводские номера, но это уже совсем другое дело.
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Да да, мы в курсе, что турбины делают в любом цеху, любого завода в рассиюшке. И их можно купить за углом хоть 200 штук.
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иметь какие-либо дела с кацапами, это значит рано или поздно хорошенько вляпаться в дерьмо !
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Можливо напевне схоже на якийсь циліндр. Журнашлюхи подають фотки тоді, коли за них можна більше заробити?
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У Сіменса вже давно немає ділової репутації - там анамнезі вже кілька корупційних скандалів в країнах третього світу.
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Это все конечно интересно, но где они возьмут газ для работы турбин, которого и так в Крыму не хватает?
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Газа как раз в Крыму достаточно
Собственная добыча на шельфе
Вышки Бойко для чего покупались ?
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Тебя в гугле забанили? Газа в Крыму не хватает.
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а с каких делов там отдельная компания была при Украине - ЧерноморНефтеГаз ?
которая ДОБЫВАЛА газ
а про подземное ГХ (одно из 15 в Украине) на полтора миллиарда кубов тоже не слышал ??
C водой и электрикой в Крыму хреново
а вот с газом - очень даже ничего
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Напомни ка всем сколько процентов потребности газа обеспечивал Черноморнефтегаз за счет собственной добычи?
З.Ы.: чтобы брать газ из хранилищ его туда нужно сначала закачать.
В Крыму газа не хватает - это факт.
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нет. сейчас они пиздят газ из Одесского месторождения (вышки бойко) и газа там переизбыток. С этой целью планировался газопровод от вышек в Одессу.
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Да не могут они добыть больше чем могут, им мощностей не хватает
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в 14 году - 2 миллиарда кубов добыл Черноморскшефтегаз
для Крыма более чем
другое дело что для россии - это не обьем,а слезы
и добычу сворачивают
Статья
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Нет, не более чем достаточно, это не более 35% от потребности Крыма
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поправлю и уточню. Добыча газа далеко не маленькая. Летом Крым обеспечен с лихвой. Но зимой добыча очень существенно падает. Даже с учетом закачки добываемого газа в Глебовское ПСГ, обеспечить 100% зимой нет возможности. Своими силами Крым обеспечен не на 35, а чуть больше 50-60%.
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"Собственная добыча на шельфе" - это у Украины была собственная, рашка украла!
"Вышки Бойко для чего покупались ?" - с проблемами, скандалами, но для Украины. рашка украла!
Тоже самое и с ПГХ - украли! Так что нихрена рашкиного в Крыму - нет, все украдено!
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а кто с этим спорит ?
Да - все раися украла
вместе с шельфовым газом и вышками бойко
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Они туда уже газопровод из паРаши протянули.
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Что мне нравится в кацапских рукожопах, так это бурная деятельность. Они действительно протянули туда связь, энергомост, газопровод, доставили турбины, тянут мост. Это даёт нам кучу поводов для смеха, весёлых шуток и компетентных оценок их рукожопости
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Хахаха
Путин оккупировал Крым и Донбасс
Сбил самолёт
Влез в американские выборы
А на G20 его по плечу хлопают,типа все в порядка)))
И под давлением этих дебилов Украина отказалась от ядерного оружия
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сименсы в 2014 думали..что к 2017 х..ло все порешает..но вышла осечка..
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Цыплят по осени считаю. Совок тоже влез в Афган, тоже пыжился (скрытая поддержка в Ливане и других горячих точках), а как грянул 90-91-й резко все и все забыли! Запасаемся попкорном и наблюдаем за Рашкой. Важно самим только не допустить таких Путиных у себя в стране, навести порядок во власти и экономике.
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Может кацапня что то своё завернула и выставила? Мол проверяйте... что то не верится, что бы Сименс так подставлялся.
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Сейчас лето. Не успеют крымчане насладиться видом сих шедевров - растают)
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Ну, если только лейбочки поменяли. Гибридные турбины.
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// Бистренько зафарбували , та найміть якогось Бендера , хай гарно намалює наприклад_"УРАЛМАШ"
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так разберитесь сначала, что там а потом(!) пишите, зачем эти "сплетни в виде версий"
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Достаточно и предыдущих двух турбин что б теперь параша вынуждена была доказывать, что под брезентом не турбины, а "детское питание".
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Сделали российские документы, затем или этикетки Сименс на турбинах. Потом Меркель делает озабоченный вид и изображает соблюдение санкций. Ну и минскому договорняку нет альтернативы альтернативы ...
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" Потом Меркель делает озабоченный вид и изображает соблюдение санкций. "

Либералы так всегда делают
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Там ещё пусконаладку делать надо, периодическое ТО и кучу всякой всячины, которую криворукие кацапы сделать не смогут, а если возьмутся, то всё поломают. Так что история с этими турбинами только начинается. )
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Пусконаладку сделают специалисты совместного предприятия, далеко не все в Рашке криворукие. Даже с учеток кривой пусконаладки турбины работать будут, не 25 лет , как у немцев, а лет 5-7, но дырку они пока закроют, а через 5 лет еще не известно, как все будет. На это расчет кремлядей.
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А це питання в кацапів викликає когнітивний дисонанс
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Сименс не даром негодовал - вот и результат.
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какая примерно стоимость электроэнергии выработанная такой турбиной, кто знает ?
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Ну что, первый пошёл. Сейчас этих сименсов как следует макнут белым личиком в вонючее русское гамно, другие на это посмотрят, - и настанет у кацапов полное импортозамещение...
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Не факт. Скорее всего кто-то в Европе "обеспокоится", сименс сделает удивленно-гневное лицо: "Ай-ай-ай! А кто это сделал?", ну может "накажут" кого-то из менеджеров сименса и поставки товаров в Крым продолжаться
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Репутация - это очень дорогой товар на загнивающем Западе. Там нередко уходят в отставку даже в случае подозрения на какое-то нарушение закона или скандал, не говоря уже о доказанных случаях, чтобы не навредить себе ещё больше. Поэтому, как только Сименс начнут тягать по судам за несоблюдение санкций (а тягать начнут, и очень скоро, так как это дело принципа), у них начнутся большие проблемы с контрактами и пойдут такие убытки, что те несчастные 4 турбины они готовы будут сами в Чёрном море утопить, лишь бы от них отцепились.
Не уверен, что Сименс до конца понимают, во что вляпались...
К тому же, это будет лишний повод не снимать украинский вопрос с повестки дня в международных организациях. Нашим дипломатам и переговорщикам теперь все карты в руки ,чтобы это дело раскрутить по полной. Это всяко попроще будет, чем беглого хряка по россиям ловить. )
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Сейчас уже в Сименсе понимают все, вот только сделать уже ничего не могут.
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не, в Европе с пониманием относятся к потребностям большого бизнеса...
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"Не знала баба горя - купила порося". Це точно про Росію та Крим.
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Какой позор для известной и ранее уважаемой фирмы Сименс. Можно подумать, что Мелькель не знала об этой сделке, не зря она так любезничает с Путиным. Друг Путина, деньги не пахнут. Украина воюет с Путиным, каждый день гибнут молодые, красивые украинские защитники, защищая Украину и страны Европы. А в это время идут поставки в оккупированный Крым. Позор.
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Знала, никакого позора они не испытывают, бабло превыше всего
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Лучше бы подали иск в суд за кражу вышек бойко у Украины, теперь кацапы воруют украинский газ с помощью этих вышек на шельфе Чёрного моря и будут украинский газ подавать на эти турбины сименс, цикл замкнулся.
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Еще с 2014 судом на них наложен арест, так что официально кацапы пользуются краденым ))
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Вот такие вот они на самом деле, санкции... А сименсу глубоко пох, это одна из тысяч фирм, "незаконно" поставляющих товары в Крым
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Был в расии крупный праздник поводу Трампа. Нарадоваться не могли его победе. Оказалось весьма зря. Сейчас всем внушают мысль, что турбины продажные немцы простят вороватой расии и все так и будет и с этим нужно смириться. Хренушки, порвут как Тузик.
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Откуда Вы знаете, чем руководствуются эти сильные державы, влезая в чужие конфликты, сметая чужие режимы, имитируя наведение порядка годами и где-то и десятилетиями в чужих странах? Может всё так и задумано, чтобы было то , что есть.
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Штаты ж уже наложили ранее санкции на какую-то рашенскую дочку Siemens именно за попытку поставить турбины в Крыму. А теперь сама Siemens делает удивленное лицо- знать не знали надо же! Хотя этим санкциям уже с год вроде. Прям как мать Агеева, как сын в Украину попал, ума не приложу! Заблудился, наверное.
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сименс в унисон с хуйловцами "прощупали" почву. Кроме обеспокоенности ничего не произошло. Теперь можно продолжать
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доставили... то да...

а как их монтаж сделать если руки из жопы?
а как их запустить если вместо мосга вата, увложненная боярышником?
Все равно попа )))
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С оборотом в 80 млрд, никакой дурак не потянет мазу за гопника хуйла, который купил на какие то несколько лямов турбины. Они за свою репутацию, еще столько же хуйлу в жопу затолкают вместе с турбинами. От санкций теряют вообщето все, а у рибентропши свой ротердам+.с Крымом. Штази бля...Украинские дипломаты должны поднимать бучу..
«Сименс АГ» подвел итоги 2016 финансового года
10 ноября 2016
Сегодня в Мюнхене на ежегодной пресс-конференции руководство «Сименс АГ» объявило результаты 2016 финансового года.
За отчетный период (октябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.) портфель новых заказов увеличился на 5% и достиг 86,5 млрд. евро. Оборот составил 79,6 млрд. евро и также вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 5%.
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" В июне 1942 года немецкий электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков, для принудительного труда заключённых. " (с) Равенсбрюк. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA
" Заключённых эксплуатировали также владельцы крупных промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда (Сименс, Юнкерс и др.). " (с) Концентрационный лагерь Бухенвальд. Справка.https://ria.ru/society/20090605/173397750.html
" По данным самой компании, к осени 1944 года на «Сименсе» было 50 тысяч подневольных рабочих - примерно пятая часть всего персонала. Так, на фабрике в Равенсбрюке, где производилось оборудование связи, работало более 2000 женщин - заключённых концлагеря Равенсбрюк. Компания Siemens Schuckertwerke AG также владела фабрикой в концлагере Бобрек - одном из приблизительно сорока лагерей концентрационного лагеря «Аушвиц-3», входившего в структуру концлагерного комплекса, известного под общим названием «Освенцим»......." (с) Нацистское прошлое немецких компаний. https://lirmann.io.ua/s209626/nacistskoe_proshloe_nemeckih_kompaniy
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Даже немцев история ничему не учит. А мы хотим помощи от Европы. Да за доллары немцы не то , что Украину, себя продадут. Нафиг Сименс с Украины.
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Я Сименс работаю лет 10 и скажу так что деньги не пахнут и с ними можно договариваться обо всем но затратно и долго они сами предлагают схемы работы то через Польшу , Белоруссию , )))) как вы думаете в России полно немецкого бизнеса то же фольксваген свернулся ? И так далие всякие даноны и прочие А в немецких банках лежат раша бабки )))) все становится понятно и так .... Так что Кисель ТВ не только в Раше но и в Европе ! Бабло побеждает Все ! И добро и зло ! И сколько у немцев иммигрантов с россии и Украины ? А главное что все смотрят спутник каналы Раша ТВ . ... Вот так малята ....
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Цитата в поддержку допыса ЮИ.
"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он (Simens - вставка моя VM) не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы". Томас Джозеф Даннинг
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придецца путину самому монтировать котлы и включать рубильник. Ждем фоточки с разводным ключом и в каске
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В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters

Это как: злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет и застрелил два организма, похожие на людей.
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Украина все ждет, что кто то будет за нее решать проблемы. Самим нужно воевать, самим уничтожать предателей и террористов потвсему миру, самим топить эти турбины и главное перестать самим мутить гешефты с врагом.
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Вы предлагаете Украине спровоцировать не гибридные, а реальные с перспективой перехода в полномасштабные боевые действия? Вы уверены, что она потянет такое?
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Гарні цілі для випробування нових ракет, про які так гучно кричить влада
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Так еще кимченырия перебивала на немецких вагонах метро надписи на чучхейские.
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Санкции по Крыму на рф призначены не исключительно Германией, а коллективным решением ЕС. Вот и интересно будет посмотреть, как теперь ЕС коллективно отреагирует?
Но меня больше другое улыбнуло - Simens для отмазки включил дурочку и подал иск в арбитражный суд масквы (?!). Ага, кацы ща вынесут "оправдательное" решение
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Увы, немцы обляпали себя еще с подачи штанмайера на долгие годы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters. ФОТОрепортаж
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