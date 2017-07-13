EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4729  40
Все про:авиация (1795) ГПУ (8767) контрабанда (1952) контрразведка (49) СБУ (14589)

 Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам. ФОТОрепортаж

По данным следствия, конфискованные авизапчасти и комплектующие предназначались для незаконного экспорта в страны Ближнего Востока и Африки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в контрразведке СБУ.

Контрразведкой Службы безопасности Украины совместно с Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства осуществлена спецоперация, в ходе которой из незаконного оборота изъяты 38 единиц авиазапчастей и комплектующих, в том числе 18 двигателей к военным вертолетам МИ-8т, Ми-24, и самолетам ИЛ-76, АН-26, АН-12 на общую сумму около 50 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко - полковника ВДВ РФ Гратова, - журналист. ФОТО

По версии следствия, указанная продукция военного назначения предназначалась для незаконного экспорта в страны Ближнего Востока и Африки.

Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 01Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 02Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 03Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 04Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 05Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 06Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 07Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 08Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам 09

Оперативными сотрудниками и следователями устанавливается происхождение этих комплектующих, а также круг лиц, причастных к хищению военной авиатехники из воинских частей и режимных государственных предприятий.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ни хрена себе... и кто же это сделал? наверняка одни механики виноваты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
запорожские умельцы в гаражах клепают...
Д30КП явно подуставший,а АИ-20 с заводской консервацией,походу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такая консервация применяется на заводских и военных складах. явно агенты кремля вывезти хотели что бы подорвать оборону страны!!! а то, что военным экспортом занимается государство через свои компании никто на замечает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ценор... вы по 100 раз одну и туже новость крутить сколько будите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПУПКИН, 6ЛЯДЬ, ТУТ НИКТО НЕ СПИТ, БУДИТЬ НИКОГО НЕ НАДО!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
я написал, что одна и таже новость крутится по несколько раз, а не обновляется.... ты чтот против имеешь? кроме как матами крыть и безсмысленные посты писать ты по существу умеешь чтот?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"хищению военной авиатехники из воинских частей и режимных государственных предприятий." -такое в кармане или в сумке не вынесешь ,и на машине незаметно не вывезешь за приделы части, и на складе просто не возьмет любой встречный.
Так что там мафия от начальника до охранника, все повязаны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
начальник какую команду даст охраннику, такую тот и выполнит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даст команду- не катит, должна быть четко накладная, кому куда ,зачем , иначе - соучастник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если не катит, завтра будет за забором...
а это, как минимум, 50-60 летние...
где им работу искать...
потому, думаю, что у нас - катит..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот теперь будет не только под забором, а и в тюрьме.
На режимные объекты вряд ли берут стариков, там охрана военизированная, это же не завод таро-упаковочных изделий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так взяли за жопу директора "Мотор -Сичи", или нет?
народ волнуется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто ж их возьмет(посадит)...они же там все памятники)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хапайте семейку Адамсов Пашинских,стопудово плешивый со своим выродком при делах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот интересно,у нас еще существует государство как институт власти,или каждый чиновник может творить все,чего ему заблагорассудиться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребята. Молодца. В 1998 - 2001 г.г., люди поднимавшие данную тему, как минимум "отсасывали" неполное СС (на выбор два строгача по СДП).
Аплодирую стоя!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вчера же эту говно"новость" от СБУ тягали, и вот опять (с)
Придется повторится: какая нахрен "африка"? Двигатели списанные, и просто должны были быть утилизированы. Банальное воровство - кто-то захотел подзаработать на цветмете.
СБУ снова играет дурака, что стало давно привычным. А в это время в столице хуйловские агенты взрывают кого захотят на выбор и без противодействия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, это контрразведка СБУ пытается медийно замять скандал с вражеской агентурой в Украине, которая взрывает наших офицеров буквально на выбор. А все потому, что эта никчемная "контрразведка" полностью занята слежкой за Саакашвили, Садовым и Тимошенко, им не до агентов торгового партнера припиздента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо це, справді, так то можна поспівчувати людям з СБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
там немає людей, там малокваліфіковані корупційні тварини.... і вже дуже давно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лобанов по всей видимости Вас не взяли в военную контрразведку в свое время. Так примерно в году 1999.. Оборжался..
 показать весь комментарий
Ответить
 
миг 21 ремонтировали в Одессе на Школьном аэродроме. Так что вполне возможно
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно читать посты, как боты стараются все перевести на металлолом
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ещё о России...Тысячи произведений, посвященных мосту через Керченский пролив, поступило за месяц на конкурс "Мы строим мост". Может и нам в Украине сделать конкурс песни "Мы строим пролив" на Перешейке.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто ватанам мешал летом поехать в Крым и на бухаться? вот звери,захотели ,что бы всё было вольно как в тайге? но там за так тоже не наливают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, а мое там участвовало? Ребятам с Цензора в свое время понравилось... Вот оно:

Раз по Керченском мосту
москали тащили "Мсту".
Славно е*нулася "Мста"!
Не достроили моста...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На фото где видно лопатки турбины движок похож на миг 21. Это старьё только Африка и купит. Правильно делают что продают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Девять граждан РФ пытались в анусах пронести эти запчасти через пункт пограничного контроля.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт в страны Ближнего Востока и Африки двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти