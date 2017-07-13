 Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в контрразведке СБУ.
Контрразведкой Службы безопасности Украины совместно с Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства осуществлена спецоперация, в ходе которой из незаконного оборота изъяты 38 единиц авиазапчастей и комплектующих, в том числе 18 двигателей к военным вертолетам МИ-8т, Ми-24, и самолетам ИЛ-76, АН-26, АН-12 на общую сумму около 50 млн грн.
По версии следствия, указанная продукция военного назначения предназначалась для незаконного экспорта в страны Ближнего Востока и Африки.
Оперативными сотрудниками и следователями устанавливается происхождение этих комплектующих, а также круг лиц, причастных к хищению военной авиатехники из воинских частей и режимных государственных предприятий.
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Д30КП явно подуставший,а АИ-20 с заводской консервацией,походу..
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КАК ТУРБИНЫ СИМЕНС
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Так что там мафия от начальника до охранника, все повязаны.
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а это, как минимум, 50-60 летние...
где им работу искать...
потому, думаю, что у нас - катит..
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На режимные объекты вряд ли берут стариков, там охрана военизированная, это же не завод таро-упаковочных изделий.
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народ волнуется
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Аплодирую стоя!!!
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Придется повторится: какая нахрен "африка"? Двигатели списанные, и просто должны были быть утилизированы. Банальное воровство - кто-то захотел подзаработать на цветмете.
СБУ снова играет дурака, что стало давно привычным. А в это время в столице хуйловские агенты взрывают кого захотят на выбор и без противодействия.
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Раз по Керченском мосту
москали тащили "Мсту".
Славно е*нулася "Мста"!
Не достроили моста...
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