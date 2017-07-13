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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5734) Си-Бриз (78) США (12951) учения (1830)

 Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

11 июля в Одессе на дозаправку приземлились два редких летательных аппарата Bell V-22 Osprey, принадлежащих морской пехоте США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.

Это так называемые конвертопланы, которые совмещают в себе все преимущества как самолета, так и вертолета. "Оспреи" направлялись на одну из военных баз в Николаевской области, чтобы принять участие в учениях "Си Бриз-2017".

Конвертопланы принадлежат корпусу морской пехоты США и предназначены для высадки десанта, в том числе и на морское побережье. Это единственный в мире серийно выпускаемый образец подобной схемы.

Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 01
Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 03
Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 04
Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 05

Летательный аппарат оснащен двумя двигателями Rolls-Royce T406, расположенными на концах крыла в гондолах, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов. Винты с тремя трапециевидными лопастями связаны между собой синхронизирующим валом, который проходит внутри крыла. Данный вал также обеспечивает возможность посадки летательного аппарата на одном двигателе.

Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 06

Смотрите также: Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж

Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 07
Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 08

С целью уменьшения массы конструкции около 70% (5700 кг) аппарата произведено из композитных материалов на основе угле- и стеклопластиков с эпоксидным связующим, что делает его на четверть легче металлического аналога.

Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях Си Бриз-2017 09
все фото - "Думская"

Смотрите: В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО
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Нужно схемы -чертежи перефотографировать и наладить выпуск на заводе Антонова)
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Та ты шо,в Украине не воруют,в Раде,в судах,на улице?)))
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Это называется - промышленный шпионаж. Штаты за такое по головке не погладят
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Чего сразу промышленный шпиёнаж,так трошки сделать конвертопланов,для себя
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Даааа... В этом году будет лютая тусовка.

А они, часом, не собираются не уезжать?
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у Антонова ще 75 років тому було дещо - летючий не корабель, а танк А-40

Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017" - Цензор.НЕТ 3565
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Нужно было запустить летающий танк,что бы знал,что мы тоже могем удивить
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было вроде и такое... но дальше испытаний не пошло
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Крейсерская скорость - 510 км/ч - штат Айова, где все живут очень неплохо.
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В Айове смотрят с подозрением на любого у кого в доме нет как минимум трех стволов.
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Да нет, это поговорка школьная - штат Айова, где все живут немуево.
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В Одессе... В Евпатории нужно было приземляться, на пляже.
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И шо?отдать эти квадропланы РФ?В Евпатории их бы захватили,как наши корабли в 2014
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А я нет,столько кораблей просрали,лучше бы этот флот в Одессе стоял,целее бы был
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Не стоит трогать Евпаторию. Русня один раз уже там обосралась по полной.
Когда во время крымской войны возле Евпатории высадилась часть экспедиционного англо французского корпуса русня побросав оружие и не сделав ни одного выстрела придерживая портки уебала в севастополь. Натовцы тогда ждали трое суток, чтобы хоть ктото из русни на них напал. Но они ошиблись. Мордва уже в это время на части незатопленных кораблей тикала на роисю.
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Так, а вот говорят же, что история по спирали...
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А мы типа за Евпатория сражались?3 года назад
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Нет не сражались. Но обязательно финт с бегством русни повторим.
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Московия мурыжила Ми-12, Ка-22, но сделать поворотные винты сынки кухарки не смогли.
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Красивые машинки, вот если бы и Антонов такие делал...
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Машины хорошие но и сами локхиды их десять лет дорабатывали. У них при испытаниях не один летчик погиб. Из за непроработанности конструкции.
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Последняя фотка классная, за время экспозиции винт сделал пол оборота, каждая лопасть описала пол светящейся окружности!
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а в чём их предназначение, что они полезного могут
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24 или 32 человека - самолет с вертикальным взлетом столько не возьмет.
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Доставка спецназа быстрее чем вертолёт, но с такой же вертикальной посадкой!
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а, и наверное устойчивее, раз распределено на два винта
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Си бриз кстати и тренирует высадку десанта!
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Военнослужащие США оказывают помощь "Сирийским демократическим силам" в боях в городе Ракка с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ), передает агентство Франс Пресс.
По словам американского полковника Райана Диллона, представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы, передает агентство. Нормально так выразился.
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Поворотные узлы - где и топливо подается, и прочность нужна всю машину держать,
и подтекать не должно, при этом поворачиваться заданное количество циклов -
вот вам и западные технологии.
Импортозамещение на такие вещи даже не замахивается.
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UkropSteel‏ @steel_ukrop 11 июл.

Епт, на первое международное "сафари" за головами клонов ВС РФ в ОТСОС в Украину прибудет 3000 лучших спецназовцев США!
3000 Карл!Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017" - Цензор.НЕТ 3795
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж
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