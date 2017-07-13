 Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.
Это так называемые конвертопланы, которые совмещают в себе все преимущества как самолета, так и вертолета. "Оспреи" направлялись на одну из военных баз в Николаевской области, чтобы принять участие в учениях "Си Бриз-2017".
Конвертопланы принадлежат корпусу морской пехоты США и предназначены для высадки десанта, в том числе и на морское побережье. Это единственный в мире серийно выпускаемый образец подобной схемы.
Летательный аппарат оснащен двумя двигателями Rolls-Royce T406, расположенными на концах крыла в гондолах, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов. Винты с тремя трапециевидными лопастями связаны между собой синхронизирующим валом, который проходит внутри крыла. Данный вал также обеспечивает возможность посадки летательного аппарата на одном двигателе.
С целью уменьшения массы конструкции около 70% (5700 кг) аппарата произведено из композитных материалов на основе угле- и стеклопластиков с эпоксидным связующим, что делает его на четверть легче металлического аналога.
все фото - "Думская"
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А они, часом, не собираются не уезжать?
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Это не самолет.
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Когда во время крымской войны возле Евпатории высадилась часть экспедиционного англо французского корпуса русня побросав оружие и не сделав ни одного выстрела придерживая портки уебала в севастополь. Натовцы тогда ждали трое суток, чтобы хоть ктото из русни на них напал. Но они ошиблись. Мордва уже в это время на части незатопленных кораблей тикала на роисю.
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По словам американского полковника Райана Диллона, представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы, передает агентство. Нормально так выразился.
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и подтекать не должно, при этом поворачиваться заданное количество циклов -
вот вам и западные технологии.
Импортозамещение на такие вещи даже не замахивается.
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«Сила Сибири» до сих пор не готова и будет готова ещё очень не скоро...
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Епт, на первое международное "сафари" за головами клонов ВС РФ в ОТСОС в Украину прибудет 3000 лучших спецназовцев США!
3000 Карл!
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