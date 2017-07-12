 Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей. ФОТОрепортаж

74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе. Однако на этом не остановилась и совершила еще ряд ДТП.
После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, жизнь которой не удалось спасти.
Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными. В результате у них переломы ног.
После этого, по словам свидетелей, водитель начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства. Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета.
Женщина отказалась давать показания полицейским и пожаловалась на плохое самочувствие, ее доставили в больницу. По словам очевидцев, она разбила с десяток машин.
Константин Проценко
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Впала в маразм?
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Навряд ли её будут спасать!
Скорее наоборот - устроют показательную порку...
Глаза населению хороший вариант замылить...
Даже если она окажется двоюродной бабушкой Гройсмана, все одно отпорят!
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Бабушка приехала.
Иногда коробка-автомат - зло, потому что вот такие шапокляки
продолжают чудить на дорогах с чувством правоты..
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