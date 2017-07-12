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 Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей. ФОТОрепортаж

Экс-руководитель Умани устроила масштабное ДТП в Черкассах - погиб один человек, разбито несколько автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе. Однако на этом не остановилась и совершила еще ряд ДТП.

После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, жизнь которой не удалось спасти.

Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными. В результате у них переломы ног.

После этого, по словам свидетелей, водитель начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства. Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета.

Женщина отказалась давать показания полицейским и пожаловалась на плохое самочувствие, ее доставили в больницу. По словам очевидцев, она разбила с десяток машин.

Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей 01

Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей 02

Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей 03

Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей 04

Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей 05

Фото - Константин Проценко


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баба за рулем, еще и в 74 года - это обезьяна с кнопкой от атомной бомбы
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Режим я посадовець, всі інші - лайно. Вони в ньому все життя живуть.
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Тот случай, когда старость звучит не как мудрость, а как настоящая тупость...
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В 74 года ей пора своим гробом управлять, а не автомобилем.
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Думаю что и в 24 она не особо отличалась адекватностью.
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Один человек погиб,переломы ног у военных...

Впала в маразм?
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В теме не только лишь все, но мало кто в теме. Судя по фрагам, там еще были IDKFA и IDBEHOLD.
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тётку смерть посрать отпустила, а она за руль полезла
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То что она пыталась смыть кровь и уничтожать улики, а также пыталась слинять с места ДТП, говорит о том, что Артюх была в полном сознании, что натворила!
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Какая мразь! Вот,что безаконие делает и вседозволенность,сколько псевдодепутатов на поруки возьмут ?! Интересно сколько эту лахудру под капельницой будут тягать на публике перед камерами и судьями?
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В следствии отсутствия в Украине правосудия, сидеть она не будет.
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/// Shuha ///
Навряд ли её будут спасать!
Скорее наоборот - устроют показательную порку...
Глаза населению хороший вариант замылить...
Даже если она окажется двоюродной бабушкой Гройсмана, все одно отпорят!
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Можна було зупинитися після першого інцинденту, заплатити невелику суму за пошкодження і все. А так - смерть невинної жінки, травми у військових. Про машини вже й казати не варто. То фігня.
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Ну да нихрена ж бабушка покуролесила!!! Трындец! Видно совсем мозги отняло.
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Та щас ей организуют инвалидную коляску и отправят лечиться за границу!
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Если за 74 года ездить не научилась, надо нанимать водителя.
Бабушка приехала.
Иногда коробка-автомат - зло, потому что вот такие шапокляки
продолжают чудить на дорогах с чувством правоты..
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А кто знает её фамилию, хочу на рожу посмотреть?
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Бля, я машину не вожу, но много ежу на велосипеде (гоночном в том числе). И как какая срань на дороге - так за рулём мокрощелка сидит. И приходится ездить часто там, где учат их вождению. Трое из четверых - бабы. Жуть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей. ФОТОрепортаж
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