 Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля. ФОТОрепортаж

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
из фракции вышел Олег Петренко
Регламентный комитет рекомендовал сегодня снять с него неприкосновенность
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Отказ снять неприкосновенность с Дейдея и Лозового заводит следствие в тупик, - Холодницкий(27)
"Народный фронт" будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с шести депутатов, - Геращенко(12)
Правоохранители готовят около 40 уголовных дел против нардепов, - Павел Пинзеник(63)
Помощник нардепа от Радикальной партии предстанет перед судом за мошенничество, - ГПУ(23)
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"Под фокусом всех камер и своих избирателей депутаты часто принимают ответственные решения", - Луценко о снятии неприкосновенности с 6 нардепов(52)
"Депутатская неприкосновенность - анахронизм. Мой проект изменений в Конституцию готов", - Порошенко(247)
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ху@ло прийде порядок наведе!!!!!!!!!!!!!
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