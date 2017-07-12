 Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля. ФОТОрепортаж

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

На рабочих местах было немного депутатов от "БПП". Сегодня из фракции вышел Олег Петренко

Крымскотатарские депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров

Олег Ляшко и Татьяна Бахтеева из "Оппоблока"

"Оппозиционер" Игорь Шурма

Представитель президента в Раде Ирина Луценко и Андрей Иванчук из "Народного фронта"

Фракция "Блока Порошенко"

Антон Геращенко и Павел Пинзеник

Алексей Порошенко - за трибуной

Фото с заседания регламентного Комитета ВР по снятию неприкосновенности с Добкина

Довольный Виктор Чумак

Антон Геращенко и Олег Ляшко