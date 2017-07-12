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 Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля. ФОТОрепортаж

Рабочий день в Верховной Раде 12 июля ознаменовался рассмотрением ряда законопроектов, выходом Олега Петренко из фракции "Блока Порошенко" и положительным решением регламентного комитета о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина.

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 01

На рабочих местах было немного депутатов от "БПП". Сегодня из фракции вышел Олег Петренко

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 02

Крымскотатарские депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 03

Олег Ляшко и Татьяна Бахтеева из "Оппоблока"

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 04

"Оппозиционер" Игорь Шурма

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 05

Представитель президента в Раде Ирина Луценко и Андрей Иванчук из "Народного фронта"

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 06

Фракция "Блока Порошенко"

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 07

Антон Геращенко и Павел Пинзеник

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 08

Алексей Порошенко - за трибуной

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 09

Михаил Добкин. Регламентный комитет рекомендовал сегодня снять с него неприкосновенность

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 10

Фото с заседания регламентного Комитета ВР по снятию неприкосновенности с Добкина

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 11

Довольный Виктор Чумак

Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля 12

Антон Геращенко и Олег Ляшко
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Кроме Джемилёва - хоть у кого-то ещё проекты документов в руках есть
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Всіх геть!!!!!!!!!!!!!
ху@ло прийде порядок наведе!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВыход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля. ФОТОрепортаж
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