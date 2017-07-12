EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  3871  47
Все про:ГПУ (8764) Киев (17617) Нацполиция (8025) провокация (1216)

 Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Возле здания Генеральной прокуратуры в Киеве полиция задержала группу мужчин, которые выдавали себя за участников АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо на улице организовано переодевались в камуфляж.

Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция 01

Чтобы установить их анкетные данные и мотивы пребывания под зданием ГПУ, их доставили в Печерский управления полиции.

Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ предотвратила заказанные спецслужбами РФ провокации возле консульства Польши в Киеве: "Задержаны 29 человек, в том числе организатор"

Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция 03

Выяснилось, что большинство из них - уроженцы западных областей Украины, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих пояснениях они указали, что возле железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были одеть военную форму ВСУ и, изображая участников АТО, держать плакаты провокационного содержания.

Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция 04

Читайте: Группа людей, планировавших провокацию под одним из посольств, задержана в центре Киева, - Нацполиция

После общения с правоохранителями и дачи объяснений всех мужчин отпустили. Полиция работает над установлением организаторов данной проплаченной акции.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лейтенантом он был лет 100 назад. Пошёл на повышение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
это дети мусор-директора Садового
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Власть хорошая-все остальные провокаторы !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Провокаторы - это провокаторы, а не все остальные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шото активисты в трусах-все гроши в европах потратили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пошла волна уничтожения роли ветеранов АТО, (главными должны быть ветераны собакова)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот первый пошел.... ЗРАДА !!! Ветеранов убивают !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ветераны это святое, а любители мусора это так сегодня есть, а завтра нету (щасливого путі за поребрик).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ветераны - это ветераны, а ряженые провокаторы - это ряженые провокаторы. Не надо мешать мух и котлеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то пора пост полиции и сбу на жд вокзале возле места сбора наемных рабочих поставить и писать события.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну зраз в фельдграу оделись , вперед их на бамбас пущай нашим военным помогают окопы рыть по хозяйству работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как раз и трудоустроятся. Они же, по их словам, работу искали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офигеть, ну как так можно, хотя рюским не привыкать -правда, как все начали над ними смеятса, перестали размножятса - а до того, с каждым годом появлялис всё больше каких то ветеранов 2. мировой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Печально, но понятия "ветеран АТО", "добробатовцы", "активисты" в последнее время начали переростать в профессии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такое явление наблюдалось, фиксировалось и документально отражено во всех странах мира и после каждой войны за последние 1,5 века
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дарма відпустили-спочатку по військоматах треба було пробити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно узнать,что за провокационные плакаты? Иначе новость ни о чем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это что такое? ужо и болгары захотели земли украинской?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"Полиция работает над установлением организаторов данной проплаченной акции"

Фальшивые акции, организованные нашими доблестными, правоохранительными органами, призваны напоминать украинцам, что любое активное движение, это всё Агенты пуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полиция задержала подо прокуратурой провокаторов, нанятых полицией, потому что эта грандиозная новость сразу же отобьет охоту у украинцев участвовать в митингах? Логично, не подкопаешься
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да. у нее ярмолки и абсердаки под вышиванки стилизированы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зимой в начале 2014 года, я в метро "Палац Україна" своими глазами видел несколько групп дедов, бабов под руководством десятников, которые каждый день там собирались и искали заказчика.. потом договаривались за деньги, получали от заказчика задание, деньги и партийную символику, и ехали майданить или за рыгыаналов, или за Свободу, или народный фронт... в переходе этой станции метро зимой того года работал биржа-труда для демонстрантов-пенсионеров..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, ноги повыдёргивать мало.
Новая работа - "демонстрант", он же наёмный демонстрант, он же демонстрант-наёмник. Тупые твари.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да многие киевляне об этом знали.. и менты, которые дежурят в метро, этих пенсов не трогали, потому что крыша политическая..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, раз уж они назвались "ветеранами АТО", то почему бы не дать им легальную возможность ими стать?
Марьинка, Крымское, Золотое - нет преграды "патриотам"...
Хотя их там и привязывать прийдётся, что бы не сдриснули, воены куевы, но ведь есть толк и от цепных собак...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Падает в крыши кирпич и убивает пешехода. Народ вокруг:
- Ну вот, время настало, на улицу не выйдешь, кругом кирпичи падают!
Тут человек, склонившийся над трупом, вынимает у него из кармана документы, смотрит и говорит:
- Граждане, это же участник АТО.
Народ вокруг:
- Ну вот, развелось этих АТОшников, кирпичу уже некуда упасть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це поцріоти!!!! Геть шоколадні руки від поцріотів!!!!!!!!!!
Нас врятують тільки "мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки"..
Зрада...всіх геть!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВозле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти