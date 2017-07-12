 Возле здания ГПУ задержана группа псевдо-участников АТО, нанятых для участия в провокации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо на улице организовано переодевались в камуфляж.
Чтобы установить их анкетные данные и мотивы пребывания под зданием ГПУ, их доставили в Печерский управления полиции.
Выяснилось, что большинство из них - уроженцы западных областей Украины, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих пояснениях они указали, что возле железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были одеть военную форму ВСУ и, изображая участников АТО, держать плакаты провокационного содержания.
После общения с правоохранителями и дачи объяснений всех мужчин отпустили. Полиция работает над установлением организаторов данной проплаченной акции.
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Фальшивые акции, организованные нашими доблестными, правоохранительными органами, призваны напоминать украинцам, что любое активное движение, это всё Агенты пуйла.
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Новая работа - "демонстрант", он же наёмный демонстрант, он же демонстрант-наёмник. Тупые твари.
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Марьинка, Крымское, Золотое - нет преграды "патриотам"...
Хотя их там и привязывать прийдётся, что бы не сдриснули, воены куевы, но ведь есть толк и от цепных собак...)))
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- Ну вот, время настало, на улицу не выйдешь, кругом кирпичи падают!
Тут человек, склонившийся над трупом, вынимает у него из кармана документы, смотрит и говорит:
- Граждане, это же участник АТО.
Народ вокруг:
- Ну вот, развелось этих АТОшников, кирпичу уже некуда упасть!
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Нас врятують тільки "мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки"..
Зрада...всіх геть!!!!!!!!!!
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