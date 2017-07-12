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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Директором Харьковского теруправления НАБУ назначен Юрий Кравченко. ФОТО

12 июля Юрий Кравченко назначен на должность директора Харьковского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины. Соответствующее распоряжение подписано директором Бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Назначить на эту должность Кравченко рекомендовала конкурсная комиссия, которая выбрала его среди 40 претендентов-участников открытого конкурсного отбора, который завершился в конце мая 2017 года. Новоназначенный директор ХТУ НАБУ успешно прошел спецпроверку и полиграф.

Директором Харьковского теруправления НАБУ назначен Юрий Кравченко 01

Юрий Кравченко родом с Полтавщины, имеет высшее юридическое образование и 18-летний опыт работы по специальности: работал в органах прокуратуры Полтавской области, некоторое время занимался адвокатской практикой. Женат, воспитывает троих детей.

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Напоминаем, Харьковское территориальное управление НАБУ было образовано 29 июня 2016 года. Директор подразделения избран со второй попытки: конкурс на должность объявлялся в августе 2016 года, однако тогда конкурсная комиссия не определилась с победителем. Повторный конкурс стартовал в феврале и завершился в конце мая 2017 года.

Харьковское теруправление будет фокусироваться на борьбе с коррупцией на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также в зоне АТО (Луганской и Донецкой областях).

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вот то встрял парень!!! что в Харькове, что в АТО не пропетляешь там или или!!!
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Це не той Юрій Кравченко, що два постріла в себе зробив.
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Сурьёзный пацан. Из 40 кандидатов - эт не просто.
И работа непростая. Успехов тебе на благо нас!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДиректором Харьковского теруправления НАБУ назначен Юрий Кравченко. ФОТО
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