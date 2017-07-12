 Директором Харьковского теруправления НАБУ назначен Юрий Кравченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Назначить на эту должность Кравченко рекомендовала конкурсная комиссия, которая выбрала его среди 40 претендентов-участников открытого конкурсного отбора, который завершился в конце мая 2017 года. Новоназначенный директор ХТУ НАБУ успешно прошел спецпроверку и полиграф.
Юрий Кравченко родом с Полтавщины, имеет высшее юридическое образование и 18-летний опыт работы по специальности: работал в органах прокуратуры Полтавской области, некоторое время занимался адвокатской практикой. Женат, воспитывает троих детей.
Напоминаем, Харьковское территориальное управление НАБУ было образовано 29 июня 2016 года. Директор подразделения избран со второй попытки: конкурс на должность объявлялся в августе 2016 года, однако тогда конкурсная комиссия не определилась с победителем. Повторный конкурс стартовал в феврале и завершился в конце мая 2017 года.
Харьковское теруправление будет фокусироваться на борьбе с коррупцией на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также в зоне АТО (Луганской и Донецкой областях).
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