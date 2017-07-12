EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины
  4708  69
Все про:ВР (22829) Добкин (977) контрабанда (1950) неприкосновенность (829)

 Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина. ФОТОрепортаж

луценко добкин

Регламентный комитет ВР рассмотрел представление Генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок").

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ с заседания парламентского комитета.

"Представление относительно разрешения на привлечения к уголовной ответственности является достаточным, законным и обоснованным, имеет определенные недостатки в мотивирующей части и решении", - зачитал и. о. главы комитета Павел Пинзенык.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это очень почетно", - Добкин защищается на регламентном комитете с помощью портрета генсека Брежнева. ВИДЕО

В то же время комитет признал законными, но недостаточно обоснованными представления на задержание и на арест Михаила Добкина.

Все три решения регламентного комитета будут направлены спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

По данным правоохранителей, в действиях Добкина усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в г. Харьков нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко настаивает на аресте Добкина: он может давить на свидетелей

Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина 01


Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина 02


Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина 03


Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина 04


Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина 05


Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина 06



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При "дорогом Ильиче", он бы уже давно белым медведям на Коломе лапы жал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нет . Он попадает под статью о хищении соц собственности в особо крупных размерах , так что вышка сто процентная .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, если бы пошел на "сделку с правосудием и компетентными органами", мог бы и просто закончить где нибудь на "радиационных шахтах".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда такого понятия не было юридически . Тогда пофиг было , могли пообещать это да . Но все равно расстрел .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если еще и музыку наложить, то и "Grammy" можно вручить...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Владимиру Кличько надо учится и еще раз учится у этого ,,питбуля,, !!! 😄😃😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А задержание значит не совсем обоснованно?
Это чего же там не хватает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Братви на сходняке. Чего там еще не может хватаь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Верховной Раде установите мемориальную доску на колоне,под которой ширялся родной брат недотурканного Михаила добкина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ходу дела этот тоже какое-то штыриво принимает. По крайней мере он вел себя сегодня на комитете как его братец-наркоша, только поскромнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага)), уже допкин в эфире скиглит шо "кругом одни враги.... и укропы" ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я всё ещё помню его в футболке с надписью БЕРКУТ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якшо мовчатиме... то або втече або наче посидить...

якшо публічно почне говорити - грохнуть - але це хвантастіка детка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так... перестрибнути докази не вдалось... але все одно не дали добро на арешт, бо - «а якщо ж і мене так любимого???»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это же только комитет. Потом ещё голосование самой ВР. Есть мнение что не снимут. Вчера уже голосовали и не сняли с одного пидорка воровского. Вор вора не здаст, ибо понимает что завтра же могут и на его счёт так же голосовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дешёвая оперета в сельском клубе. В офшорах ещё 15 лет назад настоговано, напресовано, натоптано до разрыва Кипра вдребезги пополам. А в РФ? а на Кайманах? Всё недвижимое на родне, бизнес на своих---срать хотел и срёт---но на нас. Ржёт как конь. папаня окорочками на тысячи тонн в месяц 20 лет назад всю В Украину завалил. Отака х-ня малята-октябрята. Ку-ку в муку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За це дякую.потрібно адекватно відноситься до влади.а тепер посадіть цю дупу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох! И навыбирали мы гавна! Смотреть противно на эти игры в "демократию" и "справедливость"....Мерзавец давно должен нары полировать,а они прикрывают друг-дружку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все дерьмо !!! Подачки что б народ заткнуть, неприкосновенность там со всех пора снимать, а 2/3 расстрелять !!! Проживем без коалиции как нибудь…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брежнев фюрера перемiг з бiйцями-малоземельцями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не дивився цю муйню, а нахера він Ілліча Льоню показував?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рымваш и лугандония впридачу
Я не дивився цю муйню, а нахера він Ілліча Льоню показував?================= потому что его судят по советской статье закона, принятой при лЕнчике.У нас кстати до сих пор действуют советские статьи и постановления рад народных депутатов советов УССР, в частности жилищный кодекс, который применяют к должникам по кварплате (хотя ее уже как таковой нет) , допе тоже по жил кодексу УССР что-то вменяли (что именно я прослушала)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Допа хотел сказать что он " АБСАЛЮТНЫЙ НЕВИНОВНИК " ?
Спасибо за разъяснение ! Бо я тоже " ту муйню " не смотрела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что интересно,главная борчиха коррупцией в Украине Юлия Владимирна отсутсвовала в зале о снятии неприкосновенности с Розенблада,Довгого,Дендея,Полякова и Лозового.Владимирна,аууу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щас сектанты ВОны скажут шо у Бахини были дела поважней)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дружок мой лежал тогда напротив 5 железнодорожной больницы где жужана дю-дарк мучалась как монте кристо. Каждый день наблюдал ритуал. Кортеж 3-4 джипака черный лак, америкосы, колёса как у Газона, обед и ужин везли. Чин чинарём. Номера киевские. Я стар что б фуфло толкать дешёвое. Надо было 28 февраля начать с 0. НО! Всякая революция заканчивается гильотиной на площади. И те кто относят бошки рубаные в корзинах, просят подмены каждый час. Вспомните Гревскую площадь 200 лет назад. Больше не баловались и всё получается с первого раза. Всё остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотелось, чтобы допа Дупы нашла приключения в зоне
 показать весь комментарий
Ответить
 
пойду в Ютьюб,там сохранились классные беседы Допы и Гепы...хоть поржу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вся прибрежная полоса Печенежского водохранилища продавалась из расчета 1 тыс вечнозеленых за сотку,а эта полоса почему-то длиной км 50 и в ширину с км,и все больше в сосновом лесу.Если есть арифметики,то несложно посчитать насколько этот дятел озолотился
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваков на харьковской земельке тоже хорошо озолотился, около года за бугром сидел.
Смотрю уже и Поживанов из Австрии вернулся (который госрезерв раздеребанил) на ТВ часто стал появляться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все эти шоу для электората.Предвыборная кампания пэтрошенко в деле.Никто и никого не посадит.Во всяком случае при этой власти.Компромата у всех на всех валом,и все боятся.В том числе и вирусП.Залоги,залоги,кругом одни залоги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ни хрена при этой власти с его дупой не случится,.......его ещё 2014году надо было судить за сепаратизм,за его футболки "БЕРКУТ" которые он одевал,в то время когда этот беркут расстреливал МАЙДАН......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паходу, опять текст как-то по дебильному написан, да, Моня ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот реально, как застроили допа с гепой харьков, так не сделали все губернаторы вместе взятые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКомитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти