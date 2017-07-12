 Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ с заседания парламентского комитета.
"Представление относительно разрешения на привлечения к уголовной ответственности является достаточным, законным и обоснованным, имеет определенные недостатки в мотивирующей части и решении", - зачитал и. о. главы комитета Павел Пинзенык.
В то же время комитет признал законными, но недостаточно обоснованными представления на задержание и на арест Михаила Добкина.
Все три решения регламентного комитета будут направлены спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.
По данным правоохранителей, в действиях Добкина усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в г. Харьков нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Для получение земли для застройки Добкин использовал схему "липовых" кооперативов, - Луценко(10)
Луценко настаивает на аресте Добкина: он может давить на свидетелей(41)
"Это очень почетно", - Добкин защищается на регламентном комитете с помощью портрета генсека Брежнева. ВИДЕО(99)
"Я такое кино снял! Не хуже, чем с агентом Катя", - Добкин. ВИДЕО(82)
Найем: Максимум, на что добровольно способен регламентный комитет – бросить обществу "кость" в виде Михаила Добкина(0)
Снятие неприкосновенности с Михаила Добкина: заседание комитета ВР. ПОЛНОЕ ВИДЕО(24)
Луценко надеется на рассмотрение Радой на следующей неделе представлений на 6 нардепов: "Без Добкина комплект будет неполным". ВИДЕО(26)
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Это чего же там не хватает?
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якшо публічно почне говорити - грохнуть - але це хвантастіка детка
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Папа :D
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Я не дивився цю муйню, а нахера він Ілліча Льоню показував?================= потому что его судят по советской статье закона, принятой при лЕнчике.У нас кстати до сих пор действуют советские статьи и постановления рад народных депутатов советов УССР, в частности жилищный кодекс, который применяют к должникам по кварплате (хотя ее уже как таковой нет) , допе тоже по жил кодексу УССР что-то вменяли (что именно я прослушала)
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Спасибо за разъяснение ! Бо я тоже " ту муйню " не смотрела.
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Смотрю уже и Поживанов из Австрии вернулся (который госрезерв раздеребанил) на ТВ часто стал появляться.
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