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 Директор филиала госпредприятия задержан на Кировоградщине за получение 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Кировоградской области задержан директор филиала госпредприятия, требовавший взятку за отгрузку продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что руководитель филиала одного из заводов требует от предпринимателя 15 тыс. гривен неправомерной выгоды. В случае получения денег обещали отгрузить продукцию госпредприятия и выдать соответствующие документы.

Деньги чиновник получал частями: 5 тыс. гривен наличными, остальное - на банковскую карточку своего родственника.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Майор ГСЧС попался на взятке $500 на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Сегодня утром оперативники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции задержали взяточника возле собственного дома. Во время проведения санкционированного обыска в квартире фигуранта правоохранители изъяли часть неправомерной выгоды, которую он получил ранее.

Директор филиала госпредприятия задержан на Кировоградщине за получение 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01
Директор филиала госпредприятия задержан на Кировоградщине за получение 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Кто нибудь слышал что бы руководитель частного предприятия брал взятку?
так ото ж!
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Замало інформації...Кіровоградською місцевою прокуратурою викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 13,7 тис грн директора Кіровоградської філії державного підприємства «Укрветсанзавод» Олександра Попова.Встановлено, що службовець вимагав та отримав кошти з представника одного із господарств Кіровоградщини за поставку продукції ветсанзаводу «поза касою», тобто без будь якого оформлення зазначеної угоди. Неправомірну вигоду директор держпідприємства отримував в два етапи. Під час передачі другої частини коштів у сумі 8,7 тис грн його було затримано прокуратурою спільно з Департаментом захисту економіки Національної поліції України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Нa дaний чaс тривaють обшуки зa місцем його роботи тa проживання та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Довідково:
Державне підприємство «Укрветсанзавод» займається переробкою відходів тваринного походження, зокрема кісток та шкіри, із якого вони отримують кісткову муку, яка за своїми властивостями збагачена на фосфор, кальцій та протеїн і ідеально підходить у якості добавки до корму птахів.
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За такие маленькие деньги получит большие проблемы... Жадность сгубила.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор филиала госпредприятия задержан на Кировоградщине за получение 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
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