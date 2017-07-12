 Директор филиала госпредприятия задержан на Кировоградщине за получение 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что руководитель филиала одного из заводов требует от предпринимателя 15 тыс. гривен неправомерной выгоды. В случае получения денег обещали отгрузить продукцию госпредприятия и выдать соответствующие документы.
Деньги чиновник получал частями: 5 тыс. гривен наличными, остальное - на банковскую карточку своего родственника.
Сегодня утром оперативники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции задержали взяточника возле собственного дома. Во время проведения санкционированного обыска в квартире фигуранта правоохранители изъяли часть неправомерной выгоды, которую он получил ранее.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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так ото ж!
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