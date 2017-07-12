 13,5 га пшеницы сгорело на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось возле села Новониколаевское (Врадиевский район). Благодаря оперативным действиям пожарных не допущено распространение огня на большую площадь, спасено 100 га пшеницы на корню.
К тушению привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС и 8 человек личного состава, дополнительно работали 2 трактора с дисками, 2 с бочками и 2 с плугом.
(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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