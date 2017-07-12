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Все про:Николаевская область (814) пожар (3333) пшеница (34) ГСЧС (1172)

 13,5 га пшеницы сгорело на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В Николаевской области произошел пожар на поле с пшеницей. В результате сгорело 13,5 га урожая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось возле села Новониколаевское (Врадиевский район). Благодаря оперативным действиям пожарных не допущено распространение огня на большую площадь, спасено 100 га пшеницы на корню.

К тушению привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС и 8 человек личного состава, дополнительно работали 2 трактора с дисками, 2 с бочками и 2 с плугом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар уничтожил 100 га пшеницы на Харьковщине

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(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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Ватники подожгли ,можно и к гадалке не ходить ...
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Ризикну припустити що до цього причетні "заблукалі" туристи з Педерації!!! Пастор давай там швидше вирішуй щось з контролем кордону!!!
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13,5 га пшеницы сгорело на Николаевщине - Цензор.НЕТ 9804Вор-на-доверии‏ @fjfghfg 6 ч.6 часов назад
Семен Семенченко Полиции нет!!! Селяни об'єднуються...На Кіровоградщині йде масова запис фермерів в "самооборону підприємців"

13,5 га пшеницы сгорело на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5467
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия13,5 га пшеницы сгорело на Николаевщине. ФОТОрепортаж
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