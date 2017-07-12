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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1209) граната (630) Киев (17615) Нацполиция (8021)

 Две гранаты выявлены в брошенной сумке в Шевченковском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

В Шевченковской районе Киеве полицейские выявили в брошенной сумке 2 гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 2 часов на ул. Елены Телиги неизвестный, увидев полицейских, бросил свою сумку и убежал. При осмотре содержимого сумки полицейские обнаружили кошелек и два предмета, похожих на гранаты, и запалы. Их изъяли и направили на экспертизу.

Две гранаты выявлены в брошенной сумке в Шевченковском районе Киева, - Нацполиция 01

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Две гранаты выявлены в брошенной сумке в Шевченковском районе Киева, - Нацполиция 02

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание - до семи лет лишения свободы.

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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления владельца боеприпасов.
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И о чем только думает народ, когда везет такие сувениры с донбаса?
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Граната, як презерватив: ніколи не знаєш, коли знадобиться, але краще, якщо вона завжди під рукою.💣😎
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Так пусть себе на яйца вешает, а не разбрасывает где попало.
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Это хатабки. Самодел. Выстрел с АГС с взрывателем от гранаты.
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Выбросил гранаты, видать были не той системы!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве гранаты выявлены в брошенной сумке в Шевченковском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО
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