 Две гранаты выявлены в брошенной сумке в Шевченковском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 2 часов на ул. Елены Телиги неизвестный, увидев полицейских, бросил свою сумку и убежал. При осмотре содержимого сумки полицейские обнаружили кошелек и два предмета, похожих на гранаты, и запалы. Их изъяли и направили на экспертизу.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание - до семи лет лишения свободы.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления владельца боеприпасов.
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