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Все про:контрабанда (1950) СБУ (14585) таможня (1410) Евросоюз (12009)

 Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист. ФОТОрепортаж

Сегодня СБУ полностью остановив поток контрабанды из ЕС по липовым документам TAX FREE на пропускном пункте "Устилуг" в Волынской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский.

Также читайте: Тука о контрабанде: "На западе Украины этим занимаются пограничники, на востоке - ВСУ, а это тайна?". ВИДЕО

"Срочные новости с волынской таможни.После того, как я поднял на поверхность коррупционную схему таможни на ввозе контрабанды из ЕС по липовым документам TAX FREE (около 1000 бусов ежесуточно ввозят в Украину контрабанду на сумму более 1 миллиона Евро) этой схемой заинтересовалось СБУ. Сегодня СБУ прижала таможню на пропускном пункте "Устилуг" полностью остановив поток "таксы". Сразу оказалось что нет никаких многочасовых очередей на постах и граница абсолютно свободна. (Сравните фото с камер)", - написал он.

Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист 01

Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист 02


Читайте на "Цензор.НЕТ": Автоматизированная система снижает коррупционные риски: таможенник не может проверять груз по своему усмотрению, - глава киевской таможни

"Но местные жители, живущие с контрабанды, подняли бунт и заблокировали пункт пропуска требуя открыть пропуск контрабанды встав на защиту коррупции на таможне. (Не исключаю что руководство волынской таможни поощрило людей на это, ведь деньги все теряют). За каждый бланк с "таксой" таможня получает по 20 грн. состригая в сутки на одном посту более 100 000 грн. поэтому простой никому не интересен и остановить его могут только нагрянувшие внезапно СБУшники, да и против них оказывается есть "народные" методы", - отметил журналист.

Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист 03

Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист 04

Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист 05

"Мирослав Продан, вы вообще в курсе того, что у вас происходит на Волынской таможне? Если да, то как это объяснить? А если нет - мы хотим Вас пригласить на интервью и экскурсию", - резюмировал Плинский.

Редакция Цензор.НЕТ просит связаться местных жителей для того, чтобы выслушать их аргументы.

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Но субсидия не даёт права тратить газ и э/энергию беспредельно. Там установлены лимиты.
Пример 10 млрд и 40 - он несколько неправильный, мягко говоря. И потом, как я понимаю, деньги от продажи газа и электроэнергии тоже как-то пополняют бюджет. Больше продаётся - больше отчисляется в бюджет. Или не так?
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Субсидии - адресные, а льготные цены на газ через решение чиновника и больше всех в выигрыше дворцы и Ахметовы...
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откройте ! и пакуйте !
будут бунтовать на киче !
там все будет намного проще...
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А хто-то кричит, что народ, мол, против коррупции. Это пока народу не дадут краюшку от этой самой коррупции)
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Чего-то я не понял - а какое вообще отношение имеет местное население к работе таможни - ну, если все правильно и по закону? Никакого! Там действительно у всех рыльце в пушку...от местных до самого Киева, я иак думаю.
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И где этот Корд и прочие бугаи, чтоб разогнать самим жестоким образом это контрабандистское быдло, включая и "таможенников"?
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Прикольная тема... Во-первых, люди не будьте наивными: вы верите, что сотрудники СБУ узнали об этой схеме только сейчас и рьяно взялись за работу??? На таможне даже мышка не пукнет без ведома СБУ. Это аксиома. Главный доюн каждой таможни это местное подразделение СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, так называемые "кашники", самая богатая структура в этой спецслужбе. Во-вторых, то что местные жители поднялись - быдломенталитет. Из-за такого быдла Украина еще долго будет завидовать нормальным странам (Кацапскую Педерацию к ним не отношу )
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Дохренища работы эсбэушникам. Взялись - это уже замечательно. А то, что быдлу понравились незаконные деньги - хреново, очень трудно от этого отлучить. Но отлучать нужно.
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Да ладно.
Типа таможенников заставляют брать взятки.
Кончайте гнать бред, времена Янека давно прошли.
Если я не хочу брать взятку, то меня никто не заставит это сделать.
В СБУ тоже есть отделы собственной безопасности, телефоны в открытом доступе.
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Не хватит сотрудников в СБУ, чтобы навести одновременно везде порядок или в система убийцы-Януковича преступления только - "кое-где у нас порой..."?
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"Жители Устелуга"- это таможенники и их семьи близкие и дальние. Кроме как воровать они ничего не умеют.
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Уволить всю таможню, 100%.
Нанять новых, пусть работают вахтой, дешевле для государства будет возить таможенников, чем поддерживать контрабас.
Принять закон о конфискации автомобиля с контрабандой, как орудия преступления.

Только так можно победить контрабас.
В советское время дома служили только единицы, по большому блату.
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аааа, опять ржу, устилуг этож володимир волинский там выжить три варинта, контрабас, работа на поляко и служба по контракту в 51 бывшей ныне 14, черной бригаде, щас даже не накинут а размужут говно на вентилятор, таможенники и державная прикарманна служба Украины себя уже обеспечили, там сигареты кукурузниками возили, как диверсанты во время 2 мировой в кино, все сушите весла местные, бригада переезжает на юго восток, у вас учебка будет
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Так разгоните на хер блокировщиков. Или остановили всю историю для определения своей доли?
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Расстрелять этих жителей. Был я там. Бляти на одних цыгарках пятиэтажные дома понастраивали
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Один небольшой, малееееенький, плюгавенький хромой военком с пачкой повесток разгонит этот митинг за 5 минут
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а вот у нас в киевской области нет границы с Польшей и шо делать? отправьте всех мытарей и контрабасов в ато.... или расстрелять намкуй!!!! а как по другому это же рецидивисты и хроны они без контрабаса вымрут... их надо как гнилой зуб выкорчевывать..
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Дичь. А я после озвученной как-то стоимости должности проректора в НАУ (170 килобаксов) думал, что всё узнал про Украину. Оказывается, не всё. Дна нет.
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Про белорусь все знаешь? А про вашего союзника роССию?
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Злочинна влада во всем виновата!) Читая такие новости, сразу же вспоминается фраза: "Каждый народ заслуживает ту власть которую имеет"...
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"Закон это не разрешение проблемы, закон это уклонение от проблемы -- Осязаемая истина - Жак Фреско - Проект Венера https://www.youtube.com/watch?v=jXa1vh6uFy0&t=192s
Живущие с контрабанды жители Устилуга подняли бунт и заблокировали пункт пропуска встав на защиту коррупции на таможне, - журналист - Цензор.НЕТ 1623
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Суммы незаконных доходов впечатляют. Это какой бы Украина была богатой страной, если бы население честным было...
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Если бы половину теневых потоков направить в бюджет, то за 3 года отдали бы все долги ( МВФ не нужен вообще), были бы нормальные пенсии, нормальные зарплаты у педагогов и многое другое...
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Знаю я этих Устилужских, Яготинских пид@расов и не только их. Дома имеют по обе стороны границ и при первом "шухере" бегают то туда, то сюда. Работать в Украине - хер кого заставишь, но за пенсию - глотку перегрызут.
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Похоже, государства у нас нет! Есть только преступные группировки - что наверху, что внизу... И ведь все равно надо как-то с этим бороться!
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Разговаривала как-то с женщиной из Волынской обл. Так она сокрушалась, что при яныке жить было намного лучше. "Он воровал, но и нам давал воровать!", - вот такая логика у многих украинцев.
Вот и не хотят нам сильно помогать западные партнеры: у нас страна могла бы жить небедно только за счет янтаря и прочих природных ресурсов. Могла бы, если бы не воровали.
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Вот это и есть проблема в каждом не только приграничном регионе.Сват кум брат свистнуть.Метод?Делать ротацию погранцов,не брать на работу с местного района.Вплоть до внезапных проверок и проверка на полиграфе.Как жители?Есть закон если не понимают.В другой цивилизованой стране уже были бы арестованы не только пол таможне на участке но и вся братия которая собралась.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМежду жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист. ФОТОрепортаж
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