 Между жителями приграничного Устилуга и таможенниками возник конфликт из-за контрабанды. Пункт пропуска был временно заблокирован, - журналист. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский.
"Срочные новости с волынской таможни.После того, как я поднял на поверхность коррупционную схему таможни на ввозе контрабанды из ЕС по липовым документам TAX FREE (около 1000 бусов ежесуточно ввозят в Украину контрабанду на сумму более 1 миллиона Евро) этой схемой заинтересовалось СБУ. Сегодня СБУ прижала таможню на пропускном пункте "Устилуг" полностью остановив поток "таксы". Сразу оказалось что нет никаких многочасовых очередей на постах и граница абсолютно свободна. (Сравните фото с камер)", - написал он.
"Но местные жители, живущие с контрабанды, подняли бунт и заблокировали пункт пропуска требуя открыть пропуск контрабанды встав на защиту коррупции на таможне. (Не исключаю что руководство волынской таможни поощрило людей на это, ведь деньги все теряют). За каждый бланк с "таксой" таможня получает по 20 грн. состригая в сутки на одном посту более 100 000 грн. поэтому простой никому не интересен и остановить его могут только нагрянувшие внезапно СБУшники, да и против них оказывается есть "народные" методы", - отметил журналист.
Редакция Цензор.НЕТ просит связаться местных жителей для того, чтобы выслушать их аргументы.
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Пример 10 млрд и 40 - он несколько неправильный, мягко говоря. И потом, как я понимаю, деньги от продажи газа и электроэнергии тоже как-то пополняют бюджет. Больше продаётся - больше отчисляется в бюджет. Или не так?
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будут бунтовать на киче !
там все будет намного проще...
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Типа таможенников заставляют брать взятки.
Кончайте гнать бред, времена Янека давно прошли.
Если я не хочу брать взятку, то меня никто не заставит это сделать.
В СБУ тоже есть отделы собственной безопасности, телефоны в открытом доступе.
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Нанять новых, пусть работают вахтой, дешевле для государства будет возить таможенников, чем поддерживать контрабас.
Принять закон о конфискации автомобиля с контрабандой, как орудия преступления.
Только так можно победить контрабас.
В советское время дома служили только единицы, по большому блату.
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Вот и не хотят нам сильно помогать западные партнеры: у нас страна могла бы жить небедно только за счет янтаря и прочих природных ресурсов. Могла бы, если бы не воровали.
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