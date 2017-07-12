 Живущие с контрабанды жители Устилуга подняли бунт и заблокировали пункт пропуска встав на защиту коррупции на таможне, - журналист. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский."Срочные новости с волынской таможни.После того, как я поднял на поверхность коррупционную схему таможни на ввозе контрабанды из ЕС по липовым документам TAX FREE (около 1000 бусов ежесуточно ввозят в Украину контрабанду на сумму более 1 миллиона Евро) этой схемой заинтересовалось СБУ. Сегодня СБУ прижала таможню на пропускном пункте "Устилуг" полностью остановив поток "таксы". Сразу оказалось что нет никаких многочасовых очередей на постах и граница абсолютно свободна. (Сравните фото с камер)", - написал он.

"Но местные жители, живущие с контрабанды, подняли бунт и заблокировали пункт пропуска требуя открыть пропуск контрабанды встав на защиту коррупции на таможне. (Не исключаю что руководство волынской таможни поощрило людей на это, ведь деньги все теряют). За каждый бланк с "таксой" таможня получает по 20 грн. состригая в сутки на одном посту более 100 000 грн. поэтому простой никому не интересен и остановить его могут только нагрянувшие внезапно СБУшники, да и против них оказывается есть "народные" методы", - отметил журналист.

"Мирослав Продан, вы вообще в курсе того, что у вас происходит на Волынской таможне? Если да, то как это объяснить? А если нет - мы хотим Вас пригласить на интервью и экскурсию", - резюмировал Плинский.