 В центре Киева на площади Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини ", публикуя при этом фото с места события.
Инцидент произошел около 15:00. Возгорание возникло в автомобиле "ВАЗ", припаркованном на тротуаре около площади Льва Толстого. Водитель пытался потушить пламя огнетушителем, но автомобиль взорвался и сгорел полностью.
Пострадавших нет. По мнению водителя, причиной возгорания стало короткое замыкание.
На место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции и проводят документирование обстоятельств.
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наверное закись азота рванула
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хорошо люди не пострадали.
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Наверное, если бы в нем было газооборудование, то это было бы сразу ясно.
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Опасность в другом, что рядом мог стоять не ,,чудо россавтопрома,, и тоже мог из-за этого Жигуленка сгореть.
Не один водитель не будет злорадствовать по этому ЧП. Ребята, мы все ходим( ездим) под Богом.
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