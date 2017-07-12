EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия, Киевские новости
  6823  37
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4193) ДТП (5875) Киев (17611) взлом (62)

 В центре Киева на площади Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль. ФОТО

Автомобиль сгорел на площади Льва Толстого в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини ", публикуя при этом фото с места события.

Инцидент произошел около 15:00. Возгорание возникло в автомобиле "ВАЗ", припаркованном на тротуаре около площади Льва Толстого. Водитель пытался потушить пламя огнетушителем, но автомобиль взорвался и сгорел полностью.

Пострадавших нет. По мнению водителя, причиной возгорания стало короткое замыкание.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции и проводят документирование обстоятельств.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль на Киевщине врезался в газовый модуль АЗС, есть жертвы, - ГСЧС. ФОТО

В центре Киева на площади Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль 01

В центре Киева на площади Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль 02

Смотрите также: Взрыв дома в Киеве: спасатели завершили работы, установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тачило то прокаченое судя по фоту
наверное закись азота рванула
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ваз хаароший передвигатель людей на некоторые, небольшие, расстояния.
хорошо люди не пострадали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тебе повылазило? прикинь - и 20 и 10 лет назад это был автомобиль.... для большего числа населения он таким и является до сих пор.... не всем же на лексусах ездить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ездить можно и на ведре с гайками. Чем тазики и являются. Уж лучше мопед купить какой, чем это унылое гавно. И никакие модные покрашенные диски ездить ему не помогут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
э...... видимо ты житель "стАлицы"..... есть еще и областные центры, районные, прикинь, и села еще есть! и там люди, в отличии тебя, не сильно разбалованы 1. выбором, 2. зарплатами-пенсиями..... так что тут уж лучше тебе молчать а не говорить глупости
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типа, если райцентр, так там тазик ездит лучше гольфа двадатилетней давности. А гольф стоит дешевле. Мазохизм это чистой воды. Одна табуретка, которая называется "водительским сидением" чего стоит. Я 10-20 тысяч км откатал на классике, до сих пор воспоминания, как про худший кошмар в моей жизни, так что не надо мне тут рекламы рукожопых тольятинских жителей. "Место проклятое!" (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я ответил на твой пост. это автомобиль. для многих к сожалению еще это автомобиль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот скажем телега, это тоже "автомобиль"???? стыдно ездить на итальянском "автопроме" конца 50х прошлого(!) столетия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
корч малолеток с газовой установкой 1го покаления
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я помню когда родная ТЕТКА купила в 1976 г. и мы ВПЕРВЫЕ в ЖИЗНИ в деревне проехались на ЛАДЕ (сзади было написанно не жигули , а шла машинка на ЭКСПОРТ под логотипом - LADA !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
до этого катался , только в ЛЮЛЬКЕ на мотоцикле К-700 !!!!))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже сразу об этом подумал, но балкона не увидел. Может от туда доставал огнетушитель.
Наверное, если бы в нем было газооборудование, то это было бы сразу ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
огнетушитель, лучше под жопой держать, если уж за рулем. Иначе до "багажа" и добежать не успеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодцы, чувство юмора есть у всех. Вот только этому мужику не до смеха.
Опасность в другом, что рядом мог стоять не ,,чудо россавтопрома,, и тоже мог из-за этого Жигуленка сгореть.
Не один водитель не будет злорадствовать по этому ЧП. Ребята, мы все ходим( ездим) под Богом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос в суперпупермегадисках, стоящих больше этого тазика. Плюс, наверняка там ещё ксеон "затритыщи" и не было обычных ремней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А разрешить себе покупать нормальные дешевые поддержанные иномарки с Европы украинцам наверное не судьба?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зараз вивезти цей згорілий мотлох та прибрати місце пожежі господарю жигулів буде коштувати дорожче, ніж його праска на колесах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты посмотри что творят нормальные дешевые поддержанные иномарки с Европы в моем городе! Купил себе на лето тачку, приехал на одноразовом говне потусить на пляжах и кабаках, в#ебался по-пьяни в столб или другую машину, кинул свою рухлядь и сбежал. Ни страховки, нихера. Ищите теперь сами кому надо Пошкуса в Литве или пана Ковальского в Польше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
немного, не в тему, что то вспомнилось...лет 10 назад ездил к кацапам в Калугу, ночь глухая, пьяные менты лапают цыганок и кассирш, я реально,первый раз в жизни, видел на бейдже, имя Василиса))), топаю, типа, на привокзальную площадь, нашел чудо-такси, в виде "запора", гениальная фраза пилота, этой чудо-машины, мол, подтолкни, и я тебе экскурсию по Марсу устрою)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо что без жертв,мужику конечно соболезнования,одни катки чего стоят.По сути любая машина с гбо это бомба при возгорании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
предахранителя закаратила)) а дедушка говорил не забивай пять копеек.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Киева на площади Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти