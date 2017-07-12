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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вертолет (582) ГПУ (8762) самолет (2195) СБУ (14584)

 В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ. ФОТОрепортаж

В ходе спецоперации, проведенной Генпрокуратурой совместно с СБУ, из незаконного оборота изъято авиазапчасти и комплектующие к военным вертолетов и самолетам на сумму около 50 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ в рамках уголовного производства проведена спецоперация, в ходе которой из незаконного оборота изъято 38 единиц авиазапчастей и комплектующих, в том числе 18 двигателей к военным вертолетам МИ-8т, Ми-24 и самолетам ИЛ-76, АН-26, АН-12 на общую сумму около 50 млн грн.

В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 01

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В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 02
В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 03
В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 04

По версии следствия, указанная продукция военного назначения подлежала незаконному экспорту в страны Ближнего Востока и Африки.

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В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 05
В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 06

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В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ 07

Следователями и оперативными сотрудниками устанавливается происхождение этих комплектующих, а также круг лиц, причастный к хищению военной авиатехники из воинских частей и режимных государственных предприятий.
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э...... не понял.... а кого прикрыли? какого генерала и какой части прикрыли? или дядя Вася сторож будет отвечать, что в сарае лежало это все?
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Так ясен пень, что отвечать будет сторож дядя Вася, а не предатель и враг народа генерал, который всё это продал.
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Народ!
На четвертый год войны с кацапами я уже нихера не удивляюсь, что авиационными двигателями на черном рынке торгуют.
Я удивляюсь, что там еще не торгуют атомными бомбами.
С нашими мозгами и умениями их не так уж сложно изготовить.
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На последнем фото "малыш" из Хиросимы? да это они металлолом вывели из оборота.
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Воруем запчасти сами у себя ... Мы кажется просили оружие у США ? Бу-га-га ...
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Самолето-вертолето разборку накрыли от Джамшута?
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что-то говорит мне о том,что это город Запорожье..
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Даже какие-то многоступенчатые насосы. Судя по ржавчине на всасывающем фланце - б/у.
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Та даааа.. в карманє-чамаданє не правєзьош...Дєло амбре шаКАЛадом...
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из незаконного оборота. Авиазапчасти вкладываешь и авиазапчастями прибыль получаешь
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А что за авиабомба на последнем фото?) там и надпись что
это явно не движок)
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18 двигателей к военным вертолетам

Вот это размах.
В подвале сборочный цех?
.
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Не отстегнули ребята - на святое покусились!
Теперь попали в рекламную кампанию...
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это списанные двигатели..... что не отменяет факт воровства. Они должны были быть в законном порядке утилизированы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ. ФОТОрепортаж
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