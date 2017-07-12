 В ходе спецоперации из незаконного обращения изъяты двигатели к военным вертолетам и самолетам, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ в рамках уголовного производства проведена спецоперация, в ходе которой из незаконного оборота изъято 38 единиц авиазапчастей и комплектующих, в том числе 18 двигателей к военным вертолетам МИ-8т, Ми-24 и самолетам ИЛ-76, АН-26, АН-12 на общую сумму около 50 млн грн.
По версии следствия, указанная продукция военного назначения подлежала незаконному экспорту в страны Ближнего Востока и Африки.
Следователями и оперативными сотрудниками устанавливается происхождение этих комплектующих, а также круг лиц, причастный к хищению военной авиатехники из воинских частей и режимных государственных предприятий.
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На четвертый год войны с кацапами я уже нихера не удивляюсь, что авиационными двигателями на черном рынке торгуют.
Я удивляюсь, что там еще не торгуют атомными бомбами.
С нашими мозгами и умениями их не так уж сложно изготовить.
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Это движки с консервации.
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это явно не движок)
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Вот это размах.
В подвале сборочный цех?
.
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Теперь попали в рекламную кампанию...
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