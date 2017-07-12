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Все про:налоговая милиция (1480) Черкасщина (551) топливо (414)

 Налоговики ликвидировали две нелегальные заправки на Черкасщине, изъято товаров более чем на 2,6 млн грн. ФОТО

В Черкасской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали две незаконные автозаправочные станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что должностные лица одной из компаний, на двух заправках, расположенных на территории Черкасской области, осуществляют хранение и реализацию топлива без наличия необходимых для данного вида деятельности разрешительных документов.

В результате двух осмотров было обнаружено и изъято почти 29,8 тысячи литров бензина, более 40 тысяч литров дизельного топлива, более 4,4 тысячи литров сжиженного газа, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 2,6 миллиона гривен.

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В настоящее время продолжается проверка.

Налоговики ликвидировали две нелегальные заправки на Черкасщине, изъято товаров более чем на 2,6 млн грн 01

Налоговики ликвидировали две нелегальные заправки на Черкасщине, изъято товаров более чем на 2,6 млн грн 02


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Годами работали-работали, а тут бац и незаконно!
Тех, кто "крышевал" эти АЗС ликвидировали?
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А выглядит как легальная.
Прикройте ту АЗС что вместо бензина мочу продает, та что на въезде в Дахновку!
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С Киева бочки с газом перекочевали в область. Поворот на Гнидын возле карьера уже две недели назад обосновались, при въезде в Вишенки дней пять уже как бочка на салазках распахнула свои объятия. Причём у нас там в Золоче, прокуроров как мух в на говне живёт и ничего, надзор на уровне))) Анекдот!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали две нелегальные заправки на Черкасщине, изъято товаров более чем на 2,6 млн грн. ФОТО
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