 Налоговики ликвидировали две нелегальные заправки на Черкасщине, изъято товаров более чем на 2,6 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что должностные лица одной из компаний, на двух заправках, расположенных на территории Черкасской области, осуществляют хранение и реализацию топлива без наличия необходимых для данного вида деятельности разрешительных документов.
В результате двух осмотров было обнаружено и изъято почти 29,8 тысячи литров бензина, более 40 тысяч литров дизельного топлива, более 4,4 тысячи литров сжиженного газа, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 2,6 миллиона гривен.
В настоящее время продолжается проверка.
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Тех, кто "крышевал" эти АЗС ликвидировали?
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Прикройте ту АЗС что вместо бензина мочу продает, та что на въезде в Дахновку!
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